Crédito Infonavit de hasta 160 mil pesos: requisitos y cómo solicitarlo
El Infonavit ofrece a trabajadores que cotizan en el IMSS un crédito de hasta 160 mil pesos para mejorar su vivienda.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó una alternativa financiera que ha llamado la atención de miles de derechohabientes: un crédito de hasta 160,000 pesos dirigido a quienes cotizan en el IMSS. Este esquema no es un apoyo directo en efectivo, sino un financiamiento accesible enfocado en la mejora del hogar.
Se trata del programa Mejoravit Solo para Ti, diseñado para que los trabajadores puedan remodelar, ampliar o reparar su vivienda sin necesidad de dejarla como garantía. Esto lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan mejorar su calidad de vida sin comprometer su patrimonio.
¿Qué es el crédito Mejoravit y cuánto dinero puedes recibir?
El crédito Mejoravit es un financiamiento no hipotecario que permite acceder a montos desde 10,000 hasta 163,030 pesos, dependiendo del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda del trabajador.
Es importante considerar que el monto aprobado no puede exceder el 90% de ese saldo. Además, cuenta con tasas de interés fijas:
- 10% anual para montos menores a 41,273 pesos
- 11% anual para montos superiores
Este esquema brinda certeza en los pagos, lo que facilita la planeación financiera del beneficiario.
¿Quiénes pueden acceder al crédito de hasta 160 mil pesos?
Para solicitar este financiamiento, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Infonavit. Entre los principales destacan:
- Tener una relación laboral vigente y cotizar en el IMSS
- Estar registrado en una Afore
- Contar con datos biométricos actualizados
- Autorizar la consulta en Buró de Crédito
- No tener un crédito activo con el Infonavit
- Habitar la vivienda a mejorar o trabajar en un inmueble de un familiar cercano
Además, existe un límite de edad: la suma de la edad del solicitante más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en hombres y 75 en mujeres.
- Plazos y condiciones de pago
- El crédito ofrece diferentes plazos según el monto solicitado:
- De 1 a 5 años para montos menores
- Hasta 10 años para montos más altos
Esto permite adaptar el financiamiento a las necesidades y capacidad de pago de cada trabajador.
Paso a paso: cómo solicitar el crédito Infonavit
El proceso para acceder a este crédito es sencillo y puede realizarse en línea o de forma presencial. Los pasos principales son:
1. Ingresar a Mi Cuenta Infonavit
2. Verificar elegibilidad y monto disponible
3. Autorizar la consulta en Buró de Crédito
4. Definir plazo de pago
5. Elaborar un proyecto y presupuesto de obra
6. Documentos necesarios
Para completar la solicitud, se requiere presentar:
- Identificación oficial
- Acta de nacimiento
- CURP y RFC
- Comprobante de domicilio
- Estado de cuenta bancario
- Formatos descargados de la plataforma
Una vez aprobado, el beneficiario tendrá hasta 9 meses para utilizar los recursos en la mejora de su vivienda.
¿Por qué este crédito es relevante para los trabajadores?
Este programa forma parte de una estrategia del Infonavit para ampliar las opciones de financiamiento sin recurrir a créditos hipotecarios tradicionales. Para muchos trabajadores, representa una oportunidad real de mejorar su hogar sin endeudarse a largo plazo.
Aunque se ha difundido como un apoyo generalizado, es importante entender que el monto depende del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda. Aun así, el crédito de hasta 160 mil pesos se posiciona como una de las alternativas más accesibles para quienes buscan invertir en su patrimonio de forma inmediata y flexible.