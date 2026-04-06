Crédito Infonavit de hasta 160 mil pesos: requisitos y cómo solicitarlo

Se trata del programa Mejoravit Solo para Ti, diseñado para que los trabajadores puedan remodelar, ampliar o reparar su vivienda sin necesidad de dejarla como garantía. Esto lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan mejorar su calidad de vida sin comprometer su patrimonio.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) lanzó una alternativa financiera que ha llamado la atención de miles de derechohabientes: un crédito de hasta 160,000 pesos dirigido a quienes cotizan en el IMSS. Este esquema no es un apoyo directo en efectivo, sino un financiamiento accesible enfocado en la mejora del hogar.

¿Qué es el crédito Mejoravit y cuánto dinero puedes recibir?

El crédito Mejoravit es un financiamiento no hipotecario que permite acceder a montos desde 10,000 hasta 163,030 pesos, dependiendo del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda del trabajador.

Es importante considerar que el monto aprobado no puede exceder el 90% de ese saldo. Además, cuenta con tasas de interés fijas:

- 10% anual para montos menores a 41,273 pesos

- 11% anual para montos superiores

Este esquema brinda certeza en los pagos, lo que facilita la planeación financiera del beneficiario.

¿Quiénes pueden acceder al crédito de hasta 160 mil pesos?

Para solicitar este financiamiento, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Infonavit. Entre los principales destacan:

- Tener una relación laboral vigente y cotizar en el IMSS

- Estar registrado en una Afore

- Contar con datos biométricos actualizados

- Autorizar la consulta en Buró de Crédito

- No tener un crédito activo con el Infonavit

- Habitar la vivienda a mejorar o trabajar en un inmueble de un familiar cercano

Además, existe un límite de edad: la suma de la edad del solicitante más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en hombres y 75 en mujeres.

- Plazos y condiciones de pago

- El crédito ofrece diferentes plazos según el monto solicitado:

- De 1 a 5 años para montos menores

- Hasta 10 años para montos más altos

Esto permite adaptar el financiamiento a las necesidades y capacidad de pago de cada trabajador.