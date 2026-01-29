Crema medicinal de tepezcohuite... ¿Para qué sirve y cómo hacerla en casa?

29 enero 2026
    Crema medicinal de tepezcohuite... ¿Para qué sirve y cómo hacerla en casa?
    Descubre para qué sirve la crema de tepezcohuite, sus beneficios para la piel y cómo prepararla en casa de forma sencilla y segura VANGUARDIA/ARCHIVO

La crema de tepezcohuite es un remedio natural reconocido por sus propiedades regenerativas, cicatrizantes y antisépticas.

El tepezcohuite (Mimosa tenuiflora) es un árbol originario de México cuya corteza contiene compuestos con alto poder regenerador y antimicrobiano. Ha sido utilizado en la medicina tradicional por generaciones para tratar lesiones cutáneas, infecciones leves y daños en la piel.

Su fama creció a nivel internacional tras ser empleado en el tratamiento de quemaduras, gracias a su capacidad para estimular la reparación celular y reducir la inflamación. Esto lo convirtió en un ingrediente clave en cremas, ungüentos y productos dermatológicos.

Hoy en día, la crema de tepezcohuite se usa tanto en el ámbito medicinal como en el cosmético, destacando por su origen natural y su efectividad en el cuidado de la piel sensible.

PARA QUÉ SIRVE LA CREMA DE TEPEZCOHUITE

La crema de tepezcohuite se utiliza principalmente para acelerar la cicatrización, mejorar la apariencia de marcas y apoyar la regeneración de tejidos. Es común en el tratamiento de quemaduras leves, raspones, cortes, acné y manchas en la piel.

También ayuda a hidratar profundamente, reducir la irritación y fortalecer la barrera cutánea, lo que la convierte en una opción natural para pieles secas o dañadas por factores ambientales.

Además, su acción antibacteriana puede contribuir a prevenir infecciones superficiales, siempre como complemento y no sustituto de tratamientos médicos en casos graves.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

Aunque suele considerarse un producto natural, el tepezcohuite no está exento de riesgos. Dermatológos advierten que su uso puede provocar:

• Irritación o reacciones alérgicas

• Enrojecimiento o ardor, especialmente en piel sensible

• Empeoramiento de lesiones si se aplica en heridas profundas o infectadas

Por ello, se recomienda evitar su aplicación sin supervisión médica en quemaduras graves, heridas abiertas extensas o padecimientos cutáneos crónicos. También se aconseja probar el producto primero en una zona pequeña de la piel.

CÓMO HACER CREMA DE TEPEZCOHUITE EN CASA

Para preparar una crema de tepezcohuite casera, se utiliza principalmente el polvo de corteza de la planta, disponible en herbolarios o tiendas naturistas.

Ingredientes básicos

· Polvo de tepezcohuite

· Aceite de coco, almendra u oliva

· Cera de abeja

· Vitamina E (opcional)

PREPARACIÓN GENERAL

Se derrite la cera de abeja junto con el aceite a baño maría. Una vez integrada la mezcla, se añade el polvo de tepezcohuite y se mezcla hasta lograr una textura uniforme. Finalmente, se deja reposar en un envase limpio hasta que solidifique.

Es recomendable realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de su uso regular para evitar reacciones alérgicas.

DATOS CURIOSOS

· El tepezcohuite es conocido como el “árbol de la piel

· Fue usado en México para tratar quemaduras masivas en los años 80

· Sus compuestos estimulan la formación de colágeno

· Es uno de los ingredientes naturales más valorados en la cosmética regenerativa

