Información
/ 21 octubre 2025
    ¿Cuáles son los nuevos precios del servicio de streaming de HBO Max?

Durante el 2025, varios servicios de streaming han incrementado su tarifa de suscripción, ahora le tocó a HBO Max

Cada plataforma de streaming tiene su amplio catálogo de entretenimiento para toda la familia. En los medios siempre destaca Netflix, Apple Tv, Prime y HBO Max, y esta última acaba de hacer un anuncio para todos sus suscriptores.

Al igual que otros servicios de streaming, HBO Max informó sobre el incremento de sus precios. Este encarecimiento no es el primero; hace 18 meses ya habían incrementado los precios.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS PRECIOS DEL HBO MAX EN EL 2025?

Para los Estados Unidos, el precio de suscripción en dicha plataforma será, para el plan básico, de 10.99 dólares; mientras que el paquete estándar tendrá un costo de 18.49 dólares. La suscripción premium será de 22.99 dólares.

Los nuevos suscriptores recibirán el nuevo cargo de manera inmediata, mientras que quienes ya tenían su plan, se les mandará un aviso, con 30 días previos a la renovación.

Para México, los costos de suscripción con anuncios serán de 119 pesos; mientras que el paquete estándar será de 179 pesos, y el platino de 239 pesos.

¿POR QUÉ INCREMENTARON LOS COSTOS DE SUSCRIPCIÓN DE HBO MAX?

Medios de información estimaron que los cambios, presuntamente, ocurren por los cambios estructurales de la administración de Warnes Bros. Uno de los principales cambios fue la división de sus segmentos de Discovery y Warner Media.

Por igual, existen rumores no concretos, que se han puesto en debate en diferentes plataformas de redes sociales, sobre si Warner está abierta a venderse por otras empresas del entretenimiento, como Paramount.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

