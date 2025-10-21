¿Cuándo cae el último depósito de la Pensión del Bienestar?... calendario tentativo de pagos de noviembre

La titular de la Secretaría del Bienestar , Ariadna Montiel Reyes , será nuevamente la encargada de confirmar el calendario oficial de depósitos por apellido , correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025 , el sexto y último pago del año.

La recta final del 2025 ha comenzado y con ella llega una de las dudas más frecuentes entre los beneficiarios de los programas sociales: ¿cuándo cae el último pago del año de la Pensión del Bienestar ?

Durante las semanas previas, Montiel informó que el último día de pago del bimestre septiembre-octubre fue el 25 de septiembre, marcando la conclusión del quinto operativo de dispersión del año.

Como en cada periodo, los depósitos se realizan de manera escalonada, siguiendo el orden alfabético del primer apellido y utilizando exclusivamente la Tarjeta del Bienestar emitida por el Banco del Bienestar, el único medio autorizado para recibir el apoyo económico.

CUÁNDO PAGAN LA PENSIÓN DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025

Una vez finalizado el operativo de septiembre, solo resta un pago más en el calendario anual. Este último depósito corresponde al bimestre noviembre-diciembre, y se estima que iniciará durante los primeros días de noviembre, manteniendo el formato de dispersión alfabética y diaria que ya se ha implementado con éxito.

El monto de la Pensión del Bienestar 2025 para adultos mayores es de 6,200 pesos bimestrales, cantidad que se deposita directamente a cada beneficiario.

Además de este programa, la Secretaría del Bienestar continúa con otros apoyos sociales como:

• Pensión para Personas con Discapacidad Permanente

• Apoyo para Madres Trabajadoras

• Programa Mujeres Bienestar

Todos ellos operan bajo esquemas de pago similares y con depósitos programados a través del Banco del Bienestar, con el objetivo de garantizar una entrega directa, segura y sin intermediarios.

QUIÉNES RECIBEN LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

La Pensión del Bienestar 2025 está dirigida a personas adultas mayores de 65 años que residen en México y que hayan completado su registro en los Módulos del Bienestar.

Este apoyo es universal, lo que significa que no depende de cotizaciones previas en el IMSS o ISSSTE, y busca garantizar un ingreso básico que contribuya al bienestar y autonomía económica de las personas mayores.

Los beneficiarios activos reciben su pago mediante la Tarjeta del Bienestar, un instrumento que también puede utilizarse para compras o retiros en cajeros automáticos del Banco del Bienestar y otras instituciones bancarias participantes.

DÓNDE CONSULTAR EL CALENDARIO OFICIAL DE PAGOS

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar 2025, así como los correspondientes a otros programas sociales, se publican en las redes oficiales de Ariadna Montiel Reyes y en el portal de la Secretaría del Bienestar.

Hasta la fecha, la dependencia no ha confirmado el día exacto de inicio del operativo, pero con base en los años anteriores, el depósito de noviembre suele iniciar durante la primera semana del mes y extenderse aproximadamente por tres semanas hábiles.

CALENDARIO TENTATIVO DE PAGOS DE NOVIEMBRE 2025

La dispersión del apoyo se realiza solo en días hábiles de lunes a viernes, excluyendo 1 y 2 de noviembre por las celebraciones de Día de Todos los Santos y Día de Muertos, además del día 17 de noviembre por el día de la Revolución Mexicana, así como los fines de semana.

• Lunes 3 de noviembre: A

• Martes 4 de noviembre: B

• Miércoles 5 de noviembre: C

• Jueves 6 de noviembre: D, E y F

• Viernes 7 de noviembre: G

• Lunes 10 de noviembre: G

• Martes 11 de noviembre: H, I, J y K

• Miércoles 12 de noviembre: L

• Jueves 13 de noviembre: M

• Viernes 14 de noviembre: M

• Martes 18 de noviembre: N, Ñ y O

• Miércoles 19 de noviembre: P y Q

• Jueves 20 de noviembre: R

• Viernes 21 de noviembre: R

• Lunes 24 de noviembre: S

• Martes 25 de noviembre: T, U y V

• Miércoles 26 de noviembre: W, X Y y Z

DATO CURIOSO

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el programa de pensiones para adultos mayores inició en 2007 con apenas dos millones de beneficiarios. En 2025, la cifra supera los 11 millones de personas en todo el país, convirtiéndose en el programa social más grande en la historia de México.

El último depósito de la Pensión del Bienestar 2025 se perfila como uno de los más esperados del año. Aunque el calendario oficial será confirmado por Ariadna Montiel en los próximos días, los beneficiarios pueden prepararse para recibir su apoyo a partir de los primeros días de noviembre.

El pago bimestral de 6,200 pesos continúa siendo un respaldo fundamental para millones de adultos mayores, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con el bienestar social y la atención a los sectores más vulnerables.