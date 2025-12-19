Estados Unidos lanza ataque a gran escala en Siria, tras el atentado contra sus soldados

Internacional
/ 19 diciembre 2025
    Estados Unidos lanza ataque a gran escala en Siria, tras el atentado contra sus soldados
    Estados Unidos lanza ataque a gran escala contra el Estado Islámico en Siria, tras el atentado contra sus soldados.

El ataque masivo fue dirigido al Estado Islámico, contra su infraestructura y depósitos de armas

Dos soldados estadounidenses y un intérprete murieron la semana pasada en Siria, hecho que motivó al Ejército de Estados Unidos a lanzar este viernes un “ataque a gran escala” contra objetivos del Estado Islámico (EI) en ese país, principalmente contra su infraestructura y depósitos de armas.

El Comando Central norteamericano informó que “las fuerzas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas del EI en Siria. Este ataque masivo se produce tras el ataque contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Siria el 13 de diciembre”, en referencia a la emboscada ocurrida en la provincia de Homs.

Posteriormente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó la ofensiva a través de redes sociales y precisó que la campaña fue denominada Operación Ataque Ojo de Halcón. “Esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza”, afirmó.

El funcionario advirtió además que “como dijimos inmediatamente después del brutal ataque (del 13 de diciembre), si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad”.

De acuerdo con un funcionario estadounidense anónimo citado por The New York Times, decenas de presuntos emplazamientos del EI en diversas zonas del centro de Siria fueron atacados con cazas de combate, helicópteros de ataque y artillería, y se prevé que los bombardeos continúen durante varias horas.

El ataque que detonó esta respuesta, ocurrió el sábado pasado, cuando un solo tirador emboscó a dos militares estadounidenses y a un traductor cerca de la ciudad siria de Palmira. Se trata de las primeras muertes de ciudadanos estadounidenses en Siria desde la caída del régimen de Bashar al Assad el año pasado.

Temas


Ataques
Atentados

Localizaciones


Estados Unidos
Siria

