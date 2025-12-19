¡Para quienes están de vacaciones! Estas series son ideales para maratonear en días navideños

La diversión, el descanso y los momentos en casa, acompañados por la familia o los amigos, ya llegaron. Por ello, enlistamos algunas series con historias decembrinas que recuerdan el verdadero sentido de estas fechas. Así que prepara la botana, toma tu cobija o bebida favorita y disfruta de esta selección navideña. Y si no tienes vacaciones, también es una buena oportunidad para tomar un respiro, más allá de planear la cena, comprar regalos o asistir a las posadas.

‘CUENTO DE NAVIDAD’ Adaptación del clásico de Charles Dickens, pero con un tono oscuro y tenebroso. La actuación de Guy Pearce ha recibido elogios, aunque la trama ha generado opiniones encontradas, ya que muchos esperaban una versión más dulce y entrañable sobre la noche de transformación del severo Ebenezer Scrooge. La miniserie consta de cuatro episodios en los que los fantasmas que aparecen distan mucho de las versiones tradicionales. Por su atmósfera, podría resultar inquietante para los más pequeños del hogar. ¿Dónde ver?: Disney+

‘CON AMOR’ Desde el primer episodio logra atrapar al espectador. Durante la fiesta de Navidad, la familia Díaz se reúne para su celebración anual. Mientras Lily enfrenta una ruptura amorosa, su hermano llega acompañado de su novio para presentarlo ante todos. A partir de ahí, las vidas de familiares y vecinos comienzan a entrelazarse en medio de las fiestas decembrinas, dando lugar a una historia cálida y emotiva. ¿Dónde ver?: Prime Video

‘ELFOS’ Producción danesa con episodios de menos de media hora. Una familia viaja a una isla para pasar las fiestas navideñas y pronto descubre que las criaturas tiernas de las leyendas nórdicas no son tan inofensivas como parecen. Es la opción ideal para quienes tienen espíritu grinch, detestan los villancicos, pero saben que la temporada también es para convivir en familia, les guste o no. ¿Dónde ver?: Netflix

‘HOMBRE VS BEBÉ’ Si eres fan de Rowan Atkinson en ‘Johnny English’ o disfrutaste su participación en ‘Realmente amor’, esta serie es para ti. El icónico actor interpreta a un desastroso conserje que confunde a un bebé real con una figura destinada a un nacimiento viviente y termina quedándose a su cuidado.