Pensión Bienestar: estos son los últimos beneficiarios que recibirán su pago de septiembre

La dispersión de los recursos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre llega a su etapa final. A partir de este jueves 24 de septiembre, quedan únicamente dos días de depósitos para completar el calendario establecido por la Secretaría de Bienestar.

Los pagos se realizan de manera escalonada de acuerdo con la primera letra del apellido de las personas beneficiarias y se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar.

¿QUIÉNES RECIBEN LA PENSIÓN BIENESTAR ESTE 24 DE SEPTIEMBRE?

Este jueves 24 de septiembre corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras T, U y V.

Por lo tanto, quienes tengan alguna de estas iniciales en su primer apellido deben revisar el saldo de su Tarjeta del Bienestar para confirmar que el recurso ya fue depositado.

El calendario contempla un último día de dispersión, por lo que todavía hay beneficiarios que recibirán su apoyo antes de que termine el operativo.