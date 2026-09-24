Pensión Bienestar: estos son los últimos beneficiarios que recibirán su pago de septiembre

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    Pensión Bienestar: estos son los últimos beneficiarios que recibirán su pago de septiembre
    La dispersión de la Pensión Bienestar y otros programas sociales está por concluir. FOTO: VANGUARDIA

Estos son los beneficiarios que reciben su pago durante los últimos dos días del calendario de septiembre-octubre.

La dispersión de los recursos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre llega a su etapa final. A partir de este jueves 24 de septiembre, quedan únicamente dos días de depósitos para completar el calendario establecido por la Secretaría de Bienestar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sheinbaum-autoriza-depositarle-6-mil-400-pesos-a-hombres-y-mujeres-cuyo-primer-apellido-inicie-con-las-letras-r-s-t-u-v-w-x-y-y-z-del-22-al-25-HC23650447

Los pagos se realizan de manera escalonada de acuerdo con la primera letra del apellido de las personas beneficiarias y se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar.

¿QUIÉNES RECIBEN LA PENSIÓN BIENESTAR ESTE 24 DE SEPTIEMBRE?

Este jueves 24 de septiembre corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras T, U y V.

Por lo tanto, quienes tengan alguna de estas iniciales en su primer apellido deben revisar el saldo de su Tarjeta del Bienestar para confirmar que el recurso ya fue depositado.

El calendario contempla un último día de dispersión, por lo que todavía hay beneficiarios que recibirán su apoyo antes de que termine el operativo.

$!La dispersión de los recursos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre llega a su etapa final.
La dispersión de los recursos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre llega a su etapa final. FOTO: PRESIDENCIA

¿CUÁNDO TERMINA EL PAGO DE LA PENSIÓN BIENESTAR?

El calendario de depósitos del bimestre septiembre-octubre concluirá este viernes 25 de septiembre de 2026.

Para ese día están programadas las personas cuyo primer apellido comienza con las letras W, X, Y y Z.

Con este último grupo terminará la dispersión correspondiente al periodo, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar.

¿CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS?

El monto depende del programa al que pertenece cada persona beneficiaria.

Para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el apoyo correspondiente al bimestre es de 6 mil 400 pesos.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el monto es de 3 mil 300 pesos.

Mientras que las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben 3 mil 100 pesos durante este periodo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/inapam-el-pago-de-4791-para-adultos-mayores-quienes-tienen-derecho-a-recibirlo-FB23662711

¿ES NECESARIO RETIRAR EL DINERO DE LA TARJETA?

No. Una vez que el recurso aparece depositado en la Tarjeta del Bienestar, las personas beneficiarias pueden utilizarlo sin necesidad de retirar el dinero inmediatamente.

El depósito se realiza directamente en la cuenta y no requiere intermediarios.

De esta manera, quienes tengan programado su pago para este jueves 24 o viernes 25 de septiembre todavía están dentro del calendario oficial de dispersión del bimestre septiembre-octubre.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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