SAT aclara si las tandas pueden generar sanciones fiscales

En los últimos días, diversas publicaciones difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación generaron preocupación entre la ciudadanía al asegurar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estaría fiscalizando o incluso multando a las personas que participan en las llamadas “tandas”, una práctica de ahorro popular ampliamente extendida en México.

Ante la circulación de esta información, el organismo tributario federal emitió una ficha informativa para aclarar su postura y precisar que dichas versiones no corresponden a la realidad.

POSICIONAMIENTO OFICIAL DEL SAT SOBRE LAS TANDAS

El SAT señaló de manera puntual que no realiza operativos de vigilancia sobre los recursos que se manejan a través de las tandas, mecanismo tradicional de ahorro comunitario utilizado por millones de personas en el país.

En su comunicado, la autoridad fiscal destacó lo siguiente:

- El SAT no lleva a cabo fiscalizaciones ni aplica multas a quienes participan en tandas.

- Los mecanismos de ahorro popular, conocidos como tandas, no son ni serán un objetivo de fiscalización.

- Actualmente no existe ningún programa o subprograma destinado a auditar o dar seguimiento a este tipo de prácticas de ahorro.

- La información que afirma lo contrario carece de fundamento legal y tiene como efecto generar alarma entre la población.