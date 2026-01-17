SAT aclara si las tandas pueden generar sanciones fiscales
El Servicio de Administración Tributaria aclaró que las tandas no son objeto de fiscalización y pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de fuentes oficiales
En los últimos días, diversas publicaciones difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación generaron preocupación entre la ciudadanía al asegurar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estaría fiscalizando o incluso multando a las personas que participan en las llamadas “tandas”, una práctica de ahorro popular ampliamente extendida en México.
Ante la circulación de esta información, el organismo tributario federal emitió una ficha informativa para aclarar su postura y precisar que dichas versiones no corresponden a la realidad.
POSICIONAMIENTO OFICIAL DEL SAT SOBRE LAS TANDAS
El SAT señaló de manera puntual que no realiza operativos de vigilancia sobre los recursos que se manejan a través de las tandas, mecanismo tradicional de ahorro comunitario utilizado por millones de personas en el país.
En su comunicado, la autoridad fiscal destacó lo siguiente:
- El SAT no lleva a cabo fiscalizaciones ni aplica multas a quienes participan en tandas.
- Los mecanismos de ahorro popular, conocidos como tandas, no son ni serán un objetivo de fiscalización.
- Actualmente no existe ningún programa o subprograma destinado a auditar o dar seguimiento a este tipo de prácticas de ahorro.
- La información que afirma lo contrario carece de fundamento legal y tiene como efecto generar alarma entre la población.
LAS TANDAS Y SU CARÁCTER DE AHORRO POPULAR
Las tandas son un esquema de ahorro informal en el que un grupo de personas aporta una cantidad fija de dinero de manera periódica, y cada integrante recibe el monto total en un turno previamente acordado. Este mecanismo es utilizado principalmente como una alternativa de financiamiento y ahorro sin intermediarios financieros formales.
El SAT subrayó que este tipo de prácticas no se consideran actividades económicas gravables, por lo que no forman parte de sus esquemas de revisión o control fiscal.
SAT LANZA LLAMADO A EVITAR LA DESINFORMACIÓN
En su mensaje, el organismo reiteró su compromiso de trabajar para dar certidumbre a la ciudadanía y rechazó cualquier intento de difundir información incorrecta que pueda afectar a las y los contribuyentes.
Asimismo, el SAT indicó que las publicaciones que aseguran la existencia de multas o fiscalizaciones relacionadas con tandas buscan alarmar a la población y no están respaldadas por disposiciones legales vigentes.
La autoridad fiscal invitó a la ciudadanía a consultar siempre fuentes oficiales y a verificar la información antes de compartirla, con el fin de evitar la propagación de rumores o noticias falsas relacionadas con temas fiscales.