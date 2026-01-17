SAT aclara si las tandas pueden generar sanciones fiscales

Información
/ 17 enero 2026
    SAT aclara si las tandas pueden generar sanciones fiscales
    El SAT desmintió versiones difundidas en redes sociales y confirmó que no vigila ni sanciona a las personas que utilizan tandas como mecanismo de ahorro popular VANGUARDIA

El Servicio de Administración Tributaria aclaró que las tandas no son objeto de fiscalización y pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de fuentes oficiales

En los últimos días, diversas publicaciones difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación generaron preocupación entre la ciudadanía al asegurar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estaría fiscalizando o incluso multando a las personas que participan en las llamadas “tandas”, una práctica de ahorro popular ampliamente extendida en México.

Ante la circulación de esta información, el organismo tributario federal emitió una ficha informativa para aclarar su postura y precisar que dichas versiones no corresponden a la realidad.

TE PUEDE INTERESAR: SAT te puedes regresar dinero si facturas estos gastos en 2026

POSICIONAMIENTO OFICIAL DEL SAT SOBRE LAS TANDAS

El SAT señaló de manera puntual que no realiza operativos de vigilancia sobre los recursos que se manejan a través de las tandas, mecanismo tradicional de ahorro comunitario utilizado por millones de personas en el país.

En su comunicado, la autoridad fiscal destacó lo siguiente:

- El SAT no lleva a cabo fiscalizaciones ni aplica multas a quienes participan en tandas.

- Los mecanismos de ahorro popular, conocidos como tandas, no son ni serán un objetivo de fiscalización.

- Actualmente no existe ningún programa o subprograma destinado a auditar o dar seguimiento a este tipo de prácticas de ahorro.

- La información que afirma lo contrario carece de fundamento legal y tiene como efecto generar alarma entre la población.

LAS TANDAS Y SU CARÁCTER DE AHORRO POPULAR

Las tandas son un esquema de ahorro informal en el que un grupo de personas aporta una cantidad fija de dinero de manera periódica, y cada integrante recibe el monto total en un turno previamente acordado. Este mecanismo es utilizado principalmente como una alternativa de financiamiento y ahorro sin intermediarios financieros formales.

El SAT subrayó que este tipo de prácticas no se consideran actividades económicas gravables, por lo que no forman parte de sus esquemas de revisión o control fiscal.

TE PUEDE INTERESAR: SSC alerta por fraude telefónico donde delincuentes se hacen pasar por el SAT

SAT LANZA LLAMADO A EVITAR LA DESINFORMACIÓN

En su mensaje, el organismo reiteró su compromiso de trabajar para dar certidumbre a la ciudadanía y rechazó cualquier intento de difundir información incorrecta que pueda afectar a las y los contribuyentes.

Asimismo, el SAT indicó que las publicaciones que aseguran la existencia de multas o fiscalizaciones relacionadas con tandas buscan alarmar a la población y no están respaldadas por disposiciones legales vigentes.

La autoridad fiscal invitó a la ciudadanía a consultar siempre fuentes oficiales y a verificar la información antes de compartirla, con el fin de evitar la propagación de rumores o noticias falsas relacionadas con temas fiscales.

Temas


Dinero
impuestos
Finanzas personales

Localizaciones


México

Organizaciones


SAT

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Endurecen medidas socios del T-MEC: Canadá pacta con China

Endurecen medidas socios del T-MEC: Canadá pacta con China
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Ideales políticos

Ideales políticos
true

Algo malo se gesta en la frontera de Venezuela
La FGJEM informó que un juez dictó prisión preventiva y abrió un plazo de tres meses de investigación contra dos mujeres acusadas de homicidio calificado en Chimalhuacán.

Vinculan a proceso a dos mujeres por homicidio calificado de tres personas en Chimalhuacán
Los trabajadores se preguntan por la cantidad de días de descanso que tiene disponible, sobre todo con las llamadas “vacaciones dignas”.

Estos días te corresponden de vacaciones dignas en 2026 por años laborados
El documento necesario para viajar a Estados Unidos, la visa americana de turista, al igual que el pasaporte mexicano, cuenta con un periodo de vigencia.

Lo que necesitas saber para la renovación de la visa americana en 2026
A poco meses del arranque del Mundial 2026, ex seleccionados coincidieron en que la localía representa una ventaja importante para México, pero también una alta responsabilidad.

Mundial 2026: ¿qué esperan los ex seleccionados del Tri en casa?