Cuánto cuesta la anualidad de una tarjeta de crédito clásica en México y qué otros cargos revisar

20 enero 2026
    Cuánto cuesta la anualidad de una tarjeta de crédito clásica en México y qué otros cargos revisar

La Condusef recomienda comparar anualidades, comisiones y condiciones contractuales antes de contratar una tarjeta de crédito clásica para evitar costos extras

Al solicitar una tarjeta de crédito clásica, uno de los principales costos a considerar es la anualidad, una comisión que los bancos cobran cada año por el uso y mantenimiento del plástico. Este cargo puede variar de forma considerable entre instituciones financieras.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comparar antes de contratar cualquier tarjeta, ya que las diferencias en el pago anual pueden alcanzar varios cientos de pesos. Para ello, pone a disposición la herramienta “Revisa, Compara y Decide” (RCD), donde publica de manera periódica los costos de las principales tarjetas de crédito clásicas en México.

TARJETA DE CRÉDITO CLÁSICA SIN COSTO DE ANUALIDAD

De acuerdo con el comparativo del RCD de la Condusef, algunas instituciones financieras ofrecen tarjetas de crédito clásicas sin cobro de anualidad. Entre ellas se encuentran:

- Banregio, Tarjeta Clásica: sin costo de anualidad.

- Bancoppel, BanCoppel Visa: sin costo de anualidad.

- Santander, LikeU: sin costo de anualidad.

- HSBC, HSBC Zero: sin costo de anualidad.

Estas opciones pueden resultar atractivas para quienes buscan reducir los costos fijos asociados al uso de una tarjeta de crédito.

TARJETA DE CRÉDITO CLÁSICA CON COSTO DE ANUALIDAD

El comparativo también contempla tarjetas que sí incluyen el pago de anualidad, con montos distintos según la institución y el tipo de tarjeta. Los costos reportados son los siguientes:

- Inbursa, Tarjeta de Crédito Clásica Inbursa:

Titular: 384 pesos

Tarjeta adicional: sin costo

- Banorte, Clásica:

Titular: 695 pesos

Tarjeta adicional: 300 pesos

- Banco del Bajío, Visa Clásica:

Titular: 700 pesos

Tarjeta adicional: 350 pesos

- BBVA, Azul BBVA:

Titular: 748 pesos

No contempla tarjeta adicional

- Afirme, Afirme Clásica:

Titular: 750 pesos

Tarjeta adicional: 375 pesos

- Scotiabank, Scotia Travel Clásica:

Titular: 760 pesos

Tarjeta adicional: 370 pesos

- Citibanamex, Clásica Citibanamex:

Titular: 815 pesos

Tarjeta adicional: 405 pesos

OTROS COSTOS A CONSIDERAR ANTES DE SOLICITAR UNA TARJETA DE CRÉDITO

La Condusef subraya que la anualidad no es el único cargo que se debe analizar. Existen otras comisiones que pueden impactar el costo total del crédito, entre ellas:

- Reposición del plástico.

- Disposición de efectivo.

- Pagos tardíos.

- Otros cargos establecidos en el contrato.

Por ello, la recomendación es revisar de forma integral las condiciones de cada producto, comparar alternativas y elegir la tarjeta que mejor se adapte a las necesidades y hábitos financieros de cada persona.

CLÁUSULAS ABUSIVAS MÁS COMUNES EN TARJETAS DE CRÉDITO

Además de los costos, la Condusef advierte sobre la presencia de cláusulas abusivas en algunos contratos de tarjetas de crédito. Las más comunes son:

1. Cargos de adeudos vencidos sin especificaciones claras, sin indicar plazo ni monto.

Cómo afecta: la institución puede cargar adeudos por cualquier cantidad y en cualquier momento.

2. Autorización irrevocable para cargar pagos en cuentas de nómina o depósito en otras instituciones.

Cómo afecta: los pagos del crédito podrían cargarse en cuentas de otros bancos.

3. Obligación de avisar con anticipación para realizar pagos anticipados.

Cómo afecta: limita la libertad del usuario para adelantar pagos.

4. Aplicación discrecional de pagos anticipados por parte de la institución.

Cómo afecta: el banco decide cómo aplicar los pagos realizados.

5. Restricción para disponer de saldos en cuentas de depósito mientras el crédito esté vigente.

Cómo afecta: el cliente no puede usar recursos que no fueron dados en garantía.

6. Acreditación de pagos con cheque sin fecha definida.

Cómo afecta: el pago se considera realizado solo cuando la institución lo determine.

7. Vencimiento anticipado del crédito por incumplir otros adeudos con terceros.

Cómo afecta: el crédito puede darse por vencido por obligaciones ajenas al banco.

DÓNDE DENUNCIAR CLÁUSULAS ABUSIVAS

La Condusef recomienda revisar los contratos de las tarjetas de crédito para detectar este tipo de cláusulas. En caso de identificarlas, las personas usuarias pueden presentar una denuncia en el micrositio de cláusulas abusivas de la Condusef o comunicarse al Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos (CCAMER) al 55 5340 0999.

La información y la comparación de condiciones siguen siendo herramientas clave para el uso responsable de las tarjetas de crédito en México.

