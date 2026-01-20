$!Cuánto cuesta la anualidad de una tarjeta de crédito clásica en México y qué otros cargos revisar

Al solicitar una tarjeta de crédito clásica, uno de los principales costos a considerar es la anualidad, una comisión que los bancos cobran cada año por el uso y mantenimiento del plástico. Este cargo puede variar de forma considerable entre instituciones financieras. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comparar antes de contratar cualquier tarjeta, ya que las diferencias en el pago anual pueden alcanzar varios cientos de pesos. Para ello, pone a disposición la herramienta “Revisa, Compara y Decide” (RCD), donde publica de manera periódica los costos de las principales tarjetas de crédito clásicas en México. TE PUEDE INTERESAR: SAT aclara si las tandas pueden generar sanciones fiscales

TARJETA DE CRÉDITO CLÁSICA SIN COSTO DE ANUALIDAD De acuerdo con el comparativo del RCD de la Condusef, algunas instituciones financieras ofrecen tarjetas de crédito clásicas sin cobro de anualidad. Entre ellas se encuentran: - Banregio, Tarjeta Clásica: sin costo de anualidad. - Bancoppel, BanCoppel Visa: sin costo de anualidad. - Santander, LikeU: sin costo de anualidad. - HSBC, HSBC Zero: sin costo de anualidad. Estas opciones pueden resultar atractivas para quienes buscan reducir los costos fijos asociados al uso de una tarjeta de crédito. TARJETA DE CRÉDITO CLÁSICA CON COSTO DE ANUALIDAD El comparativo también contempla tarjetas que sí incluyen el pago de anualidad, con montos distintos según la institución y el tipo de tarjeta. Los costos reportados son los siguientes: - Inbursa, Tarjeta de Crédito Clásica Inbursa: Titular: 384 pesos Tarjeta adicional: sin costo - Banorte, Clásica: Titular: 695 pesos Tarjeta adicional: 300 pesos - Banco del Bajío, Visa Clásica: Titular: 700 pesos Tarjeta adicional: 350 pesos - BBVA, Azul BBVA: Titular: 748 pesos No contempla tarjeta adicional - Afirme, Afirme Clásica: Titular: 750 pesos Tarjeta adicional: 375 pesos - Scotiabank, Scotia Travel Clásica: Titular: 760 pesos Tarjeta adicional: 370 pesos - Citibanamex, Clásica Citibanamex: Titular: 815 pesos Tarjeta adicional: 405 pesos