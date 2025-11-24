¿Cuánto cuesta la gasolina en México este 24 de noviembre?... Precio de la Magna, Premium y el Diésel por litro

Si estás por cargar combustible, conocer el precio actualizado puede ayudarte a cuidar tus finanzas. Este 24 de noviembre de 2025, los precios de la gasolina en México muestran ligeras variaciones, con diferencias importantes entre entidades federativas.

De acuerdo con PETROIntelligence, la gasolina Magna se ubica en un promedio máximo de 23.38 pesos por litro, mientras que la Premium alcanza los 25.87 pesos por litro.

En la Ciudad de México, los precios reportados son: Magna 23.47 pesos, Premium 26.09 pesos y Diésel 26.05 pesos. En el Estado de México, la Magna cuesta 23.59 pesos, la Premium 25.31 pesos y el Diésel 25.80 pesos. Estas cifras muestran la variabilidad del mercado y la importancia de revisar costos antes de cargar.

Entre las entidades más contrastantes están Nuevo León, con el precio más bajo en Magna (23.37 pesos por litro), y Jalisco, donde alcanza hasta 23.87 pesos por litro. Esta diferencia también se refleja en las demás gasolinas.

¿CUÁNTO CUESTA LA GASOLINA HOY EN SALTILLO?

En Saltillo, Coahuila, el precio promedio de los combustibles al 24 de noviembre de 2025 es:

· Gasolina Magna: 23.49 pesos por litro

· Gasolina Premium: 26.10 pesos por litro

· Diésel: 26.00 pesos por litro

Estos precios se ubican ligeramente por encima del promedio nacional, por lo que comparar estaciones de servicio puede marcar una diferencia en el gasto mensual de combustibles. Además, la falta de estímulos fiscales al IEPS también influye en el costo final que pagan los automovilistas.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LA GASOLINA HOY EN LOS PRINCIPALES ESTADOS DE MÉXICO?

De acuerdo con datos del portal PETROIntelligence, este lunes 24 de noviembre de 2025 el precio máximo de la gasolina Magna a nivel nacional se ubica en 23.38 pesos por litro, mientras que la Premium se vende en promedio en 25.87 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 24 de noviembre 2025 Gasolina magna: 23.47 pesos por litro Gasolina premium: 26.09 pesos por litroDiésel: 26.05 pesos por litro

Precio de la gasolina en Edomex hoy 24 de noviembre 2025 Gasolina magna: 23.59 pesos por litro Gasolina premium: 25.31 pesos por litroDiésel: 25.80 pesos por litro

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 24 de noviembre 2025 Gasolina magna: 23.87 pesos por litroGasolina premium: 26.54 pesos por litroDiésel: 26.39 pesos por litro

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 24 de noviembre 2025 Gasolina magna: 23.37 pesos por litro Gasolina premium: 27.18 pesos por litroDiésel: 26.02 pesos por litro

EL IEPS IMPACTA DIRECTO EN TU BOLSILLO: ASÍ SE APLICA ESTA SEMANA

La Secretaría de Hacienda anunció que, del 22 al 28 de noviembre, no habrá estímulos fiscales para ninguna gasolina. Esto significa que los consumidores deberán cubrir el 100% del IEPS, lo que incrementa el costo final por litro. La Magna aplica un impuesto de 6.45 pesos por litro, mientras que el Diésel llega a 7.09 pesos por litro.

En el caso de la Premium, el IEPS no cambia, manteniéndose en 5.45 pesos por litro. Esta medida se suma a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y al comportamiento del tipo de cambio, factores que Hacienda monitorea semanalmente.

Sin estímulos, los combustibles aumentan gradualmente, por lo que los usuarios deben considerar este ajuste en su presupuesto, especialmente en viajes largos o uso cotidiano del automóvil.

¿POR QUÉ CAMBIAN LOS PRECIOS DE LA GASOLINA?

El precio de la gasolina en México depende de variables como los precios internacionales de referencia, el tipo de cambio y los costos logísticos. El IEPS también juega un papel clave, pues sirve como amortiguador cuando el gobierno decide otorgar estímulos.

La alta demanda de combustibles, especialmente hacia el cierre del año, suele incrementar la presión en los precios, por lo que el monitoreo diario se vuelve más relevante para consumidores y transportistas.

Entre los factores más determinantes se encuentran:· Tipo de cambio peso-dólar· Costo del petróleo internacional· Costos de transporte y almacenamiento

DATOS CURIOSOS

· En México circulan más de 3.3 billones de pesos en billetes y monedas cada día, lo que influye en la dinámica de los precios energéticos.

· Jalisco suele ubicarse entre los estados con gasolina más cara debido a su estructura logística.

· Saltillo mantiene precios estables gracias a la competencia entre estaciones y el flujo de transporte regional.