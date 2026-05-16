SEP da aumento salarial de 9% para maestros pese a rezagos en educación

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    SEP da aumento salarial de 9% para maestros pese a rezagos en educación
    El incremento salarial de ayer se hizo en un contexto de amagos del magisterio disidente de la CNTE de sabotear las clases durante el Mundial que arrancará en 25 días. REFORMA

México se ubicó en la más reciente prueba PISA, de 2022, entre los tres países de la OCDE con peor desempeño en ciencias, lectura y matemáticas

Pese a los rezagos en la educación que se imparte a los alumnos mexicanos, la SEP anunció ayer un aumento salarial de 9 por ciento para los maestros, que significa más del doble de la inflación (4.2 por ciento en 2025).

En el evento por el Día del Maestro --al que acudieron la Presidenta Claudia Sheinbaum y el líder del SNTE, Alfonso Cepeda-- el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que el incremento es una muestra del compromiso de la Mandataria con el magisterio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senalan-que-economia-de-nl-es-un-iman-de-ciberdelincuentes-MG20734558

México se ubicó en la más reciente prueba PISA, de 2022, entre los tres países de la OCDE con peor desempeño en ciencias, lectura y matemáticas.

Y, de acuerdo con datos del Inegi, entre 2016 y 2024 el 40 por ciento de los estados aumentó la proporción de la población con rezago educativo.

”La educación en México enfrenta un retroceso, más niños fuera de la escuela, menor aprendizaje y trayectorias educativas interrumpidas”, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en un reporte dado a conocer en febrero pasado.

El incremento salarial de ayer se hizo en un contexto de amagos del magisterio disidente de la CNTE de sabotear las clases durante el Mundial que arrancará en 25 días.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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