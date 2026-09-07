¡Cuidado con la Chinche besucona en México!... ¿Por qué es tan peligrosa y cómo puedes identificarla?

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    ¡Cuidado con la Chinche besucona en México!... ¿Por qué es tan peligrosa y cómo puedes identificarla?
    Para evitar el contacto con este insecto y reducir el riesgo de contraer Chagas, se recomienda lo siguiente. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Descubre por qué la chinche besucona es peligrosa, cómo transmite la enfermedad de Chagas y en qué zonas de México se encuentra. Aprende cómo prevenir su contacto

Las chinches suelen ser un problema molesto en los hogares, pero hay una especie que no solo es irritante, sino también peligrosa: la chinche besucona (Triatoma dimidiata). Este insecto es un vector del mal de Chagas, una enfermedad silenciosa que puede tardar años en manifestarse y, en su etapa más avanzada, no tiene cura.

¿QUÉ ES LA CHINCHE BESUCONA Y POR QUÉ ES TAN PELIGROSA?

A diferencia de la chinche de cama, la chinche besucona puede transmitir el Trypanosoma cruzi, un parásito que provoca la enfermedad de Chagas. Aunque su picadura no es directamente peligrosa, el verdadero riesgo radica en sus hábitos higiénicos: cuando se alimenta de sangre, defeca cerca de la herida. Si una persona se rasca, el parásito entra en su cuerpo a través de la piel, los ojos o la boca.

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¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA CHINCHE BESUCONA EN MÉXICO?

Este insecto habita en gran parte de México y otros países de Latinoamérica. Se encuentra principalmente en:

• Zonas rurales: Prefiere ambientes con poca higiene y construcciones con grietas o techos de palma.

• Zonas urbanas: Aunque menos común, puede aparecer en casas, especialmente si hay presencia de gallineros, almacenes o corrales cercanos.

• Hendiduras y escondites: Suelen ocultarse en grietas de paredes, techos de madera y espacios oscuros.

Dato curioso: Aunque la enfermedad de Chagas es considerada endémica en zonas rurales, se han reportado casos en ciudades, lo que demuestra que la chinche besucona está ampliando su territorio.

SÍNTOMAS Y CONSECUENCIAS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

La enfermedad de Chagas tiene una fase aguda y otra crónica. En la primera, los síntomas pueden confundirse con un resfriado común, incluyendo fiebre, inflamación en el sitio de la picadura y malestar general. Sin embargo, si no se trata a tiempo, puede derivar en problemas cardíacos y digestivos graves a lo largo de los años.

La enfermedad de Chagas tiene dos fases: aguda y crónica, y sus síntomas pueden tardar años en manifestarse. Aquí te explico cada etapa:

FASE AGUDA (Primeras semanas o meses después de la infección)

• Puede ser asintomática o presentar síntomas leves.

Síntomas principales:

✔ Fiebre prolongada.

✔ Hinchazón en el área de la picadura (signo de Romaña si afecta el ojo).

✔ Dolor de cabeza y muscular.

✔ Inflamación de ganglios.

✔ Náuseas y vómitos.

• Dato curioso: En esta fase, el parásito circula en la sangre, pero si no se trata, puede ocultarse en órganos y causar problemas años después.

FASE CRÓNICA (Puede tardar hasta 20 años en aparecer)

Síntomas más graves:

✔ Problemas cardíacos (arritmias, insuficiencia cardíaca).

✔ Dilatación del esófago o colon (dificultad para tragar o estreñimiento crónico).

✔ Falta de aire y fatiga.

✔ Mareos y desmayos.

IMPORTANTE: Muchas personas no saben que tienen la enfermedad hasta que presentan complicaciones graves, por lo que es clave un diagnóstico temprano.

Dato curioso: Se estima que hasta un 30% de las personas infectadas desarrollan problemas cardiacos o digestivos con el tiempo.

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¿CÓMO PREVENIR EL CONTACTO CON LA CHINCHE BESUCONA?

Para evitar el contacto con este insecto y reducir el riesgo de contraer Chagas, se recomienda:

• Mantener las casas limpias y sin grietas para evitar que se escondan.

• Colocar mallas en puertas y ventanas para impedir su acceso.

• Evitar dormir cerca de gallineros o corrales, donde suelen habitar.

• No aplastarlas con las manos, ya que pueden liberar el parásito.

Dato curioso: La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda programas de vigilancia en zonas endémicas para detectar la presencia de la chinche besucona.

La chinche besucona representa un riesgo de salud pública en México, especialmente en comunidades rurales. Aunque la enfermedad de Chagas no se transmite directamente entre personas, es fundamental conocer sus riesgos y tomar medidas preventivas para evitar el contacto con este insecto.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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