$!¡Cuidado!... Estos son los 5 insectos más peligrosos que salen con la temporada de lluvias en México

La temporada de lluvias en México no solo transforma el clima y refresca las ciudades tras semanas de calor intenso. También provoca la aparición masiva de insectos que encuentran en la humedad y el agua acumulada el ambiente perfecto para reproducirse. Cada año, especialistas en salud y protección civil alertan sobre el incremento de especies que pueden representar un riesgo para las personas, especialmente en zonas tropicales, rurales o urbanas con problemas de drenaje y acumulación de basura.

Aunque muchos insectos forman parte natural del ecosistema, algunos son considerados peligrosos por transmitir enfermedades, provocar reacciones severas o incluso causar complicaciones médicas graves mediante picaduras y venenos. Durante los meses de lluvia, hospitales y centros de salud suelen reportar un aumento en casos relacionados con picaduras, alergias e infecciones derivadas del contacto con estos animales.

1. EL MOSQUITO, EL MÁS COMÚN Y TAMBIÉN EL MÁS LETAL Uno de los insectos más peligrosos que aparece durante la temporada de lluvias es el mosquito Aedes aegypti, conocido por transmitir enfermedades como dengue, zika y chikungunya. La acumulación de agua en patios, llantas, cubetas y alcantarillas favorece su reproducción. Basta una pequeña cantidad de agua estancada para que cientos de larvas puedan desarrollarse en pocos días. De acuerdo con autoridades sanitarias, el dengue continúa siendo una de las enfermedades transmitidas por vector más importantes en México, especialmente en estados con climas cálidos y húmedos. “Las lluvias incrementan considerablemente la presencia de criaderos de mosquitos”, han advertido organismos de salud en distintas campañas preventivas. Los síntomas pueden incluir: • Fiebre alta • Dolor muscular • Náuseas • Erupciones en la piel • Dolor intenso detrás de los ojos En casos graves, el dengue puede provocar hemorragias y complicaciones potencialmente mortales.

2. ALACRANES BUSCAN REFUGIO DURANTE LAS LLUVIAS Con la llegada de las lluvias, los alacranes suelen abandonar alcantarillas, terrenos húmedos y zonas con acumulación de escombros para buscar espacios secos y cálidos dentro de las viviendas. En estados del norte y centro de México, estos animales aparecen con frecuencia dentro de zapatos, ropa, camas, muebles y grietas en paredes, aumentando el riesgo de accidentes domésticos. La picadura de algunas especies puede provocar dolor intenso, inflamación, entumecimiento e incluso complicaciones respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores. “Durante la temporada de lluvias aumenta considerablemente el reporte de alacranes dentro de casas habitación”, señalan autoridades de Protección Civil en distintas entidades.

3. ARAÑAS VENENOSAS TAMBIÉN AUMENTAN EN TEMPORADA HÚMEDA Las lluvias también favorecen la aparición de distintas especies de arañas, particularmente aquellas que buscan lugares oscuros y secos para protegerse de la humedad exterior. Entre las más peligrosas destaca la araña violinista, cuyo veneno puede causar lesiones severas en la piel y afectar tejidos si no se recibe atención médica a tiempo. Otro ejemplar de cuidado es la viuda negra, reconocida por su potente neurotoxina, capaz de provocar dolor muscular intenso, fiebre y espasmos. Especialistas recomiendan revisar rincones, bodegas, ropa almacenada y muebles poco utilizados, ya que estos espacios suelen convertirse en escondites ideales para estas especies.

4. LAS ABEJAS AFRICANIZADAS TAMBIÉN REPRESENTAN RIESGO Otro de los peligros que aumenta durante las lluvias son los enjambres de abejas africanizadas, conocidas popularmente como “abejas asesinas” debido a su comportamiento altamente defensivo. Las lluvias y los cambios de temperatura suelen alterar sus colmenas, provocando desplazamientos hacia zonas urbanas o habitacionales. Aunque las abejas cumplen una función fundamental para el equilibrio ambiental y la polinización, un ataque masivo puede resultar peligroso, especialmente para personas alérgicas o niños. Las autoridades suelen recibir múltiples reportes de enjambres instalados en árboles, postes, techos y bardas durante estos meses. Los síntomas más comunes tras múltiples picaduras incluyen: • Inflamación severa • Dificultad para respirar • Mareos • Reacciones alérgicas intensas • Riesgo de choque anafiláctico

5. LA CHINCHE BESUCONA Y OTROS INSECTOS SILENCIOSOS Entre los insectos menos conocidos, pero igualmente peligrosos, se encuentra la llamada chinche besucona, relacionada con la transmisión de la enfermedad de Chagas. Este insecto suele habitar zonas rurales o viviendas con humedad y grietas, aunque en años recientes también ha sido detectado en áreas urbanas. La chinche pica generalmente mientras las personas duermen y puede transmitir el parásito Trypanosoma cruzi, responsable de afectar órganos como el corazón y el sistema digestivo. Otro insecto que prolifera en lluvias es la llamada mosca de drenaje, asociada a ambientes contaminados y aguas negras, aunque su riesgo sanitario es menor comparado con otras especies.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS INSECTOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS • Un mosquito puede detectar el dióxido de carbono que exhala una persona a varios metros de distancia. • México registra miles de casos de dengue cada año durante la temporada de lluvias. • Los alacranes brillan bajo la luz ultravioleta debido a sustancias presentes en su exoesqueleto. • Las abejas africanizadas surgieron de un experimento científico realizado en Brasil en la década de 1950. • La chinche besucona recibe su nombre porque suele picar cerca de labios y ojos mientras las personas duermen.

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