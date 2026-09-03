¿Cumples 60 años? Así puedes tramitar tu tarjeta INAPAM gratis en el mes de septiembre
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El trámite es gratuito y presencial; estos son los documentos que deben presentar, dónde pueden realizarlo y qué beneficios obtienen con la tarjeta.
Cumplir 60 años abre la posibilidad de solicitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), por lo que quienes lleguen a esta edad durante septiembre de 2026 podrán comenzar el trámite una vez que hayan cumplido los años requeridos.
Es importante aclarar que no existe una convocatoria exclusiva para septiembre ni una fecha límite para solicitar la tarjeta. El requisito principal es tener 60 años cumplidos o más al momento de acudir a realizar el procedimiento.
La credencial permite acreditar a su titular como persona adulta mayor y acceder a descuentos en establecimientos, instituciones y servicios que cuentan con convenios con el INAPAM.
Estos son los requisitos para obtener la credencial INAPAM
Para solicitar la tarjeta por primera vez es necesario acudir personalmente a uno de los módulos habilitados y presentar documentación que permita comprobar la identidad, edad y domicilio.
Entre los requisitos se encuentran:
- Acta de nacimiento legible.
- CURP actualizado.
- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.
- Una fotografía reciente tamaño infantil, a color o blanco y negro, impresa en papel fotográfico.
- La fotografía debe ser tomada de frente, con fondo blanco y sin lentes ni gorra.
Además, se deben proporcionar los datos de una persona de contacto para casos de emergencia, incluyendo su CURP actualizado y número telefónico.
Las identificaciones que pueden presentarse incluyen la credencial para votar, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar o una carta de identidad emitida por la autoridad correspondiente.
Es importante considerar que los requisitos pueden variar ligeramente entre entidades, por lo que se recomienda verificar las condiciones específicas antes de acudir al módulo.
¿Dónde se tramita la tarjeta INAPAM?
La credencial se obtiene de manera presencial y gratuita en los módulos habilitados por el INAPAM.
Antes de acudir, las personas interesadas pueden consultar el directorio oficial para localizar el módulo que corresponde a su domicilio y revisar sus horarios de atención.
En los puntos operados directamente por el INAPAM, el horario establecido es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas, aunque es recomendable confirmar previamente la atención de la sede seleccionada.
¿Qué beneficios tiene la tarjeta INAPAM?
Contar con la credencial permite acceder a descuentos en diferentes establecimientos y servicios, aunque los porcentajes y condiciones dependen de cada proveedor y entidad.
El directorio de beneficios contempla categorías como alimentación, salud, transporte, educación, recreación y cultura, asesoría legal, predial y agua, vestido y hogar, entre otras.
Por ello, antes de realizar una compra o contratar un servicio, es conveniente consultar el directorio actualizado para confirmar qué establecimientos tienen convenio y qué descuento ofrecen.
Además, la credencial INAPAM no tiene costo, por lo que ningún establecimiento o persona debe cobrar por realizar la expedición de la tarjeta.