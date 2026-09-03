¿Cumples 60 años? Así puedes tramitar tu tarjeta INAPAM gratis en el mes de septiembre

Cumplir 60 años abre la posibilidad de solicitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ), por lo que quienes lleguen a esta edad durante septiembre de 2026 podrán comenzar el trámite una vez que hayan cumplido los años requeridos.

Es importante aclarar que no existe una convocatoria exclusiva para septiembre ni una fecha límite para solicitar la tarjeta. El requisito principal es tener 60 años cumplidos o más al momento de acudir a realizar el procedimiento.

La credencial permite acreditar a su titular como persona adulta mayor y acceder a descuentos en establecimientos, instituciones y servicios que cuentan con convenios con el INAPAM.

Estos son los requisitos para obtener la credencial INAPAM

Para solicitar la tarjeta por primera vez es necesario acudir personalmente a uno de los módulos habilitados y presentar documentación que permita comprobar la identidad, edad y domicilio.

Entre los requisitos se encuentran:

- Acta de nacimiento legible.

- CURP actualizado.

- Identificación oficial vigente.

- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

- Una fotografía reciente tamaño infantil, a color o blanco y negro, impresa en papel fotográfico.

- La fotografía debe ser tomada de frente, con fondo blanco y sin lentes ni gorra.

Además, se deben proporcionar los datos de una persona de contacto para casos de emergencia, incluyendo su CURP actualizado y número telefónico.