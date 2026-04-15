CURP Biométrica e IMSS: cuándo sí será obligatoria para adultos mayores en pensión y jubilación

La llegada de la CURP Biométrica ha generado dudas entre miles de adultos mayores que realizan trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), especialmente quienes reciben pensión o están por jubilarse. Una de las preguntas más frecuentes es si este nuevo documento será obligatorio para cobrar pensión o gestionar jubilaciones.

¿Qué es la CURP Biométrica y por qué la implementa el IMSS?

La CURP Biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos físicos únicos del ciudadano, con el objetivo de reforzar la seguridad en la identificación.

Esta nueva CURP incluye:

- Iris de ambos ojos

- Huellas digitales de los 10 dedos

- Fotografía facial de alta resolución

- Firma electrónica

Desde el 17 de marzo de 2026, el IMSS comenzó oficialmente su integración como parte de una estrategia para digitalizar y agilizar trámites institucionales.

¿Es obligatoria para tramitar pensión o jubilación en el IMSS?

La respuesta es: no en todos los casos.

Actualmente, el IMSS señala que la CURP Biométrica funciona como una identificación oficial válida, pero no sustituye de manera obligatoria a otros documentos vigentes como:

- Credencial para votar (INE)

- Pasaporte vigente

- Otras identificaciones oficiales reconocidas

En el caso de adultos mayores pensionados o jubilados, este documento se solicita principalmente como medio de identificación en trámites presenciales, pero no es un requisito exclusivo ni indispensable para acceder al pago de pensiones.