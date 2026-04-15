CURP Biométrica e IMSS: cuándo sí será obligatoria para adultos mayores en pensión y jubilación
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Aunque no es obligatoria en todos los trámites de pensión y jubilación, sí será necesaria en ciertos casos presenciales y su uso irá aumentando gradualmente.
La llegada de la CURP Biométrica ha generado dudas entre miles de adultos mayores que realizan trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), especialmente quienes reciben pensión o están por jubilarse. Una de las preguntas más frecuentes es si este nuevo documento será obligatorio para cobrar pensión o gestionar jubilaciones.
¿Qué es la CURP Biométrica y por qué la implementa el IMSS?
La CURP Biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos físicos únicos del ciudadano, con el objetivo de reforzar la seguridad en la identificación.
Esta nueva CURP incluye:
- Iris de ambos ojos
- Huellas digitales de los 10 dedos
- Fotografía facial de alta resolución
- Firma electrónica
Desde el 17 de marzo de 2026, el IMSS comenzó oficialmente su integración como parte de una estrategia para digitalizar y agilizar trámites institucionales.
¿Es obligatoria para tramitar pensión o jubilación en el IMSS?
La respuesta es: no en todos los casos.
Actualmente, el IMSS señala que la CURP Biométrica funciona como una identificación oficial válida, pero no sustituye de manera obligatoria a otros documentos vigentes como:
- Credencial para votar (INE)
- Pasaporte vigente
- Otras identificaciones oficiales reconocidas
En el caso de adultos mayores pensionados o jubilados, este documento se solicita principalmente como medio de identificación en trámites presenciales, pero no es un requisito exclusivo ni indispensable para acceder al pago de pensiones.
Casos en los que SÍ es obligatoria la CURP Biométrica
Aunque para pensión y jubilación aún no es obligatoria de forma generalizada, sí será necesaria en ciertos procedimientos específicos dentro del IMSS.
Trámites donde sí aplica:
- Identificación oficial en gestiones presenciales en oficinas del IMSS
- Alta patronal o inscripción de empresas
- Registro Patronal Único (RPU)
- Solicitud de certificados digitales
- Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE)
- Avisos presenciales de altas o bajas laborales
- Acreditación de representantes legales
Esto significa que su obligatoriedad recae principalmente en patrones, empresas y representantes legales, no directamente en pensionados.
¿Adultos mayores pueden tramitarla gratis?
Sí. La CURP Biométrica puede obtenerse sin costo en módulos autorizados, mediante atención presencial.
Requisitos:
- Identificación oficial vigente con fotografía
- CURP certificada tradicional
- Acta de nacimiento original o certificada
¿Será obligatoria en el futuro?
Aunque hoy su uso es opcional en muchos trámites, el Diario Oficial de la Federación advierte que su exigencia será cada vez mayor. La tendencia apunta a que, con el tiempo, la CURP Biométrica se convierta en un requisito estándar para más servicios públicos.
Para adultos mayores, esto significa que no es indispensable aún para cobrar pensión o jubilarse, pero sí conviene tramitarla cuanto antes para evitar contratiempos futuros en gestiones ante el IMSS.