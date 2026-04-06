Declaración Anual del SAT... ¿Necesitas e.firma para recibir el saldo a favor?

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/ 6 abril 2026
    Declaración Anual del SAT... ¿Necesitas e.firma para recibir el saldo a favor?
    Conoce cómo presentar tu declaración anual 2026 sin e.firma, cuándo es obligatoria y qué requisitos debes cumplir ante el SAT. VANGUARDIA/ARCHIVO

La declaración anual 2026 para personas físicas ya está en marcha y una de las dudas más frecuentes es si se puede realizar sin e.firma. El SAT aclara el panorama y detalla en qué casos sí es necesaria

Abril marca el arranque de uno de los procesos fiscales más relevantes del año: la declaración anual de personas físicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En medio de este trámite, la e.firma vuelve a colocarse como uno de los elementos que más dudas genera entre los contribuyentes, especialmente sobre su obligatoriedad.

De acuerdo con la autoridad fiscal, no contar con una e.firma vigente no impide presentar la declaración. Esto significa que miles de usuarios pueden cumplir con su obligación fiscal utilizando únicamente su contraseña, siempre que su caso no implique condiciones específicas como montos elevados de devolución.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sat-cuanto-dinero-puedes-transferir-a-un-familiar-sin-pagar-impuestos-FH19786030

“Muchos contribuyentes creen que sin e.firma no pueden declarar, pero en realidad el sistema permite el acceso con contraseña en la mayoría de los casos”, se explica en la guía oficial del organismo.

CÓMO PRESENTAR LA DECLARACIÓN SIN E.FIRMA

El proceso para presentar la declaración anual 2026 sin e.firma es relativamente sencillo y se realiza completamente en línea a través del portal del SAT.

· Acceder a “Trámites y servicios”

· Seleccionar “Declaraciones para personas”

· Ingresar con RFC y contraseña

· Resolver el captcha y acceder

· Elegir “Presentar declaración”

Una vez dentro, el sistema solicita configurar datos como el ejercicio fiscal, tipo de declaración y periodo correspondiente. Para quienes lo hacen por primera vez, deberán elegir la opción “Normal”, mientras que quienes ya han presentado antes pueden optar por una “Complementaria”.

El formulario se adapta según los ingresos reportados, lo que facilita el llenado automático en algunos casos, gracias a la precarga de información como los CFDI de nómina.

CUÁNDO SÍ NECESITAS LA E.FIRMA

Aunque no es obligatoria para todos, la e.firma se vuelve indispensable cuando el contribuyente tiene un saldo a favor mayor a 10,000 pesos. En estos casos, el SAT exige este mecanismo como validación de identidad para procesar la devolución.

Además, es importante verificar si la e.firma sigue vigente. Esto puede hacerse mediante el sistema digital del SAT cargando los archivos .key y .cer, junto con la contraseña correspondiente. El sistema mostrará automáticamente su estatus.

Un dato relevante es que, si la e.firma venció hace menos de un año, puede renovarse en línea. Si el plazo es mayor, será necesario acudir presencialmente a una oficina del SAT.

QUIÉNES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACIÓN

No todos los contribuyentes están obligados, pero sí aquellos que cumplen ciertos criterios establecidos por la autoridad fiscal.

· Ingresos superiores a 400,000 pesos anuales

· Haber trabajado para dos o más patrones

· Dejar de laborar antes del 31 de diciembre de 2025

· Percibir ingresos adicionales como honorarios o arrendamiento

También aplica para quienes notificaron a su empleador que presentarían su propia declaración o cuando el patrón no emitió correctamente los comprobantes fiscales.

El plazo límite para cumplir con esta obligación es el 30 de abril de 2026, una fecha clave para evitar recargos o sanciones.

https://vanguardia.com.mx/informacion/en-abril-se-debe-realizar-la-declaracion-anual-ante-el-sat-pero-a-quien-le-toca-AI19775599

DATOS CURIOSOS SOBRE LA DECLARACIÓN ANUAL

Uno de los aspectos menos conocidos es que cada año miles de contribuyentes obtienen un saldo a favor, especialmente quienes tienen deducciones personales como gastos médicos o educativos.

Otro dato interesante es que el sistema del SAT ha evolucionado para automatizar gran parte del proceso, reduciendo errores humanos y facilitando la experiencia digital.

Finalmente, aunque la e.firma es vista como un requisito complejo, en realidad funciona como una herramienta de seguridad que protege la identidad fiscal del contribuyente en trámites de mayor sensibilidad.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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