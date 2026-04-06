Declaración Anual del SAT... ¿Necesitas e.firma para recibir el saldo a favor?

De acuerdo con la autoridad fiscal, no contar con una e.firma vigente no impide presentar la declaración. Esto significa que miles de usuarios pueden cumplir con su obligación fiscal utilizando únicamente su contraseña, siempre que su caso no implique condiciones específicas como montos elevados de devolución.

Abril marca el arranque de uno de los procesos fiscales más relevantes del año: la declaración anual de personas físicas ante el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) . En medio de este trámite, la e.firma vuelve a colocarse como uno de los elementos que más dudas genera entre los contribuyentes, especialmente sobre su obligatoriedad.

“Muchos contribuyentes creen que sin e.firma no pueden declarar, pero en realidad el sistema permite el acceso con contraseña en la mayoría de los casos”, se explica en la guía oficial del organismo.

CÓMO PRESENTAR LA DECLARACIÓN SIN E.FIRMA

El proceso para presentar la declaración anual 2026 sin e.firma es relativamente sencillo y se realiza completamente en línea a través del portal del SAT.

· Acceder a “Trámites y servicios”

· Seleccionar “Declaraciones para personas”

· Ingresar con RFC y contraseña

· Resolver el captcha y acceder

· Elegir “Presentar declaración”

Una vez dentro, el sistema solicita configurar datos como el ejercicio fiscal, tipo de declaración y periodo correspondiente. Para quienes lo hacen por primera vez, deberán elegir la opción “Normal”, mientras que quienes ya han presentado antes pueden optar por una “Complementaria”.

El formulario se adapta según los ingresos reportados, lo que facilita el llenado automático en algunos casos, gracias a la precarga de información como los CFDI de nómina.

CUÁNDO SÍ NECESITAS LA E.FIRMA

Aunque no es obligatoria para todos, la e.firma se vuelve indispensable cuando el contribuyente tiene un saldo a favor mayor a 10,000 pesos. En estos casos, el SAT exige este mecanismo como validación de identidad para procesar la devolución.

Además, es importante verificar si la e.firma sigue vigente. Esto puede hacerse mediante el sistema digital del SAT cargando los archivos .key y .cer, junto con la contraseña correspondiente. El sistema mostrará automáticamente su estatus.

Un dato relevante es que, si la e.firma venció hace menos de un año, puede renovarse en línea. Si el plazo es mayor, será necesario acudir presencialmente a una oficina del SAT.

QUIÉNES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACIÓN

No todos los contribuyentes están obligados, pero sí aquellos que cumplen ciertos criterios establecidos por la autoridad fiscal.

· Ingresos superiores a 400,000 pesos anuales

· Haber trabajado para dos o más patrones

· Dejar de laborar antes del 31 de diciembre de 2025

· Percibir ingresos adicionales como honorarios o arrendamiento

También aplica para quienes notificaron a su empleador que presentarían su propia declaración o cuando el patrón no emitió correctamente los comprobantes fiscales.

El plazo límite para cumplir con esta obligación es el 30 de abril de 2026, una fecha clave para evitar recargos o sanciones.