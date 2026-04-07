Cómo usar INAPAM para mejorar tu pensión del IMSS paso a paso

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/ 7 abril 2026
    Cómo usar INAPAM para mejorar tu pensión del IMSS paso a paso
    Aunque el INAPAM no otorga dinero directo, sí puede ayudar a incrementar el monto de la pensión del IMSS. Foto: Especial

Con programas como Vinculación Productiva, los adultos mayores pueden generar más cotizaciones y mejorar sus ingresos en el retiro.

Existe una confusión común entre los adultos mayores en México: muchos creen que la credencial del INAPAM otorga un pago mensual o que sustituye a la pensión del IMSS. Sin embargo, la realidad es distinta. Ambos esquemas son compatibles y, bien aprovechados, pueden representar una mejora significativa en la calidad de vida durante el retiro.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el encargado de otorgar una pensión mensual basada en las semanas cotizadas y el historial laboral del trabajador. Por otro lado, el INAPAM ofrece beneficios como descuentos en transporte, medicamentos, alimentos y servicios, pero no deposita dinero directamente.

https://vanguardia.com.mx/informacion/modulos-inapam-donde-puedes-tramitar-tu-credencial-en-2026-MK19029984

INAPAM y Pensión IMSS: cómo se complementan

La clave está en entender que no se excluyen. Al contrario, pueden combinarse estratégicamente para fortalecer las finanzas personales en la vejez.

Mientras la pensión del IMSS representa un ingreso fijo, la credencial del INAPAM reduce gastos cotidianos, lo que en la práctica aumenta el poder adquisitivo del beneficiario.

- Beneficios de combinar ambos esquemas

- Acceso a descuentos en servicios básicos

- Reducción del gasto en salud y transporte

- Ingreso mensual asegurado a través del IMSS

- Mayor estabilidad económica en el retiro

Vinculación Productiva: el programa que puede aumentar la pensión

Uno de los programas menos conocidos del INAPAM es Vinculación Productiva, una iniciativa que conecta a adultos mayores con empleadores que ofrecen trabajos formales adaptados a sus necesidades.

Este esquema permite que las personas en edad de retiro continúen activas laboralmente y, lo más importante, sigan cotizando ante el IMSS.

$!Muchos creen que la credencial del INAPAM otorga un pago mensual o que sustituye a la pensión del IMSS.
Muchos creen que la credencial del INAPAM otorga un pago mensual o que sustituye a la pensión del IMSS. Foto: Especial

¿Cómo impacta en la pensión?

El monto de la pensión del IMSS depende de varios factores clave:

- Número total de semanas cotizadas

- Salario promedio registrado

- Régimen de pensión (Ley 73 o Ley 97)

Cada semana adicional de cotización puede traducirse en un incremento real en el monto mensual de la pensión. Por ello, participar en Vinculación Productiva se convierte en una estrategia efectiva para mejorar los ingresos a largo plazo.

Más allá del dinero: otros beneficios clave

Además del impacto económico, este programa ofrece ventajas importantes:

- Acceso a servicios médicos del IMSS

- Integración social y actividad laboral

- Mejora en la salud física y emocional

En un contexto donde el costo de vida continúa en aumento, contar con ingresos adicionales y servicios médicos puede marcar una gran diferencia.

https://vanguardia.com.mx/informacion/inapam-conoce-los-requisitos-para-un-tramite-exitoso-de-la-tarjeta-de-adultos-mayores-en-2026-JJ18885927

Estrategia para mejorar el retiro en 2026

Para aprovechar al máximo estos beneficios, existen tres pasos clave:

1. Obtener la credencial INAPAM: Permite acceder a descuentos en múltiples servicios.

2. Inscribirse en Vinculación Productiva: Facilita el acceso a empleos formales con prestaciones.

3. Mantener cotizaciones activas en el IMSS: Incrementa el monto de la pensión de forma progresiva.

La combinación entre la credencial del INAPAM y la pensión del IMSS no solo es posible, sino recomendable. En 2026, esta estrategia se posiciona como una de las más efectivas para mejorar los ingresos durante el retiro. Entender cómo funcionan estos programas y aprovecharlos a tiempo puede marcar la diferencia entre una pensión limitada y una más sólida y sostenible.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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