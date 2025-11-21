¿Dónde tramito la CURP biométrica?... Estos son los módulos en todo México

Información
/ 21 noviembre 2025
    ¿Dónde tramito la CURP biométrica?... Estos son los módulos en todo México
    Tramitar la CURP biométrica 2025 es gratuito y voluntario. Consulta los módulos disponibles en México, requisitos y tiempos del proceso. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La CURP biométrica ya está disponible en 145 módulos del país. Conoce dónde tramitarla, qué documentos necesitas y cuándo podría ser obligatoria

La CURP biométrica entró en vigor el 16 de octubre de 2025 y forma parte del proceso nacional para fortalecer la identificación oficial en México. Este documento ya puede tramitarse en 145 módulos distribuidos en todo el país, según Renapo. Incluye la clave habitual de 18 caracteres, pero ahora incorpora huellas digitales, iris, firma electrónica y fotografía.

El objetivo es garantizar procesos más seguros, agilizar trámites públicos y mejorar la localización de personas. Aunque es un trámite nuevo, su expedición es gratuita y está disponible para todos los ciudadanos mexicanos.

Los módulos se ubican en registros civiles, oficinas estatales del Renapo y áreas de la Secretaría de Gobernación. Cada estado publica horarios y ubicaciones actualizadas a través de sus canales oficiales.

DÓNDE TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA POR ESTADO

En la Ciudad de México, el módulo oficial está en Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con servicio de 08:30 a 14:30 horas.

En el Estado de México, los módulos piloto se encuentran en Toluca, Villa Guerrero, Texcoco y Tlalnepantla, todos ubicados en zonas céntricas y de fácil acceso.

Veracruz también cuenta con oficinas en Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Misantla y Tantima.

Aguascalientes: Avenida Héroe de Nacozari, esquina Avenida Adolfo López Mateos. Teléfono: (449) 918-1812 y 916-3359.

Baja California: Edificio Poder Ejecutivo 1er Piso, Centro Cívico Comercial Mexicali. Teléfono: (686) 558-1000 X 1750 y 1868.

Baja California Sur: Avenida 5 de Mayo número 1475, entre México y Melitón Albañez La Paz. Teléfono: (612) 125-2690 Fax (612) 1252690.

Campeche: Edificio Campeche, local 10 Altos Interior 34, Centro Campeche. Teléfono: (981) 816-3448 y 816-5593.

Chiapas: Calle Central Esquina 2ª Sur, colonia Centro Tuxtla Gutiérrez. Teléfono: (961) 613-4270 y 602-5356.

Chihuahua: Calle Libertad y Trece, colonia Centro. Teléfono: (614) 429-3300 X 4801 y 4809.

Coahuila: Los módulos de atención se encuentran en oficinas del Registro Civil y de la RENAPO. En Saltillo, la Oficialía 29 es una opción.

Colima: Venustiano Carranza número 60, colonia Centro Colima. Teléfono: (312) 312-0995.Durango: Zaragoza número 526 Sur, Zona Centro

Durango. Teléfono: (618) 829-7828 y 829-7773 y 8182142.

Guanajuato: Jardín del Cantador número 29, Zona Centro Guanajuato. Teléfono: (473) 732-9647, 732-3421 y 7329078.

Guerrero: Calle 16 de Septiembre esquina Zaragoza, Edificio Juan Álvarez, colonia Centro Chilpancingo. Teléfono: (474) 471-0302 y 472-4455.

Hidalgo: Avenida Madero número 100, 3er Piso, colonia Centro Pachuca de Soto. Teléfono: (771) 717-6162 y 717-6000.

Jalisco: Avenida Alcalde 1855, Edificio de Archivos, Sector Hidalgo Guadalajara, Jalisco. Teléfono: (33) 3819-2456, 3819-2457 y 3819-2458.

Michoacán: Avenida Tata Vasco 80, colonia Vasco de Quiroga Morelia. Teléfono: (443) 317-2352, 317-2353 y 3172355.

Morelos: Monte Albán número 6, colonia Las Palmas Cuernavaca. Teléfono: (333) 318-5598, 318-3325 y 3126323.

Nayarit: Calle México y Abasolo, Planta Baja, Centro Tepic. Teléfono: (311) 216-8981 y 212-1225.

Nuevo León: Washington número 539 Ote, Edificio Elizondo, Planta Baja, Centro Monterrey. Teléfono: (818) 344-7660, 343-1780 y 3447661.

Oaxaca: García Vigil número 602, colonia Centro Oaxaca. Teléfono: (951) 517-3911.

Puebla: Avenida 11 Oriente 2003, colonia Azcarate Puebla. Teléfono: (222) 235-0882, 235- 1150 y 2350896.

Querétaro: Avenida Juárez número 50, colonia Centro Histórico Querétaro. Teléfono: (442) 251-8600 y 251-8601.

Quintana Roo: Plutarco Elías Calles número 278, equina Morelos, Centro Chetumal. Teléfono: (983) 832-8521 y 832-1723.

San Luis Potosí: Eje Vial número 100, Planta Baja, colonia Centro. Teléfono: (444) 812-9356, 812-1249 y 8120991.

Sinaloa: Teófilo Noris esquina Miguel Hidalgo, colonia Centro Culiacán. Teléfono: (667) 715-6696 Fax (667) 7134583.

Sonora: Archivo Estatal del Registro Civil - Centro de Gobierno Edificio Sonora Sur, Planta Baja, Bulevar Paseo Río Sonora y Comonfort Hermosillo. Teléfono: (662) 213-3820 y 217-1712 Fax (662) 217-0608.

Tabasco: Secretaría de Gobierno. José N Rovirosa sin número, 1er Piso, esquina Nicolás Bravo, Centro Villahermosa. Teléfono: (993) 312-0163, 312-6418 y 3120549.

Tamaulipas: Edificio Gubernamental “Tiempo Nuevo”, Bulevar Emilio Portes Gil número 1260, Ciudad Victoria. Teléfono: (834) 318-1038, 318-1039 y 3181078 Fax (834) 318-1917.

Yucatán: Calle 65 número 520, colonia Centro Mérida. Teléfono: (999) 924-0482 Ext 16 y 928-0200 Fax (999) 924-0007 Lada sin costo 1-800-849-9534.Zacatecas: Bulevar Adolfo López Mateos número 108, 1er Piso, colonia Centro Zacatecas.

REQUISITOS PARA LA CURP BIOMÉTRICA

Para completar el trámite, es necesario presentar acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente (INE o pasaporte), la CURP tradicional validada, comprobante de domicilio menor a tres meses y un correo electrónico activo.

El proceso incluye:• Captura de huellas dactilares• Fotografía• Escaneo de iris• Firma electrónica

Todo el trámite toma entre 20 y 30 minutos, dependiendo del módulo y la afluencia. Es importante llegar con suficiente tiempo, ya que algunos puntos tienen cupo limitado.

¿SERÁ OBLIGATORIA LA CURP BIOMÉTRICA?

Por ahora, la CURP biométrica no es obligatoria. Durante 2025 su obtención es voluntaria, aunque gratuita. Sin embargo, se prevé que a partir de 2026 pueda ser un requisito para trámites en instituciones públicas y privadas.

Entre los procesos que podrían solicitarla se encuentran:• Servicios de salud• Inscripciones escolares• Trámites bancarios• Programas sociales

El Gobierno federal aún no ha emitido un calendario oficial, pero recomienda iniciar el trámite durante su fase piloto para evitar saturaciones futuras.

DATOS CURIOSOS

• México se suma a países como India y Brasil que ya utilizan identidad biométrica nacional.

• La CURP biométrica podría integrarse en el futuro a credenciales digitales en smartphones.

• El proyecto busca reducir fraudes de identidad y duplicidades en registros oficiales.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

