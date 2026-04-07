¿Duelo espiritual?... Jessica Esotérica reta a Mhoni Vidente a los golpes en el Ring Royale

Durante una charla reciente con medios, la influencer no dudó en señalar a su posible contrincante: Mhoni Vidente , una de las figuras más reconocidas en el ámbito esotérico en México y América Latina. El escenario propuesto no es otro que el Ring Royale , donde celebridades han comenzado a resolver diferencias frente al público.

Lo que parecía una rivalidad propia del universo de las predicciones y el misticismo ha dado un giro que pocos anticipaban. El nombre de Jessica Esotérica volvió a posicionarse en tendencia luego de lanzar un desafío que rompió con cualquier narrativa espiritual.

“ Mhoni Vidente... ese ya es su problema, cielo ”, dijo Jessica con una serenidad que contrastó con la magnitud de sus palabras. La declaración encendió las redes sociales y abrió la puerta a un enfrentamiento que nadie esperaba.

DEL TAROT AL RING: UNA RIVALIDAD QUE ESCALA

El llamado “duelo espiritual” parece haber quedado atrás. Lo que antes eran interpretaciones de cartas, predicciones y mensajes cargados de simbolismo, ahora se traduce en un reto físico que ha captado la atención de miles de usuarios.

Jessica Esotérica se mostró firme ante la posibilidad de subir al ring. Su actitud, lejos de la confrontación tradicional, ha sido descrita por seguidores como desconcertante. “¿Qué puede pasar?”, respondió ante cuestionamientos sobre los riesgos de un combate de este tipo.

El fenómeno también refleja una tendencia creciente en el entretenimiento digital:

• Figuras públicas que trasladan conflictos mediáticos a escenarios físicos.

• Influencers

• Celebridades

• Creadores de contenido

El Ring Royale se ha convertido en un escaparate donde el espectáculo supera la controversia virtual.

EXPECTATIVA TOTAL: ¿ACEPTARÁ MHONI VIDENTE?

La reacción de la audiencia ha sido inmediata. Mientras algunos consideran el reto como una estrategia mediática, otros lo ven como un capítulo inédito en la historia del entretenimiento esotérico.

Hasta el momento, Mhoni Vidente no ha emitido una respuesta oficial, lo que mantiene la incertidumbre en niveles altos. La expectativa gira en torno a si la pitonisa aceptará el desafío o si el enfrentamiento quedará como una provocación viral.

Al ser cuestionada sobre el motivo detrás de su elección, Jessica respondió sin rodeos: “¿Por qué no?”. Una frase breve que ha alimentado aún más la conversación digital.