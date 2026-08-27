¿El 1 de septiembre es festivo? Esto pasará con las clases y el trabajo por el Segundo Informe de Sheinbaum

El 1 de septiembre de 2026 no será día festivo ni de descanso obligatorio en México, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará ese día su Segundo Informe de Gobierno.

La fecha genera dudas debido a la relevancia del acto presidencial y a que se llevará a cabo apenas un día después del regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027. Sin embargo, la presentación del informe no implica, por sí misma, la suspensión de actividades laborales o escolares.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de septiembre no forma parte de los días establecidos como descanso obligatorio. Por lo tanto, los trabajadores deberán acudir a sus centros laborales con normalidad, salvo que su empresa o institución determine lo contrario.

¿Hay clases el 1 de septiembre de 2026?

Para los estudiantes de educación básica también se contempla una jornada habitual el martes 1 de septiembre de 2026.

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no establece esa fecha como suspensión de clases. Esto significa que, en términos generales, los alumnos deberán acudir a las escuelas después de haber iniciado oficialmente el nuevo ciclo escolar el lunes 31 de agosto.

No obstante, pueden existir disposiciones particulares de algunas escuelas o entidades, por lo que las familias deberán estar atentas a los avisos de sus planteles.