¿El 1 de septiembre es festivo? Esto pasará con las clases y el trabajo por el Segundo Informe de Sheinbaum
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El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum se realizará el 1 de septiembre de 2026.
El 1 de septiembre de 2026 no será día festivo ni de descanso obligatorio en México, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará ese día su Segundo Informe de Gobierno.
La fecha genera dudas debido a la relevancia del acto presidencial y a que se llevará a cabo apenas un día después del regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027. Sin embargo, la presentación del informe no implica, por sí misma, la suspensión de actividades laborales o escolares.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de septiembre no forma parte de los días establecidos como descanso obligatorio. Por lo tanto, los trabajadores deberán acudir a sus centros laborales con normalidad, salvo que su empresa o institución determine lo contrario.
¿Hay clases el 1 de septiembre de 2026?
Para los estudiantes de educación básica también se contempla una jornada habitual el martes 1 de septiembre de 2026.
El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no establece esa fecha como suspensión de clases. Esto significa que, en términos generales, los alumnos deberán acudir a las escuelas después de haber iniciado oficialmente el nuevo ciclo escolar el lunes 31 de agosto.
No obstante, pueden existir disposiciones particulares de algunas escuelas o entidades, por lo que las familias deberán estar atentas a los avisos de sus planteles.
¿Cuáles son los días de descanso obligatorio en México?
La Ley Federal del Trabajo contempla determinadas fechas como días de descanso obligatorio. Entre ellas se encuentran:
- 1 de enero.
- Primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero.
- Tercer lunes de marzo, por el natalicio de Benito Juárez.
- 1 de mayo.
- 16 de septiembre.
- Tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre.
- 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponde la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.
- 25 de diciembre.
- Las fechas determinadas por las leyes electorales para las jornadas de elecciones ordinarias.
Por ello, el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum no convierte al 1 de septiembre en un día festivo oficial.
En caso de que un trabajador tenga que laborar durante alguno de los días reconocidos legalmente como descanso obligatorio, la LFT establece reglas específicas sobre el pago correspondiente. Sin embargo, estas disposiciones no aplican al 1 de septiembre de 2026, ya que la fecha no tiene ese carácter.