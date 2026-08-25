Septiembre 2026 tendrá dos descansos: estas son las fechas para estudiantes y trabajadores

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    Septiembre 2026 tendrá dos descansos: estas son las fechas para estudiantes y trabajadores
    El 16 de septiembre será día de descanso obligatorio para trabajadores y suspensión de clases por la Independencia de México. FOTO: CUARTOSCURO

Septiembre de 2026 tendrá dos fechas importantes para las familias mexicanas.

El regreso a clases para los estudiantes de educación básica está programado para el lunes 31 de agosto de 2026, con el inicio del ciclo escolar 2026-2027. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo lectivo contempla 185 días efectivos de clases.

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Con el comienzo del nuevo ciclo también llegan las primeras suspensiones de actividades. En septiembre habrá dos fechas sin clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, aunque solo una corresponde a un día de descanso obligatorio establecido por la legislación laboral.

¿Habrá puente por el 16 de septiembre?

El miércoles 16 de septiembre de 2026 no habrá clases en las escuelas de educación básica debido a la conmemoración del inicio de la Independencia de México.

Aunque esta fecha suele asociarse con un puente vacacional, en 2026 caerá en miércoles, por lo que no habrá un fin de semana largo relacionado directamente con esta celebración.

Para los trabajadores, la situación es distinta. El 16 de septiembre está contemplado por la Ley Federal del Trabajo como día de descanso obligatorio, por lo que quienes no tengan que laborar podrán disfrutar de la jornada libre.

$!El 25 de septiembre los estudiantes tendrán otro día sin actividades por el Consejo Técnico Escolar.
El 25 de septiembre los estudiantes tendrán otro día sin actividades por el Consejo Técnico Escolar. FOTO: CUARTOSCURO

¿Qué pasa si tengo que trabajar el 16 de septiembre?

Las personas que deban prestar sus servicios durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además del salario correspondiente a esa jornada, un pago doble por el servicio realizado.

En otras palabras, trabajar el 16 de septiembre representa un pago triple por ese día, de acuerdo con las disposiciones laborales aplicables.

Es importante considerar que esta regla corresponde a los trabajadores y no debe confundirse con las suspensiones establecidas por la SEP para los estudiantes.

El 25 de septiembre será el primer puente escolar

La segunda fecha que deberán marcar en el calendario las familias será el viernes 25 de septiembre de 2026.

Ese día los alumnos de educación básica no tendrán clases debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Al tratarse de un viernes, los estudiantes podrán disfrutar de tres días consecutivos sin actividades escolares, contando sábado y domingo.

Sin embargo, el 25 de septiembre no es un día de descanso obligatorio para los trabajadores. Por lo tanto, las empresas no están obligadas a suspender labores en esa fecha.

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¿Cuándo será el próximo descanso escolar?

Después de septiembre, el calendario de la SEP contempla nuevas suspensiones. El siguiente día sin clases será el viernes 30 de octubre, nuevamente por una sesión del Consejo Técnico Escolar.

En noviembre también habrá varias fechas de suspensión, entre ellas el lunes 2, el lunes 16 y el viernes 27 de noviembre.

Así, para septiembre de 2026, las fechas clave son el miércoles 16 de septiembre, por la Independencia de México, y el viernes 25 de septiembre, que marcará el primer fin de semana largo para los estudiantes del ciclo escolar 2026-2027.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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