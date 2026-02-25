El 27 de febrero es el último día para inscribirse en la Beca Benito Juárez y obtener $1,900 bimestrales

¿Eres estudiante de educación media superior pública? Todavía tienes la posibilidad de inscribirte a la Beca Benito Juárez a través del apoyo económico bimestral, con el que buscan evitar la deserción escolar y respaldar la permanencia académica. Actualmente, la beca impulsada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) parte de la pasada administración del Gobierno de México. Desde el 16 de febrero inició el periodo actual de inscripciones; cabe destacar que los interesados deben completar su trámite antes de la fecha límite. TE PUEDE INTERESAR: ¿Tramitaste tu INE en 2024? Esta es la fecha máxima para que puedas recogerla ¿CUÁNDO ACABA EL PERIODO DE REGISTRO? Antes de que concluya el periodo de registro el próximo 27 de febrero con el trámite completo, es decir, dicho periodo dura pocos días y concluirá en algunas horas. El trámite se realiza en el sitio oficial de Beca Benito Juárez y cumplir con los requisitos de cursar el bachillerato en una escuela pública y tener una cuenta en la plataforma Llave Mx con tus documentos personales digitalizados para realizar el registro: Del estudiante - CURP;

- Clave de Centro de Trabajo CCT;

- Número de celular;

- Correo electrónico;

- Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses). Si es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor. - CURP;

- Número de celular;

- Correo electrónico;

- Identificación oficial digitalizada. (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir).

REGISTRO BECA BENITO JUÁREZ Para registrarse en línea a la Beca Benito Juárez, debes seguir estos pasos: - Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX , si no tienes una cuenta, sigue los pasos:

1.- Haz clic en ‘Crear cuenta’;

2.-Ingresa tu CURP (el del adulto o estudiante mayor de edad), verifica el Captcha y presiona ‘Continuar’;

3.- Los datos de padre, madre, tutor o estudiante mayor de edad serán llenados automáticamente por el sistema, solo hace falta verificarlos;

4.- Ingresa tu Código Postal y elige la colonia en la que vives para continuar;

5.- Crea una contraseña y guárdala, así como recuérdala, ya que será utilizada durante todo el trámite e incluso para otros trámites con el que sea necesario utilizar Llave MX;

6.- Acepta el Aviso de Privacidad y completa del Captcha, luego da clic en 'Finalizar'. - Una vez abierta la convocatoria de registro, ingresa al portal de la Beca Benito Juárez e inicia sesión con tu Llave MX. - Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela. - Selecciona tu turno, periodo y grado. - Sube un comprobante de domicilio digitalizado (formato PDF, JPG o PNG). Pueden ser recibos recientes de luz, agua, gas, predial o estado de cuenta de servicios telefónicos o internet. Si eres menor de edad - Ingresa la CURP de la madre, padre, tutora o tutor.

- Sube una identificación oficial digitalizada de ella o él, puede ser la credencial para votar, cartilla, pasaporte, cédula profesional o licencia de manejo.

- Apunta su teléfono y correo electrónico. Una vez concluido el registro, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar revisará la información y procederá a la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a las y los nuevos becarios. El proceso terminará oficialmente cuando la persona beneficiaria reciba su tarjeta de Bienestar, mediante la cual se realizarán los depósitos correspondientes.

¿QUÉ HACER SI NO TE LLEGÓ EL PAGO DE LA BECA BENITO JUÁREZ? Si el depósito no aparece reflejado, las autoridades recomiendan esperar al menos 72 horas hábiles después de la fecha programada. En ocasiones, el dinero ya está disponible, pero no se emite una notificación automática. Para confirmar, se sugiere consultar el saldo desde la App del Banco del Bienestar o directamente en un cajero automático. También es recomendable verificar que la tarjeta esté activa y sin bloqueos, ya que este es uno de los motivos más frecuentes por los que el pago no se acredita correctamente. ¿DÓNDE PEDIR AYUDA SI EL PROBLEMA CONTINÚA? Si después de revisar el portal y la app del Banco del Bienestar el pago no ha sido reflejado, se debe acudir personalmente a la Sede Auxiliar Regional (SARE) más cercana. En estos módulos, personal autorizado puede revisar el caso y verificar el estatus de tu beca en el sistema. También está disponible la línea telefónica del Centro de Atención de Becas Benito Juárez, marcando al 55 1162 0300, donde los operadores brindan asistencia personalizada.Para agilizar la atención, es necesario tener a la mano la CURP, la tarjeta del Bienestar y una identificación oficial. En caso de que el problema no se resuelva en los primeros intentos, las autoridades sugieren guardar todos los comprobantes: capturas de pantalla, tickets de consulta de saldo y el documento de entrega de la tarjeta del Bienestar.Con estos registros podrás presentar una queja formal o solicitar una revisión presencial en la SARE correspondiente.

¿QUÉ ES LA BECA BENITO JUÁREZ? El programa social de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está destinado a estudiantes de nivel medio superior en México con el fin de que puedan continuar con sus estudios a través de un respaldo económico, al permitirles cubrir gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida. Además, busca reducir la deserción escolar, la cual es uno de los mayores retos del nivel educativo en preparatoria y bachillerato. Cabe destacar que, antes del registro, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez realizó asambleas informativas en planteles, donde se resolvían dudas de los padres de familia que estén interesados en que sus hijos reciban el programa social.



