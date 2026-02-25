¿Tramitaste tu INE en 2024? Esta es la fecha máxima para que puedas recogerla

“Si tramitaste tu # CredencialParaVotar en 2024 y aún no vas por ella, tienes hasta este sábado 28 de febrero. Después de esa fecha, por ley, las credenciales no reclamadas son trituradas”, señaló el INE en su mensaje.

A través de sus redes sociales oficiales, el organismo electoral informó que el plazo límite para recoger el documento es este sábado 28 de febrero. Después de esa fecha, las credenciales que no hayan sido reclamadas serán destruidas conforme a lo establecido en la ley.

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un aviso dirigido a todas las personas que tramitaron su Credencial para Votar durante 2024 y que aún no han acudido a recogerla.

¿QUÉ PASA SI NO RECOGES TU CREDENCIAL DE ELECTOR Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

El instituto recordó que, si la Credencial para Votar no es recogida antes del 28 de febrero, será destruida y la persona interesada deberá iniciar nuevamente el trámite.

Para recogerla, es necesario:

- Acudir al mismo módulo donde se realizó el trámite.

- Presentar el comprobante entregado al momento de la solicitud.

- Verificar previamente el estatus del documento antes de acudir.

El INE también puso a disposición la plataforma oficial para consultar la ubicación de los módulos de atención en todo el país: https://ubicatumodulo.ine.mx/

Aclaración sobre la aplicación “Valida INE QR”

El organismo electoral recordó que la aplicación móvil “Valida INE QR” no es una credencial digital ni una representación gráfica oficial del instrumento de identificación. Su función es únicamente validar la autenticidad de las credenciales físicas mediante el código QR.

SERVICIO A DOMICILIO EN CASO DE ENFERMEDAD O IMPOSIBILIDAD

Para las personas que se encuentren enfermas o imposibilitadas para acudir físicamente a un módulo, el INE cuenta con un servicio de atención a domicilio, que puede realizarse en casas particulares, asilos, casas de asistencia u hospitales.

Para solicitarlo, un familiar o persona de confianza deberá acudir al módulo más cercano con los siguientes documentos:

- Solicitud del servicio por escrito.

- Certificado médico original expedido por una institución pública o privada.

- Acta de nacimiento original.

- Identificación oficial con fotografía original y vigente.

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE EXTRAVÍO O CAMBIO DE DOMICILIO?

Si una persona extravió su Credencial para Votar o cambió de domicilio a otra entidad federativa, puede acudir a cualquier Módulo de Atención Ciudadana con el nuevo comprobante de domicilio, aunque sea de otro estado.

El INE precisa que la nueva credencial deberá recogerse en el mismo módulo donde se realizó el trámite.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

En caso de haber perdido el comprobante para recoger la credencial, la persona interesada deberá acudir al módulo donde la tramitó e informar al personal. Ahí verificarán si el documento ya se encuentra disponible y realizarán la identificación mediante huellas dactilares para proceder con la entrega.

El INE reiteró que el plazo para recoger las credenciales tramitadas en 2024 vence este 28 de febrero y que, una vez concluido, las no reclamadas serán destruidas conforme a la normativa vigente.