Beca Rita Cetina: calendario oficial del 16 al 27 de febrero para el pago desde $1,900 hasta $5,700

Tras varias semanas de espera, ya tenemos el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria, únicamente para aquellos que cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar y por lo menos hayan recibido un depósito previo, así como para quienes recibieron el plástico en enero. El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, publicó en redes sociales el calendario de pago correspondiente al bimestre enero-febrero del ciclo escolar 2025-2026. La dispersión es en orden alfabético, los beneficiarios recibirán el apoyo económico del 16 al 27 de febrero: “¡Te comparto el calendario de pagos de la Beca #RitaCetina, correspondiente al bimestre enero-febrero del ciclo escolar 2025-2026!”, escribió el coordinador en redes sociales.

CALENDARIO OFICIAL DE PAGOS Lunes 16 de febrero: Letras A, B;

Martes 17 de febrero: Letra C;

Miércoles 18 de febrero: Letras D, E, F;<br /> Jueves 19 de febrero: Letras G;

Viernes 20 de febrero: Letras H, I, J, K, L;

Lunes 23 de febrero: Letra M;

Martes 24 de febrero: Letras N, Ñ, O, P, Q;

Miércoles 25 de febrero: Letra R;

Jueves 26 de febrero: Letra S;

Viernes 27 de febrero: Letras T, U, V, W, X, Y, Z. León puntualiza que el pago será depositado a aquellos que ya cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar y hayan recibido al menos un depósito previo, así como para estudiantes a los que les fueron entregados sus plásticos en el mes de enero, por lo que recibirán el monto equivalente a tres bimestres. “Ya cuentas con tu tarjeta del Banco Bienestar y has recibido al menos un depósito previo. Te entregamos tu tarjeta en enero, recibirás el pago de tres bimestres”, informó junto al calendario.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN HASTA 5,700 PESOS? Aunque el monto bimestral de la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos, hay casos en los que el pago será superior, pero solo será la única ocasión en que recibirán esa cantidad de dinero. Se trata de los estudiantes de nuevo ingreso al ciclo 2025-2026, quienes lograron inscribirse al apoyo económico al comienzo del año escolar, pero sus tarjetas todavía no eran entregadas, así que recibirán tres bimestres juntos. Esto debido a que, mientras realizaba la dispersión de pagos, esta nunca paró, por lo que los nuevos registros no contaban con su tarjeta del Bienestar, siendo que este febrero recibirán el pago de hasta cinco mil 700 pesos. Es decir: - Septiembre-octubre: $1,900 pesos

- Noviembre-diciembre: $1,900 pesos

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; no obstante, la inscripción se dividirá en dos, según Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras que los alumnos de primaria de 6°, 5° y 4° se les será abierta la convocatoria en los primeros meses de 2026, pero para quienes cursen 3°, 2° y 1° grado tendrán que esperarse hasta septiembre de 2026. Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal. Hay que tomar en cuenta que la beca Rita Cetina también abrirá pronto registro para los estudiantes de primaria desde cuatro a sexto grado para quien desee recibir el apoyo económico; te recomendamos mantenerte al tanto de los avisos que emitan las autoridades responsables a través de las cuentas oficiales de Becas Benito y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, así como los anuncios que pueda dar el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en las conferencias de prensa matutina.

¿POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA? La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas. Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país. Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica.

MONTOS DE LA BECA RITA CETINA Y BECA BENITO JUÁREZ EN 2026 Con los nuevos cambios que tendrán las Becas para el Bienestar, los montos serán modificados conforme a las integraciones y ampliación de la cobertura del apoyo económico de educación básica y media superior del 2026. Beca Rita Cetina Este dependerá del momento en que la familia comenzó a formar parte del programa y el nivel educativo de los alumnos y alumnas: Familias de continuidad, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con: - 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales; - 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales; <br /> - 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;<br /> - 1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales. Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con: - 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;

- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;

- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales. Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026): - 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales;

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;

- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales. CÓMO SOLICITAR LA BECA 'RITA CETINA' El proceso se desarrollará en tres etapas principales. Asambleas informativas: Durante febrero se realizarán reuniones en escuelas primarias públicas del país para explicar a las familias el procedimiento de registro en línea. La CNBBBJ señaló que es importante asistir para conocer el paso a paso del trámite. Las fechas y sedes se informarán mediante carteles en las escuelas y a través del canal oficial de WhatsApp de cada estado, que también notificará posibles cambios. Registro en línea: Después de las asambleas, las familias podrán realizar la solicitud en la plataforma oficial:www.becaritacetina.gob.mx Entrega de tarjetas: Cuando inicie la distribución de tarjetas, la información se difundirá mediante las escuelas, el sitio web oficial, redes sociales verificadas y el canal de WhatsApp del programa.

PASOS PARA REGISTRAR CORRECTAMENTE A MI HIJO O HIJA EN LA BECA RITA CETINA - Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX , si no tienes una cuenta, sigue los pasos:

1.- Haz clic en ‘Crear cuenta’;

2.-Ingresa tu CURP (el del adulto), verifica el Captcha y presiona ‘Continuar’;

3.- Los datos de padre, madre o tutor serán llenados automáticamente por el sistema, solo hace falta verificarlos;

4.- Ingresa tu Código Postal y elige la colonia en la que vives para continuar;

5.- Crea una contraseña y guárdala, así como recuérdala, ya que será utilizada durante todo el trámite e incluso para otros trámites con el que sea necesario utilizar Llave MX;

6.- Acepta el Aviso de Privacidad y completa del Captcha, luego da clic en 'Finalizar'. - Una vez abierta la convocatoria de registro, ingresa al portal de la Beca Rita Cetina e inicia sesión con tu Llave MX. - Registra los datos del padre, madre o tutor y adjunta la documentación que se te solicitó. Llena tus datos de domicilio y luego sube el comprobante de domicilio en PDF o JPG. Dale 'Guardar registro' y así habrás terminado el registro del padre. - Selecciona en 'Registrar un estudiante' y captura la información de cada estudiante que deseas inscribir al programa social. Da clic en 'No soy un robot' y luego en 'Validar CURP'. - Los datos del estudiante se llenarán automáticamente; solo ingresa la CCT de la escuela, búscalo y selecciona el nivel educativo, turno, grado y parentesco con el menor. - Da clic en 'Guardar y continuar'. - Si quieres registrar a otro estudiante, deberás realizar el mismo proceso. - Descarga el comprobante de registro y guárdalo para futuros trámites, como la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar. ¿QUÉ HACER EN CASO DE NO HABER RECOGIDO LA TARJETA? Para aquellos estudiantes que no hayan recogido sus tarjetas, se abrirá un periodo de entregas extemporáneo, en el que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez reprogramará citas y notificará las nuevas fechas de entrega. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), las tarjetas no entregadas están seguras, debido a que ya están asignadas a las madres, padres y tutores que realizaron el registro de los nuevos becarios. Estas personas son las que deberán presentarse a recoger la tarjeta del Banco del Bienestar. Los documentos que deben llevarse para recoger la tarjeta donde se realizarán los depósitos correspondientes al apoyo económico mensual para estudiantes son: - Identificación oficial vigente de la persona que realizó el registro (original y copia).

- Acta de nacimiento de la madre, padre o tutor, así como del estudiante (copia).

- Clave Única de Registro de Población (CURP) de la madre, padre o tutor, así como del alumno o alumna (copia).

- Comprobante de domicilio vigente (copia). Luego de recibir el plástico, se recomienda cambiar el NIP y guardar el plástico en un lugar seguro, pues a través de este medio de pago se enviará el apoyo económico del programa. La tarjeta se activará por si sola con el primer pago que se reciba.