¿El auto al corralón si tienes placas foráneas en Monterrey? Nuevo operativo vehicular

Información
/ 29 octubre 2025
    ¿El auto al corralón si tienes placas foráneas en Monterrey? Nuevo operativo vehicular FOTO: VANGUARDIA

Las autoridades de Nuevo León pedirán los siguientes documentos a los conductores que tengan placas de otros estados

Las administraciones de seguridad y tránsito en el estado de Nuevo León implementarán un nuevo sistema de vigilancia contra los conductores foráneos.

Se informó por parte de la Mesa de Seguridad que, supuestamente, gran parte de los delitos, tanto robos como acciones de alto impacto, son cometidos por gente cuyo vehículo tiene placas de otras entidades estatales.

Los medios reportan que la intención de esta nueva estrategia es para prevenir las acciones del crimen organizado, y no de recaudar multas.

Por ello, los elementos de policía tendrán el objetivo de verificar la legalidad de los vehículos que porten placas foráneas. Se revisará la documentación de los conductores, al igual que se reportara irregularidades administrativas o notificaciones de robo vehicular.

Las revisiones se harán principalmente en el Área Metropolitana de Monterrey.

Las autoridades le pedirán la siguiente documentación a los conductores:

*) Licencia de conducir vigente.

*) Tarjeta de circulación vigente

*) Acreditación de propiedad (factura original, copia certificada, o título de propiedad que demuestre la posesión legal del automóvil)

*) Estatus legal de vehículo (las autoridades revisarán el REPUVE para verificar que no haya irregularidades o reporte de robo)

En caso de no contar con dichos documentos, las autoridades de policía podrán retirar el vehículo de circulación y remitirlo a algún corralón. Por igual, se aplicarán las sanciones correspondientes al reglamento de tránsito.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

