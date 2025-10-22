Saltillo entrega más de 57 mil tarjetas del programa ‘Aquí Vamos Gratis’

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Saltillo entrega más de 57 mil tarjetas del programa ‘Aquí Vamos Gratis’
    El programa busca facilitar la movilidad de los saltillenses y fomentar el uso del transporte público. FOTO: CORTESÍA

Las tarjetas permiten abordar de manera gratuita las dos rutas troncales de la ciudad

El alcalde Javier Díaz González informó que, hasta la fecha, se han entregado 57 mil 670 tarjetas del programa “Aquí Vamos Gratis”, iniciativa que permite a la ciudadanía viajar de manera gratuita en las dos rutas troncales que operan en la ciudad.

El mandatario destacó que estas tarjetas no solo permiten el acceso gratuito a las rutas troncales, sino que también sirven para abordar las rutas alimentadoras con el costo vigente, facilitando la movilidad y promoviendo el uso del transporte público entre los saltillenses.

TE PUEDE INTERESAR: Piso podotáctil y rehabilitación de fachadas en calle Nicolás Bravo fortalecen la inclusión en Saltillo

Javier Díaz González invitó a quienes aún no cuentan con la credencial a acercarse a los puntos fijos de credencialización instalados en distintos puntos de la ciudad, donde podrán realizar el trámite de manera ágil y sencilla.

Para el canje o cambio de tarjetas Saltibus o NET por la “Aquí Vamos Gratis”, los usuarios deben presentar su CURP, mientras que para la solicitud de una tarjeta general por primera vez se requiere copia de la CURP o del INE.

Además, quienes deseen solicitar tarjetas preferenciales deberán presentar documentación específica: estudiantes, CURP y comprobante de estudios; adultos mayores, CURP y tarjeta del INAPAM o INE; y personas con discapacidad, CURP y certificado emitido por CREE, IMSS o ISSSTE.

El Gobierno Municipal destacó que todos los trámites son totalmente gratuitos, reafirmando su compromiso de ofrecer opciones de transporte accesibles para toda la población. Con esta acción, Saltillo busca facilitar la movilidad de los ciudadanos, impulsar el transporte público y generar beneficios sociales que impacten de manera positiva la vida diaria de quienes dependen del sistema de transporte urbano.

Puntos de credencialización para cambio de Saltibus o NET y trámite por primera vez de tarifa general y tarifas especiales

• Presidencia Municipal de Saltillo (Francisco Coss 745, Zona Centro), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

• Unidad Administrativa (Sala 3, Presidente Cárdenas 840 esquina con Guillermo Purcell), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas.

• DIF Saltillo (Dámaso Rodríguez González 275, Nuevo Centro Metropolitano), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

• IMMUS (Presidente Cárdenas 268 Ote. Zona Centro), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

• Biblioparque Norte (Isidro López Zertuche s/n col. Brisas Poniente), lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

• Biblioparque Sur (Otilio Zurdo Galván 102, 26 de Marzo), de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

• Multideportivo El Sarape (Guacali s/n, Colonia Teresitas), de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.

• El Mirador (Ojo de Agua 620, Zona Centro), de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.

Trámite por primera vez de tarifa general y cambio de Saltibus o NET

• Dirección de Fomento Económico (Mariano Abasolo 2156, colonia Guanajuato), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

• Dirección de Distrito Centro (Purcell y Aldama 242, Zona Centro, frente a la Alameda Zaragoza), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

• Centro Comunitario Mirasierra (Calle 25 y Calle 16, colonia Mirasierra), de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Temas


Movilidad
Transporte
Transporte Público

Localizaciones


Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros