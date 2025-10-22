Saltillo entrega más de 57 mil tarjetas del programa ‘Aquí Vamos Gratis’

El alcalde Javier Díaz González informó que, hasta la fecha, se han entregado 57 mil 670 tarjetas del programa “Aquí Vamos Gratis”, iniciativa que permite a la ciudadanía viajar de manera gratuita en las dos rutas troncales que operan en la ciudad.

El mandatario destacó que estas tarjetas no solo permiten el acceso gratuito a las rutas troncales, sino que también sirven para abordar las rutas alimentadoras con el costo vigente, facilitando la movilidad y promoviendo el uso del transporte público entre los saltillenses.

Javier Díaz González invitó a quienes aún no cuentan con la credencial a acercarse a los puntos fijos de credencialización instalados en distintos puntos de la ciudad, donde podrán realizar el trámite de manera ágil y sencilla.

Para el canje o cambio de tarjetas Saltibus o NET por la “Aquí Vamos Gratis”, los usuarios deben presentar su CURP, mientras que para la solicitud de una tarjeta general por primera vez se requiere copia de la CURP o del INE.

Además, quienes deseen solicitar tarjetas preferenciales deberán presentar documentación específica: estudiantes, CURP y comprobante de estudios; adultos mayores, CURP y tarjeta del INAPAM o INE; y personas con discapacidad, CURP y certificado emitido por CREE, IMSS o ISSSTE.

El Gobierno Municipal destacó que todos los trámites son totalmente gratuitos, reafirmando su compromiso de ofrecer opciones de transporte accesibles para toda la población. Con esta acción, Saltillo busca facilitar la movilidad de los ciudadanos, impulsar el transporte público y generar beneficios sociales que impacten de manera positiva la vida diaria de quienes dependen del sistema de transporte urbano.

Puntos de credencialización para cambio de Saltibus o NET y trámite por primera vez de tarifa general y tarifas especiales

• Presidencia Municipal de Saltillo (Francisco Coss 745, Zona Centro), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

• Unidad Administrativa (Sala 3, Presidente Cárdenas 840 esquina con Guillermo Purcell), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas.

• DIF Saltillo (Dámaso Rodríguez González 275, Nuevo Centro Metropolitano), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

• IMMUS (Presidente Cárdenas 268 Ote. Zona Centro), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

• Biblioparque Norte (Isidro López Zertuche s/n col. Brisas Poniente), lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

• Biblioparque Sur (Otilio Zurdo Galván 102, 26 de Marzo), de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

• Multideportivo El Sarape (Guacali s/n, Colonia Teresitas), de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.

• El Mirador (Ojo de Agua 620, Zona Centro), de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.

Trámite por primera vez de tarifa general y cambio de Saltibus o NET

• Dirección de Fomento Económico (Mariano Abasolo 2156, colonia Guanajuato), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

• Dirección de Distrito Centro (Purcell y Aldama 242, Zona Centro, frente a la Alameda Zaragoza), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

• Centro Comunitario Mirasierra (Calle 25 y Calle 16, colonia Mirasierra), de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.