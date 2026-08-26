El botón 0 de tu control esconde un truco: así puedes usarlo en tu Smart TV
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Te explicamos cómo funciona y cuándo resulta útil.
El control remoto de algunos televisores LG tiene funciones que no son evidentes a simple vista. Una de ellas se activa al mantener presionado el botón 0 durante aproximadamente tres segundos.
Esta combinación abre el menú Acceso Rápido o Quick Access, una herramienta de webOS que permite administrar los accesos directos vinculados a los botones numéricos del control.
Desde este apartado puedes consultar, organizar, modificar o eliminar las aplicaciones y dispositivos asignados a las teclas del mando, lo que permite personalizar la manera en que utilizas tu Smart TV.
¿Para qué sirve el menú de Acceso Rápido?
La función está diseñada para que puedas llegar a tus contenidos favoritos sin tener que navegar constantemente por los diferentes menús del televisor.
Los botones del 1 al 8 pueden utilizarse para crear accesos directos a diferentes contenidos. Dependiendo de la configuración del televisor, es posible asociarlos con aplicaciones de streaming, canales sintonizados o entradas HDMI utilizadas por dispositivos como consolas, reproductores o decodificadores.
El número 9, por su parte, permanece reservado para funciones de asistencia y ayuda de LG, por lo que no puede configurarse de la misma manera.
¿Cómo crear un acceso directo en el control?
Configurar uno de estos accesos es sencillo. Primero debes ingresar a la aplicación, canal o entrada que quieras guardar. Después, mantén presionado durante tres segundos cualquiera de los botones numéricos del 1 al 8.
Una vez guardado, podrás acceder al contenido asignado manteniendo presionado ese mismo número durante aproximadamente un segundo.
Esto puede resultar especialmente práctico para quienes utilizan constantemente las mismas plataformas o dispositivos conectados al televisor.
¿Cuándo conviene presionar el número 0?
El atajo resulta útil principalmente cuando quieres revisar o reorganizar los accesos directos de tu control.
Por ejemplo, puede servir si olvidaste qué aplicación está vinculada a determinado número, si quieres cambiar tus accesos después de instalar una nueva plataforma de streaming o si conectaste un nuevo dispositivo mediante HDMI.
En lugar de modificar cada acceso individualmente, el menú abierto con el número 0 permite gestionar estas configuraciones desde un solo lugar.
¿Este truco funciona en cualquier Smart TV?
No. Esta función específica está asociada con televisores LG que utilizan webOS y el Magic Remote, por lo que no debe asumirse que tendrá el mismo comportamiento en otras marcas.
Los controles y sistemas operativos de Samsung, Google TV, Android TV o Hisense utilizan diferentes métodos para organizar aplicaciones y accesos.
Por ello, si tienes un LG compatible, probar el botón 0 durante tres segundos puede ser una forma sencilla de descubrir una herramienta escondida que haga más rápida tu navegación diaria.