El truco de WhatsApp para borrar archivos innecesarios y recuperar espacio en el celular

WhatsApp cuenta con una herramienta que permite revisar y eliminar archivos que ocupan espacio en el teléfono. Aunque muchos la conocen como la “papelera” de WhatsApp , en realidad se trata de la función Administración de almacenamiento, disponible tanto en Android como en iPhone.

¿Existe una papelera en WhatsApp?

Con el paso del tiempo, WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio consume en el celular debido a la cantidad de fotos, videos, documentos, notas de voz y otros archivos que se comparten diariamente.

Muchos usuarios buscan una “papelera” de WhatsApp para eliminar estos elementos, pero la aplicación no cuenta con una papelera tradicional como la de una computadora. En su lugar, ofrece la función Administración de almacenamiento, una herramienta diseñada para identificar y eliminar archivos que ya no son necesarios.

Esta opción está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone y permite administrar el contenido multimedia de forma sencilla.

Cómo encontrar la Administración de almacenamiento en WhatsApp

Si deseas liberar espacio en tu dispositivo, puedes acceder a esta herramienta siguiendo estos pasos:

1. Abre WhatsApp.

2. Entra al menú de Ajustes.

3. Selecciona Almacenamiento y datos.

4. Ingresa a Administración de almacenamiento.

5. Revisa los archivos que aparecen en la sección Revisa y elimina elementos.

6. Pulsa Seleccionar, elige los archivos que ya no necesites y toca el ícono de la papelera para eliminarlos.

Desde este apartado es posible identificar rápidamente videos de gran tamaño, fotografías repetidas, documentos y otros archivos que ocupan una parte importante del almacenamiento del teléfono.