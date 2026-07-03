El truco de WhatsApp para borrar archivos innecesarios y recuperar espacio en el celular

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    El truco de WhatsApp para borrar archivos innecesarios y recuperar espacio en el celular
    WhatsApp cuenta con una herramienta que permite revisar y eliminar archivos que ocupan espacio en el teléfono. FOTO: PEXELS

WhatsApp cuenta con una herramienta para borrar archivos innecesarios y recuperar almacenamiento. Así puedes encontrarla.

WhatsApp cuenta con una herramienta que permite revisar y eliminar archivos que ocupan espacio en el teléfono. Aunque muchos la conocen como la “papelera” de WhatsApp, en realidad se trata de la función Administración de almacenamiento, disponible tanto en Android como en iPhone.

https://vanguardia.com.mx/informacion/whatsapp-protegera-tu-numero-de-telefono-con-nombre-de-usuario-asi-funciona-y-como-reservarlo-HJ21826625

¿Existe una papelera en WhatsApp?

Con el paso del tiempo, WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio consume en el celular debido a la cantidad de fotos, videos, documentos, notas de voz y otros archivos que se comparten diariamente.

Muchos usuarios buscan una “papelera” de WhatsApp para eliminar estos elementos, pero la aplicación no cuenta con una papelera tradicional como la de una computadora. En su lugar, ofrece la función Administración de almacenamiento, una herramienta diseñada para identificar y eliminar archivos que ya no son necesarios.

Esta opción está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone y permite administrar el contenido multimedia de forma sencilla.

Cómo encontrar la Administración de almacenamiento en WhatsApp

Si deseas liberar espacio en tu dispositivo, puedes acceder a esta herramienta siguiendo estos pasos:

1. Abre WhatsApp.

2. Entra al menú de Ajustes.

3. Selecciona Almacenamiento y datos.

4. Ingresa a Administración de almacenamiento.

5. Revisa los archivos que aparecen en la sección Revisa y elimina elementos.

6. Pulsa Seleccionar, elige los archivos que ya no necesites y toca el ícono de la papelera para eliminarlos.

Desde este apartado es posible identificar rápidamente videos de gran tamaño, fotografías repetidas, documentos y otros archivos que ocupan una parte importante del almacenamiento del teléfono.

$!WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio consume en el celular.
WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio consume en el celular. FOTO: PEXELS

¿Qué ventajas tiene esta función?

La Administración de almacenamiento ayuda a mantener organizado el contenido de WhatsApp y facilita la eliminación de archivos innecesarios sin afectar las conversaciones importantes.

Además, permite revisar qué chats concentran mayor cantidad de contenido multimedia, lo que facilita decidir qué elementos conservar y cuáles borrar para recuperar espacio.

Realizar esta limpieza de forma periódica también puede contribuir a mejorar el rendimiento del dispositivo cuando la memoria interna comienza a saturarse.

Otras formas de liberar espacio en WhatsApp

Además de utilizar la herramienta de Administración de almacenamiento, existen otras acciones que pueden ayudar a reducir el espacio que ocupa la aplicación.

Una de ellas es revisar los grupos de WhatsApp, ya que suelen generar una gran cantidad de imágenes, videos y documentos que permanecen almacenados automáticamente.

También es recomendable modificar la configuración de descarga automática para evitar que todos los archivos multimedia se guarden en el dispositivo sin necesidad.

Otra opción consiste en revisar las copias de seguridad, ya que estas pueden incluir fotografías y videos que incrementan el espacio utilizado tanto en el teléfono como en servicios en la nube.

https://vanguardia.com.mx/informacion/whatsapp-dejara-de-funcionar-en-estos-celulares-a-partir-de-julio-de-2026-esta-el-tuyo-FN21793024

¿Por qué WhatsApp ocupa tanto espacio?

El tamaño que alcanza WhatsApp depende principalmente de la cantidad de contenido compartido a través de los chats. Fotografías, videos, documentos, stickers, GIF, audios y notas de voz se acumulan con el uso diario y pueden ocupar varios gigabytes con el paso de los meses.

Por ello, revisar periódicamente la función Administración de almacenamiento y eliminar los archivos que ya no se utilizan es una de las formas más sencillas de mantener suficiente espacio disponible en el celular y mejorar la experiencia de uso de la aplicación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apps
Consejos
Tecnología

Localizaciones


México

Organizaciones


WhatsApp

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Próximo partido

Próximo partido
true

Los marcadores inesperados cambiaron las expectativas de este Mundial
Banamex y BBVA alertaron por el escenario de revisiones anuales impuesto por la administración de Trump; ante la vulnerabilidad del comercio.

Freno de Trump a T-MEC trae ‘certeza negativa’; exige IP blindar energía y seguridad
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos hallados en un predio al sur de Veracruz pertenecen a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Así como ocho detenciones por el hecho.

Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán; van ocho detenidos
El representativo azteca en el Estadio Ciudad de México en su último encuentro frente a Ecuador.

México vs Inglaterra cambia de horario; reportan que el juego se adelanta al mediodía por el clima
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Un comentario de Liam Gallagher sobre el partido entre Inglaterra y México desató una ola de reacciones en redes sociales. Fher de Maná respondió con humor.

¡Ubícate güey!... Liam Gallagher de Oasis pronostica goleada de Inglaterra 5-0 contra México y Fher de Maná le contesta
Con la llegada de nueva tecnología, ya no se tiene por qué hacer una larga fila para obtener estos documentos pues ya puede hacerse en Internet.

Acta de Nacimiento y CURP certificada... ¿Cómo descargarlas en PDF y cuánto cuesta tramitarlas en línea en 2026?