El truco de WhatsApp para borrar archivos innecesarios y recuperar espacio en el celular
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WhatsApp cuenta con una herramienta para borrar archivos innecesarios y recuperar almacenamiento. Así puedes encontrarla.
WhatsApp cuenta con una herramienta que permite revisar y eliminar archivos que ocupan espacio en el teléfono. Aunque muchos la conocen como la “papelera” de WhatsApp, en realidad se trata de la función Administración de almacenamiento, disponible tanto en Android como en iPhone.
¿Existe una papelera en WhatsApp?
Con el paso del tiempo, WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio consume en el celular debido a la cantidad de fotos, videos, documentos, notas de voz y otros archivos que se comparten diariamente.
Muchos usuarios buscan una “papelera” de WhatsApp para eliminar estos elementos, pero la aplicación no cuenta con una papelera tradicional como la de una computadora. En su lugar, ofrece la función Administración de almacenamiento, una herramienta diseñada para identificar y eliminar archivos que ya no son necesarios.
Esta opción está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone y permite administrar el contenido multimedia de forma sencilla.
Cómo encontrar la Administración de almacenamiento en WhatsApp
Si deseas liberar espacio en tu dispositivo, puedes acceder a esta herramienta siguiendo estos pasos:
1. Abre WhatsApp.
2. Entra al menú de Ajustes.
3. Selecciona Almacenamiento y datos.
4. Ingresa a Administración de almacenamiento.
5. Revisa los archivos que aparecen en la sección Revisa y elimina elementos.
6. Pulsa Seleccionar, elige los archivos que ya no necesites y toca el ícono de la papelera para eliminarlos.
Desde este apartado es posible identificar rápidamente videos de gran tamaño, fotografías repetidas, documentos y otros archivos que ocupan una parte importante del almacenamiento del teléfono.
¿Qué ventajas tiene esta función?
La Administración de almacenamiento ayuda a mantener organizado el contenido de WhatsApp y facilita la eliminación de archivos innecesarios sin afectar las conversaciones importantes.
Además, permite revisar qué chats concentran mayor cantidad de contenido multimedia, lo que facilita decidir qué elementos conservar y cuáles borrar para recuperar espacio.
Realizar esta limpieza de forma periódica también puede contribuir a mejorar el rendimiento del dispositivo cuando la memoria interna comienza a saturarse.
Otras formas de liberar espacio en WhatsApp
Además de utilizar la herramienta de Administración de almacenamiento, existen otras acciones que pueden ayudar a reducir el espacio que ocupa la aplicación.
Una de ellas es revisar los grupos de WhatsApp, ya que suelen generar una gran cantidad de imágenes, videos y documentos que permanecen almacenados automáticamente.
También es recomendable modificar la configuración de descarga automática para evitar que todos los archivos multimedia se guarden en el dispositivo sin necesidad.
Otra opción consiste en revisar las copias de seguridad, ya que estas pueden incluir fotografías y videos que incrementan el espacio utilizado tanto en el teléfono como en servicios en la nube.
¿Por qué WhatsApp ocupa tanto espacio?
El tamaño que alcanza WhatsApp depende principalmente de la cantidad de contenido compartido a través de los chats. Fotografías, videos, documentos, stickers, GIF, audios y notas de voz se acumulan con el uso diario y pueden ocupar varios gigabytes con el paso de los meses.
Por ello, revisar periódicamente la función Administración de almacenamiento y eliminar los archivos que ya no se utilizan es una de las formas más sencillas de mantener suficiente espacio disponible en el celular y mejorar la experiencia de uso de la aplicación.