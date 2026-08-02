Revelan para qué sirve poner una cuchara en la ventana y por qué recomiendan hacerlo
Aunque parece un objeto común de cocina, colocar una cuchara en la ventana se ha convertido en una práctica que despierta curiosidad.
En distintas regiones de México y otros países es común encontrar creencias populares que pasan de generación en generación. Una de ellas consiste en colocar una cuchara, generalmente de metal, sobre el marco de una ventana cuando comienza una tormenta o se aproxima una lluvia intensa.
Aunque para muchos puede parecer un gesto sin sentido, quienes mantienen esta costumbre afirman que tiene un propósito específico relacionado con el clima y la protección del hogar.
Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica que confirme que colocar una cuchara en la ventana produzca algún efecto sobre las condiciones meteorológicas o reduzca el riesgo durante una tormenta.
El origen de esta curiosa tradición
La práctica tiene su origen en antiguas creencias populares. En algunas comunidades se pensaba que el metal ayudaba a “desviar” la fuerza de las tormentas o disminuir la intensidad de los rayos y los truenos.
Con el paso del tiempo, esta costumbre continuó transmitiéndose entre familiares, principalmente de abuelos a hijos y nietos, convirtiéndose en una tradición más cultural que práctica.
Hoy en día muchas personas siguen colocando una cuchara en la ventana simplemente porque así lo aprendieron en casa, sin atribuirle necesariamente un efecto real.
¿Realmente funciona?
Especialistas en meteorología señalan que una cuchara de metal colocada en una ventana no modifica el comportamiento de una tormenta ni protege una vivienda frente a una descarga eléctrica.
Los rayos son fenómenos naturales que siguen principios físicos y no pueden ser atraídos, desviados o bloqueados por un utensilio doméstico.
Por ello, durante una tormenta eléctrica, las recomendaciones oficiales siguen siendo refugiarse en un lugar seguro, evitar permanecer al aire libre, no resguardarse bajo árboles y desconectar aparatos eléctricos cuando exista riesgo de una descarga.
Una costumbre que permanece viva
A pesar de no contar con respaldo científico, la tradición de colocar una cuchara en la ventana continúa siendo parte del folclore de muchas familias.
Estas prácticas suelen mantenerse porque representan una forma de conservar las enseñanzas de generaciones anteriores y fortalecer los vínculos culturales.
En redes sociales, además, la costumbre ha despertado nuevamente el interés de miles de usuarios, quienes comparten fotografías y anécdotas sobre lo que hacían sus padres o abuelos cuando comenzaba a llover.
Lo importante es seguir las recomendaciones oficiales
Si bien las tradiciones forman parte de la identidad cultural, la mejor forma de protegerse durante una tormenta es seguir las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades meteorológicas.
Colocar una cuchara en la ventana puede ser una curiosidad o una costumbre familiar, pero no sustituye las medidas de prevención que realmente ayudan a reducir riesgos ante fenómenos climáticos.