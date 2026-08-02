Revelan para qué sirve poner una cuchara en la ventana y por qué recomiendan hacerlo

En distintas regiones de México y otros países es común encontrar creencias populares que pasan de generación en generación. Una de ellas consiste en colocar una cuchara, generalmente de metal, sobre el marco de una ventana cuando comienza una tormenta o se aproxima una lluvia intensa.

Aunque para muchos puede parecer un gesto sin sentido, quienes mantienen esta costumbre afirman que tiene un propósito específico relacionado con el clima y la protección del hogar.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica que confirme que colocar una cuchara en la ventana produzca algún efecto sobre las condiciones meteorológicas o reduzca el riesgo durante una tormenta.

El origen de esta curiosa tradición

La práctica tiene su origen en antiguas creencias populares. En algunas comunidades se pensaba que el metal ayudaba a “desviar” la fuerza de las tormentas o disminuir la intensidad de los rayos y los truenos.

Con el paso del tiempo, esta costumbre continuó transmitiéndose entre familiares, principalmente de abuelos a hijos y nietos, convirtiéndose en una tradición más cultural que práctica.

Hoy en día muchas personas siguen colocando una cuchara en la ventana simplemente porque así lo aprendieron en casa, sin atribuirle necesariamente un efecto real.