¿El ébola será la próxima pandemia?... el devastador virus resurge en el Congo y no tiene cura

Hasta el lunes 18 de mayo, autoridades congoleñas reportaron al menos 91 muertes posiblemente asociadas al brote, además de alrededor de 350 casos sospechosos. La mayoría de las personas afectadas tienen entre 20 y 39 años y más del 60% son mujeres, de acuerdo con los primeros balances difundidos por el Ministerio de Salud del Congo.

La reaparición del virus del ébola en la República Democrática del Congo volvió a colocar al continente africano bajo vigilancia sanitaria internacional. La Organización Mundial de la Salud confirmó que el brote activo ya dejó decenas de personas fallecidas y cientos de casos sospechosos relacionados con la cepa Bundibugyo , una variante poco común y especialmente preocupante debido a que no existe vacuna ni tratamiento específico.

El epicentro de la epidemia se localiza en Ituri, provincia situada al noreste del país y cercana a las fronteras con Uganda y Sudán del Sur. La OMS confirmó además que el virus ya cruzó fronteras, luego de reportarse dos fallecimientos en Uganda vinculados con la enfermedad.

BRUJERÍA Y DESINFORMACIÓN RETRASARON LA DETECCIÓN

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades sanitarias fue el retraso en la detección de los contagios. Según explicó el ministro de Salud congoleño, varias comunidades interpretaron los primeros síntomas como consecuencia de una “enfermedad mística” o actos de “brujería”.

“Los enfermos acudieron primero a centros de oración en lugar de consultar a profesionales de la salud”, detalló el funcionario en declaraciones retomadas por medios internacionales.

Esa percepción provocó reuniones masivas en recintos religiosos y retrasó el aislamiento de pacientes, lo que favoreció la propagación del virus. Expertos señalan que la desinformación y las creencias populares continúan siendo uno de los mayores desafíos durante las emergencias sanitarias en regiones con acceso limitado a servicios médicos.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica altamente contagiosa que se transmite por contacto directo con fluidos corporales infectados. Los síntomas incluyen fiebre intensa, debilidad, vómitos, diarrea y hemorragias internas o externas en los casos más graves.

LA CEPA BUNDIBUGYO NO TIENE CURA NI VACUNA

La actual epidemia está relacionada con la cepa Bundibugyo, detectada por primera vez en Uganda en 2007. A diferencia de otras variantes del virus, esta cepa no cuenta con vacunas aprobadas ni tratamientos específicos disponibles.

Las vacunas existentes contra el ébola fueron desarrolladas principalmente para combatir la cepa Zaire, responsable de los brotes más letales registrados en África. Por ello, las medidas de contención actuales dependen casi por completo de la detección temprana, el rastreo de contactos y el aislamiento de pacientes.

La agencia sanitaria Africa CDC advirtió que el riesgo de propagación hacia países vecinos es “alto”, mientras que la OMS activó su segundo nivel más elevado de alerta internacional para intentar contener el brote antes de que alcance mayores dimensiones.

¿PODRÍA EL ÉBOLA CONVERTIRSE EN LA PRÓXIMA PANDEMIA?

Aunque el resurgimiento del ébola genera preocupación internacional, especialistas consideran que actualmente el riesgo de una pandemia global similar al COVID-19 sigue siendo bajo, aunque no inexistente.

La principal diferencia es que el ébola no se transmite por el aire como otros virus respiratorios. Su contagio requiere contacto estrecho con fluidos corporales, lo que hace más sencillo identificar cadenas de transmisión y aislar casos sospechosos.

Sin embargo, el escenario cambia cuando existen sistemas de salud frágiles, movilidad regional constante y retrasos en la detección, como ocurre actualmente en algunas zonas del Congo. La ausencia de vacunas para la cepa Bundibugyo también aumenta la preocupación de organismos internacionales.

Epidemiólogos advierten que si el brote continúa expandiéndose sin control hacia zonas urbanas densamente pobladas o cruza más fronteras, el impacto sanitario podría aumentar de manera considerable. Por ahora, la prioridad mundial se centra en evitar que la epidemia salga de control en África Oriental y contener cuanto antes la cadena de contagios.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL ÉBOLA

• El nombre “ébola” proviene del río Ébola, ubicado cerca de la primera zona donde se detectó el virus en 1976, en África Central.

• El virus puede sobrevivir durante varias horas en superficies contaminadas y varios días en fluidos corporales fuera del cuerpo humano.

• Algunas especies de murciélagos frugívoros son consideradas los principales reservorios naturales del virus.