Policía recupera en Morelia cilindro con gas cloro extraviado

A través de la cuenta oficial de la Policía de Morelia, Michoacán, se confirmó que la mañana del 31 de diciembre se recuperó el cilindro con gas cloro que había sido sustraído del Pozo El Retiro, en la colonia Dr. Miguel Silva González del mismo municipio, y por el cual activaron alerta en seis estados. En su mensaje, la corporación agradeció el trabajo coordinado entre “instancias municipales, estatales y federales”, con la cual se logró ubicar y asegurar el cilindro sustraído.

Señalo que de que se recibió la alerta del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, se implementó un operativo de búsqueda. ”Desde el primer reporte se activaron los protocolos correspondientes y se desplegó un operativo para localizarlo, con el objetivo de prevenir riesgos para la ciudadanía (...) El cilindro fue entregado a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia para su adecuado resguardo”, mencionó la Policía de Morelia. La dependencia municipal expuso que al continuar la búsqueda, lograron ubicar el contenedor en un predio cercano al sitio donde había sido sustraído. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Hasta 80 por ciento sube la venta de gas LP por bajas temperaturas Esta información fue respaldada por el Gobierno de Michoacán en una publicación en redes sociales, donde agradeció el trabajo coordinado.

ACTIVAN ALERTA La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió una alerta a unidades de Protección Civil en seis estados, para que autoridades implementen acciones preventivas de protección a la población por el robo de un cilindro con gas cloro. La SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, detalló que la alerta está dirigida a los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, debido a que el gas cloro tiene un nivel de toxicidad alto y puede ser fatal se inhala o se absorbe por la piel. A la vez, informó que el cilindro con gas cloro es propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) del municipio de Morelia, Michoacán, mismo que fue sustraído del pozo “El Retiro”, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González, del mismo municipio. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad en un comunicado, las características del cilindro son las siguientes: - Capacidad de 68 kilogramos;

- Color gris aluminio, utilizado en el proceso de potabilización del agua, con número de serie 7107830Y;

- Nivel de contenido aproximado del 50% de su capacidad total. TE PUEDE INTERESAR: Explosión en Bazar Navideño en el Estado de México deja 11 lesionados