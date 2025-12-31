Francia planea prohibir las redes sociales para niños el próximo año, al estilo australiano

Francia pretende seguir el ejemplo de Australia y prohibir las plataformas de redes sociales para niños a partir del inicio del año académico 2026.

Un proyecto de ley que impide a los menores de 15 años utilizar las redes sociales será presentado para su revisión legal y se espera que sea debatido en el Parlamento a principios del nuevo año.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dejado claro en las últimas semanas que quiere que Francia siga rápidamente la primera prohibición mundial de Australia sobre las plataformas de redes sociales para menores de 16 años , que entró en vigor en diciembre. Esta prohibición incluye Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube.

Le Monde y France Info informaron el miércoles que un proyecto de ley ya estaba listo y contenía dos medidas: la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años y la prohibición de los teléfonos móviles en los institutos, donde estudian jóvenes de 15 a 18 años. Los teléfonos ya están prohibidos en las escuelas primarias y secundarias .

El proyecto de ley se presentará al Consejo de Estado francés para su revisión legal en los próximos días. Los sindicatos de docentes también analizarán la propuesta de prohibir el uso de teléfonos en las escuelas secundarias.

El gobierno quiere que la prohibición de las redes sociales entre en vigor a partir de septiembre de 2026.

Le Monde informó que el texto del proyecto de ley mencionaba los riesgos del uso excesivo de pantallas por parte de los adolescentes, incluyendo la exposición a contenido inapropiado en redes sociales, el acoso en línea y la alteración de los patrones de sueño. El proyecto de ley establece la necesidad de proteger a las generaciones futuras de los peligros que amenazan su capacidad de prosperar y convivir en una sociedad con valores compartidos.

A principios de este mes, Macron confirmó en un debate público en Saint Malo que quería prohibir el uso de las redes sociales para los adolescentes. Aseguró que se estaba formando un consenso sobre el tema tras la introducción de la prohibición en Australia. «Cuanto más tiempo se pasa frente a la pantalla, más baja es el rendimiento escolar... cuanto más tiempo se pasa frente a la pantalla, más aumentan los problemas de salud mental», afirmó.

Usó la analogía de un adolescente que se sube a un coche de Fórmula 1 antes de aprender a conducir. «Si un niño está en un coche de Fórmula 1 y enciende el motor, no quiero que gane la carrera, solo quiero que salga del coche. Quiero que primero aprenda el código de circulación, que se asegure de que el coche funcione y que le enseñe a conducir en otro coche».

Tras la prohibición de Australia, varios otros países están considerando prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años, incluyendo Dinamarca , cuyo gobierno espera introducir una prohibición en 2026 , y Noruega . Malasia también planea prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años a partir de 2026. En el Reino Unido, el gobierno laborista no ha descartado la prohibición, afirmando que “nada está descartado”, pero que cualquier prohibición debe estar “basada en pruebas sólidas”.

Anne Le Hénanff, ministra francesa a cargo del desarrollo digital y la inteligencia artificial, dijo a Le Parisien este mes que la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años era una prioridad del gobierno y que el proyecto de ley sería “breve y compatible con la legislación europea”, es decir, la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA), una regulación destinada a combatir el discurso de odio, la desinformación y la información errónea.

La prohibición de las redes sociales es parte del intento de Macron de dar forma a su legado mientras entra en su difícil último año como presidente con un parlamento dividido.

El 23 de diciembre se aprobó una legislación de último momento para mantener al gobierno en funciones hasta enero después de que el Parlamento no lograra acordar un presupuesto completo para 2026. Los intentos de acordar un presupuesto se reanudarán el próximo mes.

Una investigación parlamentaria francesa sobre los efectos psicológicos de TikTok concluyó en septiembre que la plataforma era como un “veneno lento” para los niños. La codirectora de la investigación, la diputada centrista Laure Miller, declaró a France Info que TikTok era un “mar de contenido dañino” muy visible para los niños a través de algoritmos que los mantenían en una burbuja. TikTok respondió que se le estaba utilizando injustamente como chivo expiatorio de “desafíos que afectan a toda la industria y a la sociedad”.

El informe del parlamento francés recomendó de manera más amplia que a los niños menores de 15 años en Francia se les debería prohibir por completo el uso de las redes sociales, y que aquellos entre 15 y 18 años deberían enfrentar un “toque de queda digital” nocturno, lo que significa que las redes sociales no estarían disponibles para ellos entre las 10 p. m. y las 8 a. m.

La investigación se inició después de una demanda francesa de 2024 contra TikTok presentada por siete familias que la acusaron de exponer a sus hijos a contenido que los empujaba a terminar con sus vidas.