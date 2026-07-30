Eclipse solar total de agosto 2026 traerá un ‘anillo de diamantes’: ¿Cómo verlo desde México?

Nuevamente, la humanidad presenciará un nuevo fenómeno astronómico que vendrá acompañado del fenómeno óptico denominado ‘anillo de diamantes’, el cual podrá ser visto en varias partes del mundo. El próximo eclipse solar total llegará el miércoles 12 de agosto de 2026, generando expectativa entre los amantes de la astronomía y los observadores empedernidos del firmamento en México. De acuerdo con el portal especializado Star Walk, el eclipse solar alcanzará su totalidad el 12 de agosto a las 13:30 horas (tiempo del centro de México). En este eclipse solar total, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, bloqueando por completo la luz solar. Esto provoca que se proyecte su sombra sobre una franja muy específica de la Tierra, oscureciendo el día como si fuera de noche.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER EL ECLIPSE? De acuerdo con el portal digital de la agencia espacial estadounidense NASA, el eclipse solar no se verá en México, únicamente podrá observarse en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona al noroeste de Portugal, No obstante, se podrá presenciar un eclipse solar parcial ese día en otros lugares del hemisferio norte, como el norte de Estados Unidos (desde Alaska a Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África. Según la NASA, el Sol permanecerá completamente eclipsado durante poco más de 2 minutos, para quienes se encuentren situados muy cerca del centro de la trayectoria del eclipse. El eclipse completo tendrá una duración de 4 horas con 20 minutos.

¿QUÉ ES EL FENÓMENO DE ‘ANILLO DE DIAMANTES’? Se trata de un efecto visual que ocurre durante un eclipse total de sol, justo en el momento antes de que la Luna cubra por completo al sol o cuando comienza a descubrirlo. Este se produce porque casi toda la luz solar queda bloqueada por la Luna, pero un pequeño punto de luz logra pasar por un valle o depresión del relieve lunar. A este destello brillante y el tenue resplandor de la corona solar, hace que el Sol parezca un anillo con un diamante brillante incrustado.

¿CÓMO VERLO DESDE MÉXICO? Ante la mala suerte de que en México el eclipse solar no se podrá ver, la NASA transmitirá el evento directamente desde su canal de YouTube, así como en el sitio NASA Live. En este último, la agencia espacial de EU ofrecerá vistas de toda la trayectoria del eclipse y entrevista con expertos. La transmisión en vivo de la NASA comenzará a las 11:15 horas (tiempo del Centro de México) y si te la llegas a perder, la agencia espacial compartirá fotos del eclipse en sus redes sociales. ¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO ECLIPSE? Según el calendario astronómico de la NASA, estos serán los siguientes eclipses y dónde se verán: - 27 y 28 de agosto de 2026: eclipse parcial de Luna visible en América, Europa, África y Asia Occidental.

TIPOS DE ECLIPSES Se ha estudiado por parte de la NASA los diversos tipos de eclipse: solares, el resultado de la Luna proyectando su sombra sobre la Tierra, y lunares, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando una sombra que oscurece al satélite natural del planeta. Solar - Eclipse solar total: la Luna cubre completamente al Sol, oscureciendo el cielo; - Eclipse solar anular: la Luna está muy lejos de la Tierra para cubrir totalmente al Sol, creando un brillante “anillo de fuego” alrededor de su borde; - Eclipse solar híbrido: un fenómeno raro en el que el eclipse cambia de anular a total y viceversa a medida que la sombra de la Luna se mueve sobre la Tierra; - Eclipse solar parcial: como se mencionó, solo una parte del Sol queda cubierta por la Luna debido a una alineación imperfecta. Lunar - Eclipse penumbral: cuando la Luna pasa por la sombra exterior de la Tierra, que bloquea parte de los rayos del Sol pero no todos; - Eclipse parcial: una parte de la Luna pasa a través de la sombra interior o umbral de la Tierra, donde esta bloquea la luz solar directa; - Eclipse total: la Tierra bloquea toda la luz del Sol e impide que esta llegue a la Luna. ¿CÓMO OBSERVAR EL ECLIPSE DE MANERA SEGURA? Al observar un eclipse solar parcial directamente, siempre se debe mirar a través de anteojos especiales para la observación solar o un visor solar manual que sea seguro. En caso de no contar con estos instrumentos, puedes utilizar un método de observación indirecta. Cabe señalar que, no se recomienda mirar al Sol a través de la lente de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras tengas puestas estas gafas, pues los rayos solares podrían perforar el filtro, provocando lesiones oculares graves. Finalmente, aquellos países de Latinoamérica y el hemisferio sur que no entren en la trayectoria de visibilidad del fenómeno astronómico podrán observarlo desde los canales oficiales de la NASA, en la plataforma de YouTube y otras redes sociales.

RECOMENDACIONES PARA OBSERVAR LOS ECLIPSES Observar un eclipse, especialmente solar, requiere precauciones especiales para proteger la vista: - Usa gafas certificadas para eclipses solares: Las gafas de sol comunes no son suficientes para bloquear la radiación dañina del Sol. - Telescopios o binoculares con filtros solares: Si utilizas equipo óptico, asegúrate de contar con filtros diseñados específicamente para observación solar. - Planea con anticipación: Identifica el mejor lugar para la observación. Las zonas alejadas de la contaminación lumínica son ideales para los eclipses lunares. - Consulta horarios locales: Los eclipses tienen horarios específicos que pueden variar según tu ubicación. Los eclipses han capturado la imaginación de las civilizaciones desde tiempos inmemoriales, siendo interpretados como eventos sobrenaturales o señales divinas. En la actualidad, además de su belleza, los eclipses son una oportunidad para la educación y la investigación científica, permitiendo estudiar fenómenos como la corona solar o las propiedades de la atmósfera terrestre. En México, un país con una rica tradición astronómica que data de las culturas prehispánicas, estos eventos son particularmente significativos. Sitios arqueológicos como Chichén Itzá y Teotihuacán revelan la conexión profunda entre las antiguas civilizaciones y los fenómenos celestiales. (Con información de El Universal)