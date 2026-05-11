¿Eres estudiante? La Beca Santander dará apoyo económico de 9 mil pesos
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Grupo Santander abrió la convocatoria de la beca Apoyo a la Manutención 2026, dirigida a estudiantes de educación superior en México.
La Beca Santander Apoyo a la Manutención 2026 ya abrió su convocatoria y representa una oportunidad importante para estudiantes que buscan apoyo económico durante su formación académica. El programa entregará un pago único de 9 mil pesos a jóvenes inscritos en instituciones públicas o privadas de educación superior en México.
La iniciativa impulsada por Grupo Santander México está dirigida a estudiantes mayores de 16 años que actualmente cursen programas técnicos, licenciatura, maestría o doctorado.
¿Quiénes pueden solicitar la Beca Santander 2026?
De acuerdo con la convocatoria oficial, podrán participar estudiantes que cumplan con los siguientes criterios:
- Tener más de 16 años
- Estar inscritos en una institución pública o privada
- Cursar educación superior técnica, licenciatura, maestría o doctorado
- Completar las dos fases del proceso de selección
La beca cuenta con 300 plazas disponibles, por lo que cumplir correctamente cada paso será fundamental para avanzar en la convocatoria.
Fechas clave de la Beca Santander Apoyo a la Manutención 2026
El proceso de inscripción se divide en dos etapas principales.
Fase 1: registro y curso obligatorio
La primera fase estará disponible del 4 de mayo al 20 de julio de 2026. Durante este periodo, los aspirantes deberán realizar su inscripción en la plataforma oficial de Santander Open Academy.
Además, antes del 11 de agosto de 2026, será obligatorio completar uno de los cursos de acceso directo de Santander Open Academy utilizando el mismo correo electrónico registrado en la convocatoria.
Este requisito es indispensable para continuar en el proceso de selección.
Fase 2: carga de documentos
La segunda etapa se realizará del 24 de julio al 11 de agosto de 2026. En este periodo, los estudiantes deberán subir documentación actualizada a la plataforma.
Documentos solicitados
Los aspirantes deberán presentar:
- Historial académico
- Credencial de estudiante vigente
- Ambos documentos deberán tener una antigüedad no mayor a tres meses.
¿Cómo se eligen a los beneficiarios?
Santander informó que la evaluación de los candidatos se basará en dos elementos principales:
- 80%: exposición de motivos
- 20%: desempeño o cumplimiento del curso obligatorio
La revisión estará a cargo de directivos de Santander Universidades y representantes de la institución receptora.
Este modelo busca identificar perfiles académicos comprometidos y estudiantes con interés genuino en continuar su formación profesional.
¿Cuándo se publican los resultados?
Los resultados oficiales de la Beca Santander 2026 serán enviados por correo electrónico el próximo 3 de septiembre de 2026.
Asimismo, los aspirantes podrán consultar el resultado directamente desde su cuenta en la plataforma de Santander Open Academy.
Un apoyo importante para estudiantes en México
En un contexto donde muchos jóvenes enfrentan retos económicos para continuar sus estudios, programas como la Beca Santander Apoyo a la Manutención 2026 representan una alternativa relevante para reducir gastos escolares y apoyar la permanencia académica.
El apoyo de 9 mil pesos puede destinarse a transporte, materiales, alimentación o necesidades relacionadas con la vida universitaria. Por ello, cumplir con las fechas y requisitos será clave para quienes buscan acceder a este beneficio.