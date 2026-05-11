¿Eres estudiante? La Beca Santander dará apoyo económico de 9 mil pesos

La iniciativa impulsada por Grupo Santander México está dirigida a estudiantes mayores de 16 años que actualmente cursen programas técnicos, licenciatura, maestría o doctorado.

La Beca Santander Apoyo a la Manutención 2026 ya abrió su convocatoria y representa una oportunidad importante para estudiantes que buscan apoyo económico durante su formación académica. El programa entregará un pago único de 9 mil pesos a jóvenes inscritos en instituciones públicas o privadas de educación superior en México.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Santander 2026?

De acuerdo con la convocatoria oficial, podrán participar estudiantes que cumplan con los siguientes criterios:

- Tener más de 16 años

- Estar inscritos en una institución pública o privada

- Cursar educación superior técnica, licenciatura, maestría o doctorado

- Completar las dos fases del proceso de selección

La beca cuenta con 300 plazas disponibles, por lo que cumplir correctamente cada paso será fundamental para avanzar en la convocatoria.

Fechas clave de la Beca Santander Apoyo a la Manutención 2026

El proceso de inscripción se divide en dos etapas principales.

Fase 1: registro y curso obligatorio

La primera fase estará disponible del 4 de mayo al 20 de julio de 2026. Durante este periodo, los aspirantes deberán realizar su inscripción en la plataforma oficial de Santander Open Academy.

Además, antes del 11 de agosto de 2026, será obligatorio completar uno de los cursos de acceso directo de Santander Open Academy utilizando el mismo correo electrónico registrado en la convocatoria.

Este requisito es indispensable para continuar en el proceso de selección.

Fase 2: carga de documentos

La segunda etapa se realizará del 24 de julio al 11 de agosto de 2026. En este periodo, los estudiantes deberán subir documentación actualizada a la plataforma.