Claudia Sheinbaum presenta avances de Olinia y la supercomutadora Coatlicue

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Claudia Sheinbaum presenta avances de Olinia y la supercomutadora Coatlicue
    El gobierno federal alista presentación del vehículo eléctrico Olinia y avanza en Coatlicue, supercomputadora para investigación y servicios tecnológicos en México Cuartoscuro

Sheinbaum anuncia prototipo del auto eléctrico Olinia y avances de la supercomputadora Coatlicue como parte de estrategia tecnológica nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó durante su conferencia matutina sobre los avances en dos proyectos estratégicos impulsados por su administración: la producción de los vehículos eléctricos Olinia y el desarrollo de la supercomputadora pública Coatlicue.

La mandataria anunció que el prototipo final del vehículo eléctrico Olinia será presentado en los próximos días. “La próxima semana viene Roberto a presentar ya el prototipo del Olinia... el 7 de junio ya lo van a poder ir a ver, se van a poder subir. Es ya el prototipo final y a partir de ahí ya empieza el proceso de producción”, señaló.

Explicó que el proyecto contempla una colaboración entre el sector público y privado para su fabricación. “Queremos una asociación con una empresa privada... se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya líneas de producción ya del Olinia”, indicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudia-sheinbaum-respalda-a-arturo-reyes-sandoval-y-pide-aclarar-caso-fundacion-politecnico-DH20506775

OLINIA ESTARÁ LIGADO A FORMACIÓN ACADÉMICA EN ELECTROMOVILIDAD

Sheinbaum destacó que el desarrollo de Olinia estará ligado a la investigación científica y a la formación académica en electromovilidad. “Su línea de producción va a tener asociado el grupo de investigación... se va a quedar para seguir innovando en la electromovilidad”, afirmó.

Añadió que este modelo incluirá programas educativos especializados en instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. “Va a tener como parte de este grupo de investigación carreras de electromovilidad... de tal manera que el vínculo de la educación, el desarrollo científico y tecnológico”, explicó.

El proyecto Olinia fue presentado en enero de 2025 como una armadora de mini vehículos eléctricos desarrollados en México, con el objetivo de ofrecer una alternativa de movilidad urbana. En ese momento, subrayó que los vehículos deben ser seguros, eléctricos, accesibles y con una alta integración de componentes nacionales.

Durante su intervención, la mandataria también mencionó otros desarrollos en curso relacionados con ciencia y tecnología, como el proyecto de semiconductores, los cuales, indicó, avanzan de manera paralela.

$!CIUDAD DE MÉXICO, 06 ENERO 2025.- Roberto Capuano Tripp, encargado del proyecto de Desarrollo Sustentable del Estado de México, Hidalgo, y Ciudad de México, explica el proyecto Olinia, en el cual el gobierno pretende construir mini vehículos eléctricos desarrollados con ingeniería mexicana, esto durante la Mañanera del Pueblo, que estuvo encabeza por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
CIUDAD DE MÉXICO, 06 ENERO 2025.- Roberto Capuano Tripp, encargado del proyecto de Desarrollo Sustentable del Estado de México, Hidalgo, y Ciudad de México, explica el proyecto Olinia, en el cual el gobierno pretende construir mini vehículos eléctricos desarrollados con ingeniería mexicana, esto durante la Mañanera del Pueblo, que estuvo encabeza por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Cuartoscuro | Archivo

SUPERCOMPUTADORA COATLÍCUE TENDRÁ UN FONDO ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO

En relación con la supercomputadora Coatlicue, Sheinbaum señaló que se trabaja en la consolidación de su modelo operativo y financiero. “Va a haber un fondo especial para Coatlicue... con el objetivo de que también pueda vender servicios en el momento en que exista”, explicó.

Detalló que este sistema estará disponible tanto para el sector público como para instituciones académicas y empresas privadas. “Es una supercomputadora que va a ayudar al gobierno de México, a las instituciones académicas y si una empresa privada quiere utilizarla, pues va a haber un esquema en que pueda pagarle los servicios”, indicó.

Agregó que la coordinación del proyecto está a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con la participación de funcionarios responsables de su implementación.

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE COATLÍCUE

El Gobierno de México presentó en noviembre de 2025 este proyecto como la supercomputadora pública más potente de América Latina, con una inversión estimada de 6 mil millones de pesos y un periodo de construcción de 24 meses a partir de enero de 2026.

De acuerdo con la información oficial, Coatlicue contará con 14 mil 480 unidades de procesamiento gráfico (GPU) y tendrá la capacidad de realizar 314 mil billones de operaciones por segundo, superando en varias veces la capacidad de otros sistemas en la región.

Entre sus funciones previstas se encuentran la resolución de problemas públicos que requieren alta capacidad de cómputo, el impulso a la investigación científica en sectores estratégicos, el apoyo a proyectos emprendedores y la prestación de servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada.

https://vanguardia.com.mx/show/bts-visitara-palacio-nacional-claudia-sheinbaum-anuncia-reunion-y-posible-saludo-a-fans-HH20508285

SHEINBAUM DA VISTO BUENO A MODELO DEL VEHÍCULO OLINIA

La presidenta señaló que ambos desarrollos forman parte de una estrategia para fortalecer las capacidades tecnológicas y científicas del país, así como para vincular la innovación con el sistema educativo y el sector productivo.

“Va muy bien... a mí me gustó mucho, ya me lo enseñaron el prototipo”, comentó en referencia al vehículo Olinia, al tiempo que reiteró que estos proyectos buscan consolidar capacidades nacionales en áreas de alto impacto económico y tecnológico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autos
Transporte

Localizaciones


Ciudad de México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Libre y soberana

Libre y soberana
true

Rocha Moya, asunto de Estado para Sheinbaum

Al cierre del primer trimestre de 2026, las emisiones de un 51.2%, alcanzando las 234 mil toneladas, cifra récord que contradice los planes de mitigación presentados ante el Banco Mundial.

Emisión de metano al 51% coloca a México como el mayor contaminante de Norteamérica
El documento advierte que “lejos de tratarse de hechos aislados, las agresiones contra la prensa responden a patrones sostenidos que demuestran un ambiente hostil contra el gremio”.

México, país más violento con la prensa: Artículo 19
El programa Vivienda para el Bienestar mantiene en 2026 opciones de crédito accesible para jóvenes.

Crédito Infonavit 2026 para jóvenes: así puedes obtener vivienda accesible entre los 20 y 35 años
La OMS explica qué es el hantavirus, cómo se transmite y por qué el riesgo para la población general sigue siendo bajo tras brote en crucero.

Hantavirus: cómo se transmite el virus y cuáles son los síntomas
¿Vas a ir? Arranca BTS su paso por México con el Arirang World Tour

¿Vas a ir? Arranca BTS su paso por México con el Arirang World Tour
Tigres se convirtió en el primer finalista de la Copa de Campeones de la Concacaf tras vencer 1-0 al Nashville SC.

Tigres vence a Nashville y avanza a la Final de la Concachampions 2026