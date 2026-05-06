Claudia Sheinbaum presenta avances de Olinia y la supercomutadora Coatlicue

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó durante su conferencia matutina sobre los avances en dos proyectos estratégicos impulsados por su administración: la producción de los vehículos eléctricos Olinia y el desarrollo de la supercomputadora pública Coatlicue. La mandataria anunció que el prototipo final del vehículo eléctrico Olinia será presentado en los próximos días. “La próxima semana viene Roberto a presentar ya el prototipo del Olinia... el 7 de junio ya lo van a poder ir a ver, se van a poder subir. Es ya el prototipo final y a partir de ahí ya empieza el proceso de producción”, señaló. Explicó que el proyecto contempla una colaboración entre el sector público y privado para su fabricación. “Queremos una asociación con una empresa privada... se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya líneas de producción ya del Olinia”, indicó.

OLINIA ESTARÁ LIGADO A FORMACIÓN ACADÉMICA EN ELECTROMOVILIDAD Sheinbaum destacó que el desarrollo de Olinia estará ligado a la investigación científica y a la formación académica en electromovilidad. “Su línea de producción va a tener asociado el grupo de investigación... se va a quedar para seguir innovando en la electromovilidad”, afirmó. Añadió que este modelo incluirá programas educativos especializados en instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. “Va a tener como parte de este grupo de investigación carreras de electromovilidad... de tal manera que el vínculo de la educación, el desarrollo científico y tecnológico”, explicó. El proyecto Olinia fue presentado en enero de 2025 como una armadora de mini vehículos eléctricos desarrollados en México, con el objetivo de ofrecer una alternativa de movilidad urbana. En ese momento, subrayó que los vehículos deben ser seguros, eléctricos, accesibles y con una alta integración de componentes nacionales. Durante su intervención, la mandataria también mencionó otros desarrollos en curso relacionados con ciencia y tecnología, como el proyecto de semiconductores, los cuales, indicó, avanzan de manera paralela.

SUPERCOMPUTADORA COATLÍCUE TENDRÁ UN FONDO ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO En relación con la supercomputadora Coatlicue, Sheinbaum señaló que se trabaja en la consolidación de su modelo operativo y financiero. “Va a haber un fondo especial para Coatlicue... con el objetivo de que también pueda vender servicios en el momento en que exista”, explicó. Detalló que este sistema estará disponible tanto para el sector público como para instituciones académicas y empresas privadas. “Es una supercomputadora que va a ayudar al gobierno de México, a las instituciones académicas y si una empresa privada quiere utilizarla, pues va a haber un esquema en que pueda pagarle los servicios”, indicó. Agregó que la coordinación del proyecto está a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con la participación de funcionarios responsables de su implementación. CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE COATLÍCUE El Gobierno de México presentó en noviembre de 2025 este proyecto como la supercomputadora pública más potente de América Latina, con una inversión estimada de 6 mil millones de pesos y un periodo de construcción de 24 meses a partir de enero de 2026. De acuerdo con la información oficial, Coatlicue contará con 14 mil 480 unidades de procesamiento gráfico (GPU) y tendrá la capacidad de realizar 314 mil billones de operaciones por segundo, superando en varias veces la capacidad de otros sistemas en la región. Entre sus funciones previstas se encuentran la resolución de problemas públicos que requieren alta capacidad de cómputo, el impulso a la investigación científica en sectores estratégicos, el apoyo a proyectos emprendedores y la prestación de servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada.

SHEINBAUM DA VISTO BUENO A MODELO DEL VEHÍCULO OLINIA La presidenta señaló que ambos desarrollos forman parte de una estrategia para fortalecer las capacidades tecnológicas y científicas del país, así como para vincular la innovación con el sistema educativo y el sector productivo. “Va muy bien... a mí me gustó mucho, ya me lo enseñaron el prototipo”, comentó en referencia al vehículo Olinia, al tiempo que reiteró que estos proyectos buscan consolidar capacidades nacionales en áreas de alto impacto económico y tecnológico.

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