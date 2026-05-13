Auto mexicano Olinia inicia producción en 2027... presentarán prototipo físico el 7 de junio

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum , donde se detalló que actualmente el proyecto atraviesa la etapa de industrialización y negociaciones con empresas privadas que participarán en la fabricación del automóvil.

México busca abrirse paso en la industria de la movilidad eléctrica con Olinia , el proyecto del primer automóvil eléctrico desarrollado en el país. El director del proyecto, Roberto Capuano Tripp , confirmó que la producción masiva arrancará en 2027 y que el próximo 7 de junio será presentado el primer prototipo físico del vehículo.

Aunque todavía no existe una empresa definida para ensamblar el vehículo completo, las autoridades señalaron que ya mantienen conversaciones avanzadas con distintos actores de la industria automotriz mexicana, uno de los sectores manufactureros más sólidos del país.

EL PROTOTIPO MARCA EL FIN DE LA PRIMERA ETAPA

La presentación del prototipo físico representará el cierre de la primera fase de desarrollo de Olinia. Según Roberto Capuano, el modelo conceptual ya permitió avanzar hacia procesos más complejos relacionados con producción, logística y definición de plantas.

“Todavía no se tiene la sola empresa privada con la que se van a asociar y donde se estaría produciendo este vehículo”, explicó el directivo al referirse a las negociaciones que continúan en curso.

El proyecto pretende aprovechar la infraestructura automotriz instalada en México para acelerar tiempos de fabricación. Esa estrategia, aseguran los responsables del programa, permitirá reducir significativamente los periodos que normalmente requiere el desarrollo de un nuevo vehículo.

“Una persona de la industria automotriz que escuchaba la línea de tiempo se sentía muy sorprendida, porque generalmente toma de dos a tres años por sus líneas y nosotros podemos lograrlo en uno”, sostuvo Capuano.

MÉXICO APUESTA POR SU EXPERIENCIA AUTOMOTRIZ

La rapidez planteada por el proyecto no ocurre al azar. México es actualmente uno de los principales productores de automóviles en el mundo y cuenta con una amplia red de proveedores, ingenieros y plantas especializadas que podrían integrarse al desarrollo de Olinia.

Capuano explicó que el proyecto aprovechará el ecosistema industrial ya existente para acelerar la producción y reducir costos operativos. La intención es que buena parte de la manufactura se apoye en capacidades instaladas dentro del país.

Aunque aún no se revela el lugar exacto donde se ensamblará el vehículo, el director del proyecto adelantó que la planta encargada de las baterías prácticamente ya está definida y cuenta con certificaciones necesarias para operar.

• Producción inicial de 20 mil unidades al año

• Meta de crecimiento a 50 mil vehículos

• Presentación del prototipo físico el 7 de junio

• Proyecto enfocado en movilidad eléctrica mexicana

El desarrollo de baterías representa uno de los componentes más estratégicos dentro de la industria de autos eléctricos, ya que concentra buena parte del valor tecnológico y económico de los vehículos.

LA META: PRODUCIR HASTA 50 MIL VEHÍCULOS POR AÑO

El plan inicial contempla arrancar en 2027 con una capacidad de producción cercana a las 20 mil unidades anuales. Sin embargo, el objetivo a mediano plazo es más ambicioso: alcanzar hasta 50 mil vehículos por año en los cuatro años posteriores al arranque de operaciones.

“Nuestra meta es que esta primera línea tenga capacidad de producir 50 mil vehículos”, afirmó Roberto Capuano durante la conferencia.

La apuesta por un automóvil eléctrico nacional surge en medio del crecimiento global de la movilidad sustentable y la transición energética impulsada por distintos gobiernos y fabricantes internacionales. En México, el mercado de vehículos eléctricos todavía es pequeño frente a otros países, aunque registra un crecimiento constante en ventas e infraestructura.

La presentación del prototipo físico será uno de los momentos clave para medir el avance real de Olinia, un proyecto que busca posicionarse como símbolo de innovación tecnológica y manufactura mexicana dentro de una industria dominada históricamente por marcas extranjeras.