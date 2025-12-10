‘Super Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?

La llamada “Super Gripe”, causada por el subtipo de influenza A H3N2, ha comenzado a generar preocupación en México debido al incremento de casos reportados en Estados Unidos y Europa. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que el hemisferio norte experimenta un aumento estacional de virus respiratorios, donde predomina el H3N2, un patógeno altamente contagioso que puede provocar temporadas más intensas.

Durante noviembre, la influenza mostró un ascenso global con predominio de virus tipo A. En Norteamérica circula con fuerza el subtipo A(H3N2), incluido el subclado K, lo que incrementa el riesgo para población vulnerable. Por ello, la OPS llamó a reforzar la vigilancia epidemiológica, la capacidad hospitalaria, el diagnóstico oportuno y la disponibilidad de antivirales.

Aunque no se ha identificado mayor gravedad respecto a años anteriores, las temporadas dominadas por H3N2 suelen afectar más a adultos mayores, por lo que se enfatiza mantener y ampliar la vacunación como principal herramienta preventiva.

QUE ES Y CÓMO SE CONTAGIA EL H3N2

La influenza H3N2 es un subtipo del virus de influenza A que circula cada invierno y es responsable de una parte importante de los cuadros respiratorios. Se transmite por gotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar, lo que aumenta su capacidad de propagación, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

Este virus tiende a causar síntomas más fuertes en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Entre los signos más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, tos, congestión nasal, fatiga extrema, dolor muscular y malestar general. Por su comportamiento epidemiológico, el H3N2 suele relacionarse con temporadas de influenza más agresivas.

Para reducir contagios, las autoridades recomiendan vacunación anual, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas en espacios de riesgo y evitar contacto con personas enfermas.

RIESGO DE PANDEMIA EN 2026

La reciente alerta emitida por la OPS el 8 de diciembre no señala riesgo de una nueva pandemia relacionada con la influenza H3N2. El objetivo es reforzar la vigilancia y promover medidas preventivas ante el aumento de casos en el hemisferio norte, mientras que en Centroamérica y Sudamérica los niveles siguen siendo bajos.

La recomendación central es mantener la vacunación, asegurar diagnóstico temprano y fortalecer la respuesta hospitalaria, especialmente para personas vulnerables. A diferencia de lo ocurrido con el Covid-19 en 2020, no existe indicio de un escenario pandémico para 2026, pero sí la necesidad de una respuesta preventiva.

DATOS CURIOSOS

• El H3N2 circula desde 1968 y ha protagonizado varias temporadas fuertes de influenza.

• Las vacunas anuales se actualizan para incluir las variantes más recientes del virus.

• La OPS monitorea cada semana el comportamiento del subtipo en América.