Esto son los 7 días festivos del 2026 que se deben pagar TRIPLE, según la Ley Federal del Trabajo

/ 6 enero 2026
    Esto son los 7 días festivos del 2026 que se deben pagar TRIPLE, según la Ley Federal del Trabajo
    Los días de descanso obligatorio 2026 están definidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y aplican para todos los trabajadores en México. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce los 7 días festivos de 2026 en México que, si se trabajan, deben pagarse triple según la Ley Federal del Trabajo, además de los puentes oficiales.

Los días de descanso obligatorio son fechas establecidas por el Gobierno de México con respaldo en la Ley Federal del Trabajo, y su cumplimiento es obligatorio para cualquier tipo de contrato laboral. No se trata de beneficios opcionales, sino de derechos plenamente reconocidos.

Estos descansos permiten al trabajador recuperar energía, reducir el estrés y mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal. La ley busca proteger la salud física y mental, ya que el descanso adecuado impacta directamente en el rendimiento y la productividad.

Cuando un empleador no respeta estos días, se generan obligaciones de compensación económica, además de posibles sanciones. Por ello, conocer el calendario oficial es clave tanto para empleados como para patrones.

COMO SE PAGAN LOS DIAS FESTIVOS TRABAJADOS EN 2026

Si un trabajador es requerido para laborar en un día festivo oficial, la LFT establece que debe recibir el pago del día normal más el doble, es decir, salario triple. Este pago aplica incluso si el trabajador recibe salario fijo.

Es importante destacar que el empleado no está legalmente obligado a trabajar en un día de descanso obligatorio, salvo en casos específicos como servicios esenciales o situaciones extraordinarias previstas por la ley.

En la práctica, muchas empresas llegan a acuerdos con su personal. Sin embargo, dichos acuerdos no pueden eliminar el derecho al pago triple, ya que se trata de una prestación mínima establecida por ley.

DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO 2026 EN MEXICO

En 2026, estos son los 7 días festivos oficiales que, si se trabajan, deben pagarse triple:

· Jueves 1 de enero – Año Nuevo

· Lunes 2 de febrero – Conmemoración del 5 de febrero

· Lunes 16 de marzo – Conmemoración del 21 de marzo

· Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo

· Miércoles 16 de septiembre – Independencia de México

· Lunes 16 de noviembre – Conmemoración del 20 de noviembre

· Viernes 25 de diciembre – Navidad

Estos días son inamovibles y aplican en todo el territorio nacional.

PUENTES OFICIALES Y FINES DE SEMANA LARGOS 2026

Además de los festivos, en 2026 habrá varios puentes oficiales ideales para viajar o descansar:

· 31 de enero al 2 de febrero

· 14 al 16 de marzo

· 14 al 16 de noviembre

· 25 al 27 de diciembre

Estos fines de semana largos permiten planear escapadas cortas o simplemente disfrutar del descanso en casa.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS FESTIVOS 2026

· El Día del Trabajo es el único festivo que siempre se celebra en la misma fecha.

· En 2026, varios festivos caen en lunes, favoreciendo más puentes.

· El pago triple es uno de los derechos laborales más incumplidos, según especialistas.

