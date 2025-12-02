Estos son los mejores reguladores y no-breaks, según Profeco, ante la temporada navideña

/ 2 diciembre 2025
    La Profeco publicó un estudio sobre 11 reguladores y 12 no-breaks para orientar a consumidores durante la temporada navideña, cuando aumentan las sobrecargas y fluctuaciones eléctricas FOTO: VANGUARDIA

Profeco analizó reguladores y no-breaks para ayudar a los consumidores a proteger sus dispositivos frente a variaciones y cortes de energía en época decembrina

Con la llegada de la temporada navideña, el uso de energía eléctrica incrementa debido a las decoraciones luminosas, inflables y equipos como mini splits y calentadores eléctricos. Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio para identificar los mejores reguladores y no breaks.

¿Por qué es importante el estudio? El aumento en la demanda de energía puede generar sobrecargas y apagones inesperados, por lo que especialistas recomiendan contar con reguladores de voltaje o no breaks para evitar que tus equipos se llegue a dañar.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un estudio para orientar a la ciudadanía en sus decisiones de compra. Los resultados fueron publicados por la Profeco en la edición de diciembre de la Revista del Consumidor. El análisis incluyó 11 reguladores de tensión con capacidad de hasta 1500 watts y 12 no-breaks con capacidad de hasta 600 watts.

DIFERENCIA ENTRE REGULADORES Y NO-BREAK: PARA ESTO FUNCIONA CADA UNO

De acuerdo con la Profeco, los reguladores estabilizan el suministro eléctrico y protegen dispositivos como computadoras de escritorio, pantallas LED y monitores frente a variaciones de voltaje. Cuando la corriente presenta niveles inestables o riesgosos, el regulador mantiene la tensión dentro de parámetros seguros para evitar daños en los componentes internos de los aparatos conectados.

Por su parte, los no-breaks proporcionan energía temporal durante un corte eléctrico mediante una batería interna. Esta función permite guardar información, apagar equipos de manera segura y reducir el riesgo de daños. Aunque no cuentan con suficiente potencia para proteger equipos grandes, sí resultan útiles para aparatos esenciales como computadoras personales, impresoras y televisores.

LOS REGULADORES MEJOR CALIFICADOS POR LA PROFECO

Dentro de la evaluación, la Profeco otorgó la calificación Excelente a tres modelos de reguladores:

- Barracuda CR2500 (2500 VA / 1500 W)

- Smartbitt SBAVR2200 (2200 VA / 1100 W)

- Vica V2500 (2500 VA / 1500 W)

LOS NO-BREAKS MEJOR CALIFICADOS POR LA PROFECO

En el caso de los no-breaks, la calificación más alta fue Muy Bueno, ya que ninguno logró cumplir los criterios necesarios para alcanzar la categoría de Excelente. Entre los mejor evaluados se encuentran:

- Complete MT805 (800 VA / 400 W)

- CyberPower CP1000AVRLCD (1000 VA / 600 W)

- Complet MT605 (600 VA / 300 W)

ELEMENTOS QUE LA PROFECO ANALIZÓ PARA CALIFICAR REGULADORES Y NO-BREAKS

Para determinar el desempeño de los equipos, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó diversos parámetros técnicos:

- Información comercial: Se revisó que los productos incluyeran marca, modelo, país de origen, instructivo y garantía en español.

- Desviación de frecuencia de salida: La corriente en México opera a 60 hertz. Se midió la estabilidad de la frecuencia en reguladores y no-breaks (estos últimos en modo de respaldo) para detectar desviaciones.

- Distorsión armónica: Se comparó la señal de entrada con la de salida para evaluar la fidelidad del voltaje. En no-breaks, se midió la señal durante el funcionamiento con batería.

- Eficiencia: Se determinó la relación entre potencia de entrada y salida para conocer el nivel de pérdida energética.

- Calentamiento: Se midió el incremento de temperatura en superficies accesibles, cables, carcasa y el funcionamiento en modo de respaldo en los no-breaks.

- Rango de regulación: Se evaluaron los niveles de entrada en los que los equipos pueden regular el voltaje.

- Regulación de tensión y autonomía (solo no-breaks): En los no-breaks se verificó la estabilidad del voltaje en modo respaldo y el tiempo de autonomía con carga máxima, el cual suele oscilar entre 5 y 15 minutos dependiendo del consumo del dispositivo conectado.

- Tiempo de respuesta y transferencia: El estudio analizó la rapidez con la que reguladores y no-breaks reaccionan ante variaciones de voltaje o cortes de energía. En los no-breaks, el tiempo de transferencia determina si un equipo puede mantenerse encendido sin interrupciones perceptibles.

RECOMENDACIONES DE LA PROFECO PARA LOS CONSUMIDORES

De acuerdo con la Profeco, la elección entre un regulador y un no-break depende del tipo de equipo a proteger y del uso esperado. Los reguladores son adecuados para estabilizar el voltaje en zonas con fluctuaciones recurrentes, mientras que los no-breaks resultan indispensables para usuarios que requieren guardar información, trabajar de manera continua o evitar reinicios inesperados en sus computadoras.

El organismo señaló que los resultados completos del estudio están disponibles en la edición de diciembre de la Revista del Consumidor, donde se detallan las especificaciones, perfiles de desempeño y características adicionales de cada modelo revisado.

