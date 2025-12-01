Profeco alerta por el ‘no-break’ de Steren: Qué es y cuáles son los RIESGOS que trae su uso
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
El uso de cierto tipo de no-break de la marca Steren puede ocasionar daños tanto a tus equipos como a tu persona
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer un riesgo inminente para quienes hagan uso de los aparatos llamados ‘no-break’ de la marca Steren, ya que cuentan con una gran posibilidad de su sobrecalentamiento.
Estos dispositivos son, esencialmente, un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés —Uninterruptible Power Supply).
TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos de celulares a partir del 15 de diciembre de 2025
Sirven para proporcionar energía de emergencia a los equipos electrónicos que están conectados a él cuando falla la fuente de alimentación principal, es decir, cuando se va la luz o hay un apagón.
PROFECO: ESTE ES EL RIESGO DEL NO-BREAK DE STEREN
La advertencia de la Procuraduría del Consumidor es para quienes tengan el no-break de Steren modelo NB-050 en los lotes del PO 48883 al PO 50275.
Hasta donde se ha informado, estos aparatos tienden al sobrecalentamiento, lo que puede derivar en daños al equipo y en los dispositivos que estén conectados a él, así como quemaduras por contacto directo para la persona usuaria.
Si cuenta con un no-break, VANGUARDIA recomienda revisar si corre el riesgo de daño.
TE PUEDE INTERESAR: Lo barato sale caro... Profeco alerta sobre riesgo al comprar luces navideñas ‘patito’
CONOCE LAS SOLUCIONES INMEDIATAS
Profeco reitera que “La persona propietaria podrá acudir a cualquier tienda física o contactar al proveedor”, a través de las vías de comunicación que a continuación se brindarán:
1. Tiendas físicas Steren distribuidas en todo México.
2. Sitio web:
* https://www.steren.com.mx
* https://www.steren.com.mx/recall-nb-050
3. Correo electrónico:
* info@steren.com.mx
4. Teléfono:
* 55 1516 6000
5. WhatsApp:
* 55 9107 8080
Una vez establecida la comunicación con la empresa, el usuario tendrá dos opciones: “realizar el cambio del equipo sin necesidad de presentar el comprobante de compra o solicitar el reembolso del costo total del dispositivo al devolverlo en tienda física, presentando el comprobante de compra”.
ACCIONES QUE YA HA PUESTO EN MARCHA STEREN
Por su parte, Steren indica que ya se han tomado las siguientes medidas para minimizar el daño al consumidor:
1. Se solicitó suspender inmediatamente el uso del no-break y acudir a alguna tienda física para hacer válido el cambio.
2. El proveedor comunicará el llamado a revisión en su sitio web. A quienes formen parte del programa de lealtad Steren Card, también se les informará mediante un correo electrónico.
3. La persona consumidora podrá acudir a cualquier tienda física para identificar si su equipo corresponde a este llamado a revisión.
TE PUEDE INTERESAR: Estas son las mejores y peores pinturas para remodelar tu casa, según Profeco
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE USAR UN NO-BREAK
Como todo tipo de aparatos, un no-break ofrece ciertos beneficios a sus usuarios, aunque también aportan algunas desventajas que se deben tomar en cuenta:
→ Ventajas:
* Al haber un apagón, proporciona energía de la batería para que puedas guardar tus archivos y cerrar el sistema operativo de tu computadora de manera segura, evitando la corrupción de datos y la pérdida de trabajo no guardado.
* La mayoría de los no-breaks actúan como supresores de picos de voltaje, desviando el exceso de electricidad que puede dañar permanentemente componentes sensibles (placas base, discos duros, fuentes de poder).
* Mantienen un suministro de voltaje constante y limpio a tus dispositivos, protegiéndolos de las fluctuaciones o “bajones” que pueden acortar la vida útil de los equipos.
* Te permite mantener encendidos equipos críticos como módems, routers y servidores durante un apagón, manteniendo la conectividad (si el servicio de internet sigue activo) y sistemas operativos funcionando.
* Son esenciales para equipos médicos, sistemas de seguridad, servidores de red y cualquier aplicación donde la pérdida de energía, incluso por un instante, es inaceptable.
→ Desventajas
* Un no-break es significativamente más caro que un simple regulador o un supresor de picos. El costo aumenta drásticamente con la capacidad (medida en VA o Watts) y el tipo de tecnología (más caro es el de Doble Conversión/Online).
* No son Generadores: Solo ofrecen energía por un periodo corto (típicamente de 5 a 30 minutos, dependiendo de la carga y el modelo). No están diseñados para operar por horas. Su función es la de un “puente” para un apagado seguro.
* Las baterías internas son consumibles y tienen una vida útil limitada (generalmente de 3 a 5 años). Necesitan ser reemplazadas periódicamente, lo que implica un costo adicional de mantenimiento.
* Los modelos de alta capacidad pueden ser grandes, pesados y ruidosos. Algunos tienen ventiladores que pueden generar ruido constante. Además, cuando están en modo batería, suelen emitir un pitido de advertencia.