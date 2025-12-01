Profeco alerta por el ‘no-break’ de Steren: Qué es y cuáles son los RIESGOS que trae su uso

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer un riesgo inminente para quienes hagan uso de los aparatos llamados ‘no-break’ de la marca Steren, ya que cuentan con una gran posibilidad de su sobrecalentamiento.

Estos dispositivos son, esencialmente, un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés —Uninterruptible Power Supply).

Sirven para proporcionar energía de emergencia a los equipos electrónicos que están conectados a él cuando falla la fuente de alimentación principal, es decir, cuando se va la luz o hay un apagón.

PROFECO: ESTE ES EL RIESGO DEL NO-BREAK DE STEREN

La advertencia de la Procuraduría del Consumidor es para quienes tengan el no-break de Steren modelo NB-050 en los lotes del PO 48883 al PO 50275.