Evento de Norte provocará rachas de hasta 100 km/h, heladas y oleaje elevado

Entre los fenómenos destacados se encuentra un evento de “Norte” que generará rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, abarcando zonas de Oaxaca y Chiapas, además de lluvias, chubascos y descenso de temperaturas en otras entidades.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este viernes 7 de febrero de 2026 se prevén condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del país, derivadas de la interacción de varios sistemas atmosféricos que afectarán principalmente al norte, noroeste, occidente y sur del territorio nacional.

SISTEMAS ATMOSFÉRICOS QUE INFLUYEN EN EL PRONÓSTICO

De acuerdo con el SMN, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera ubicada al noroeste del país, en combinación con una vaguada en altura y el flujo de la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas de viento de 30 a 50 km/h, así como lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte de México.

Estas condiciones también favorecerán la posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De manera simultánea, un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico mantendrán la probabilidad de precipitaciones en el occidente y sur del país, incluido el Estado de México.

EVENTO DE NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE TEHUANTEPEC

El organismo meteorológico señaló que el viento de componente norte persistirá en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas que podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h. Estas condiciones estarán acompañadas por oleaje elevado, con alturas de entre 2.5 y 3.5 metros en dicha región.

Asimismo, se prevé mar de fondo en distintas zonas del litoral del Pacífico, con alturas de hasta 4.5 metros en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

:Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua y Durango.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Guerrero, Puebla (suroeste) y Oaxaca (costa e istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango (oeste), Morelos (sur) y Chiapas (costa).