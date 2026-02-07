Evento de Norte provocará rachas de hasta 100 km/h, heladas y oleaje elevado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El SMN prevé evento de Norte, rachas de hasta 100 km/h, oleaje elevado y temperaturas bajo cero en amplias zonas del país este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este viernes 7 de febrero de 2026 se prevén condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del país, derivadas de la interacción de varios sistemas atmosféricos que afectarán principalmente al norte, noroeste, occidente y sur del territorio nacional.
Entre los fenómenos destacados se encuentra un evento de “Norte” que generará rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, abarcando zonas de Oaxaca y Chiapas, además de lluvias, chubascos y descenso de temperaturas en otras entidades.
TE PUEDE INTERESAR: Noticias para el fin de semana: Ya llega el Super Bowl LX, cae ‘El Flaco’ y logran tratado de aguas México y EU
SISTEMAS ATMOSFÉRICOS QUE INFLUYEN EN EL PRONÓSTICO
De acuerdo con el SMN, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera ubicada al noroeste del país, en combinación con una vaguada en altura y el flujo de la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas de viento de 30 a 50 km/h, así como lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte de México.
Estas condiciones también favorecerán la posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De manera simultánea, un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico mantendrán la probabilidad de precipitaciones en el occidente y sur del país, incluido el Estado de México.
EVENTO DE NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE TEHUANTEPEC
El organismo meteorológico señaló que el viento de componente norte persistirá en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas que podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h. Estas condiciones estarán acompañadas por oleaje elevado, con alturas de entre 2.5 y 3.5 metros en dicha región.
Asimismo, se prevé mar de fondo en distintas zonas del litoral del Pacífico, con alturas de hasta 4.5 metros en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA
:Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.
Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua y Durango.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Guerrero, Puebla (suroeste) y Oaxaca (costa e istmo).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango (oeste), Morelos (sur) y Chiapas (costa).
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN LA REPÚBLICA MEXICANA
Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.
Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
Mar de fondo de 3.5 a 4.5 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.
Mar de fondo de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
TE PUEDE INTERESAR: Dragón Azul aparece en playas de México... ¿qué es y porqué es tan peligroso tocarlo?
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO
Hoy, sábado 7 de febrero de 2026, en Saltillo se espera un día mayormente nublado con una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 9°C. Actualmente, la ciudad registra 9°C con una humedad del 45% y vientos provenientes del suroeste a 4 mph.
Para el resto de la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el norte a una velocidad de 9 mph, manteniendo una baja probabilidad de lluvia del 10%.
La Conagua informó que continuará vigilando la evolución de estos sistemas durante el fin de semana, ante la persistencia de lluvias, vientos fuertes y posibles precipitaciones invernales en el noroeste del país.