Noticias para el fin de semana: Ya llega el Super Bowl LX, cae ‘El Flaco’ y logran tratado de aguas México y EU

México
/ 5 febrero 2026
    Super Bowl LX: 11 claves que explican el duelo entre Patriots y Seahawks: Nueva Inglaterra y Seattle llegan sin narrativas cómodas, pero con argumentos claros: presión al quarterback, jugadas explosivas y ejecución sin errores marcarán al campeón de la NFL. VANGUARDIA

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Tratado de Aguas con EU: Sheinbaum garantiza agua para el consumo y el riego en Coahuila, Chihuahua, NL y Tamaulipas: La presidenta Claudia Sheinbaum asegura el agua para Coahuila, Chihuahua, NL y Tamaulipas tras negociaciones del Tratado de 1944. Conoce los detalles del acuerdo.

Cae ‘El Flaco’, operador de ‘Los Salazar’ del Cártel de Sinaloa, junto a 29 cómplices: Harfuch: Autoridades federales y estatales detuvieron a 30 personas en Querétaro tras un operativo de cuatro meses, informó Omar García Harfuch.

FGR documenta presunta red de secuestro y extorsión ligada al CJNG y al alcalde de Tequila: La FGR señala al alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, como presunto líder de una red de extorsión y secuestro que operaba desde el gobierno municipal.

‘Uno puede cometer errores’... Sheinbaum defiende a Hugo Aguilar por incidente de su zapatos: La presidenta Sheinbaum señaló que el ministro Hugo Aguilar ya emitió un comunicado y ofreció disculpas, por lo que ahora le corresponde dar su explicación.

FGR halla posible cuerpo de uno de los mineros desaparecidos en Sinaloa: Los diez mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, fueron privados de la libertad la mañana del 23 de enero de 2026 en dos hechos prácticamente simultáneos.

INTERNACIONAL

Trump borra video racista de los Obama; Casa Blanca culpó a subalterno (video): Autoridades republicanas y demócratas repudiaron el acto desde las redes sociales del mandatario estadounidense.

Uber deberá pagar 8.5 mdd a víctima de agresión sexual cometida por uno de sus conductores: La empresa estadounidense comunicó que apelará la decisión del jurado y que no hay evidencia de negligencia o que sus sistemas de seguridad fueran negligentes.

COAHUILA

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso: El Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles emitió la convocatoria oficial para la subasta de Altos Hornos de México.

A Cancún, Guadalajara y CDMX, más rápido y barato desde Saltillo que desde Monterrey: Una persona puede ahorrar hasta más de 800 pesos si viaja a través de la capital de Coahuila, tomando en cuenta tiempos y tarifas que pueden cambiar por distintos factores.

IMSS Coahuila garantiza disponibilidad de vacuna contra sarampión y llama a reforzar la protección infantil: El biológico está disponible en Unidades de Medicina Familiar para población derechohabiente y no derechohabiente; especialistas advierten que el sarampión es altamente contagioso y puede prevenirse con vacunación oportuna.

Sería después de mayo la apertura de la frontera de EU al ganado mexicano: Desarrollo Rural de Coahuila: Autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron reunión técnica para analizar la problemática por el gusano barrenador.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

América vs Rayados: horario, transmisión y cómo llegan al duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX: Ambos se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la fecha, con los dos equipos obligados a sumar para escalar posiciones en la tabla general.

Carlos Rivera responde a rumores y defiende la privacidad de su matrimonio: El ganador de La Academia respondió a los comentarios como los de Toñita, quien entre bromas puso en duda su vida personal y su relación con Cynthia Rodríguez.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Ejército y Sheinbaum cambian las reglas del Servicio Militar Nacional... todo lo que necesitas saber: El Servicio Militar Nacional en México reduce su duración a 13 semanas. Conoce los cambios, requisitos, fechas, sorteo, modalidad Encuadrados y el papel de mujeres voluntarias.

Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Cómo retirar dinero de la tarjeta del Bienestar sin pagar comisiones: Conoce AQUÍ qué bancos cobran comisiones por retirar efectivo de las tarjetas del Bienestar desde cajeros y cuáles no.

Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza: La promoción del Día Mundial de la Pizza en Little Caesars será válida solo el 9 de febrero de 2026 y permitirá adquirir una pizza de queso por 20 pesos.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?: Descubre cómo consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar de manera rápida y segura. Te mostramos los pasos en cajeros, app oficial y vía telefónica, con recomendaciones para proteger tus datos.

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein: En los archivos se mencionan a Salinas Pliego, la viuda del empresario Emilio Azcárraga y Slim.

NUESTRA COBERTURA DEL SUPER BOWL LX

Cuando el Show de Medio Tiempo sacude al mundo: las polémicas que marcaron la historia del Super Bowl: Cada año, el espectáculo no sólo deja música, baile, memes y sorpresas, sino también mensajes políticos, gestos simbólicos y accidentes que han marcado la historia del evento más importante de la NFL.

Super Bowl LX: 11 claves que explican el duelo entre Patriots y Seahawks: Nueva Inglaterra y Seattle llegan sin narrativas cómodas, pero con argumentos claros: presión al quarterback, jugadas explosivas y ejecución sin errores marcarán al campeón de la NFL.

Super Bowl LX: 10 datos del Patriots vs Seahawks para presumir en la carnita asada: Nueva Inglaterra va por su séptimo título y Seattle busca repetir la gloria, en el primer Super Bowl desde 1970 con ambos equipos Top 4 en ofensiva y defensiva.

Jon Bon Jovi y Chris Pratt presentarán a los equipos en el Super Bowl LX: La NFL confirmó que ambos anunciarán la salida al campo de los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, respectivamente, en la ceremonia previa.

Latinos en el Super Bowl LX: jugadores con raíces latinoamericanas que brillarán en Patriots vs Seahawks: El SB reunirá a varias figuras de origen latino en Nueva Inglaterra y Seattle, reflejo del crecimiento y la consolidación del talento latino dentro de la NFL.

