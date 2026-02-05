Noticias para el fin de semana: Ya llega el Super Bowl LX, cae ‘El Flaco’ y logran tratado de aguas México y EU

MÉXICO

→ Tratado de Aguas con EU: Sheinbaum garantiza agua para el consumo y el riego en Coahuila, Chihuahua, NL y Tamaulipas: La presidenta Claudia Sheinbaum asegura el agua para Coahuila, Chihuahua, NL y Tamaulipas tras negociaciones del Tratado de 1944. Conoce los detalles del acuerdo.

→ Cae ‘El Flaco’, operador de ‘Los Salazar’ del Cártel de Sinaloa, junto a 29 cómplices: Harfuch: Autoridades federales y estatales detuvieron a 30 personas en Querétaro tras un operativo de cuatro meses, informó Omar García Harfuch.

→ FGR documenta presunta red de secuestro y extorsión ligada al CJNG y al alcalde de Tequila: La FGR señala al alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, como presunto líder de una red de extorsión y secuestro que operaba desde el gobierno municipal.

→ ‘Uno puede cometer errores’... Sheinbaum defiende a Hugo Aguilar por incidente de su zapatos: La presidenta Sheinbaum señaló que el ministro Hugo Aguilar ya emitió un comunicado y ofreció disculpas, por lo que ahora le corresponde dar su explicación.

→ FGR halla posible cuerpo de uno de los mineros desaparecidos en Sinaloa: Los diez mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, fueron privados de la libertad la mañana del 23 de enero de 2026 en dos hechos prácticamente simultáneos.

INTERNACIONAL

→ Trump borra video racista de los Obama; Casa Blanca culpó a subalterno (video): Autoridades republicanas y demócratas repudiaron el acto desde las redes sociales del mandatario estadounidense.

→ Uber deberá pagar 8.5 mdd a víctima de agresión sexual cometida por uno de sus conductores: La empresa estadounidense comunicó que apelará la decisión del jurado y que no hay evidencia de negligencia o que sus sistemas de seguridad fueran negligentes.

COAHUILA

→ Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso: El Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles emitió la convocatoria oficial para la subasta de Altos Hornos de México.

→ A Cancún, Guadalajara y CDMX, más rápido y barato desde Saltillo que desde Monterrey: Una persona puede ahorrar hasta más de 800 pesos si viaja a través de la capital de Coahuila, tomando en cuenta tiempos y tarifas que pueden cambiar por distintos factores.

→ IMSS Coahuila garantiza disponibilidad de vacuna contra sarampión y llama a reforzar la protección infantil: El biológico está disponible en Unidades de Medicina Familiar para población derechohabiente y no derechohabiente; especialistas advierten que el sarampión es altamente contagioso y puede prevenirse con vacunación oportuna.

→ Sería después de mayo la apertura de la frontera de EU al ganado mexicano: Desarrollo Rural de Coahuila: Autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron reunión técnica para analizar la problemática por el gusano barrenador.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ América vs Rayados: horario, transmisión y cómo llegan al duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX: Ambos se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la fecha, con los dos equipos obligados a sumar para escalar posiciones en la tabla general.

→ Carlos Rivera responde a rumores y defiende la privacidad de su matrimonio: El ganador de La Academia respondió a los comentarios como los de Toñita, quien entre bromas puso en duda su vida personal y su relación con Cynthia Rodríguez.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Ejército y Sheinbaum cambian las reglas del Servicio Militar Nacional... todo lo que necesitas saber: El Servicio Militar Nacional en México reduce su duración a 13 semanas. Conoce los cambios, requisitos, fechas, sorteo, modalidad Encuadrados y el papel de mujeres voluntarias.

→ Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Cómo retirar dinero de la tarjeta del Bienestar sin pagar comisiones: Conoce AQUÍ qué bancos cobran comisiones por retirar efectivo de las tarjetas del Bienestar desde cajeros y cuáles no.

→ Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza: La promoción del Día Mundial de la Pizza en Little Caesars será válida solo el 9 de febrero de 2026 y permitirá adquirir una pizza de queso por 20 pesos.

→ Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?: Descubre cómo consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar de manera rápida y segura. Te mostramos los pasos en cajeros, app oficial y vía telefónica, con recomendaciones para proteger tus datos.

→ Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein: En los archivos se mencionan a Salinas Pliego, la viuda del empresario Emilio Azcárraga y Slim.

NUESTRA COBERTURA DEL SUPER BOWL LX

→ Cuando el Show de Medio Tiempo sacude al mundo: las polémicas que marcaron la historia del Super Bowl: Cada año, el espectáculo no sólo deja música, baile, memes y sorpresas, sino también mensajes políticos, gestos simbólicos y accidentes que han marcado la historia del evento más importante de la NFL.

→ Super Bowl LX: 11 claves que explican el duelo entre Patriots y Seahawks: Nueva Inglaterra y Seattle llegan sin narrativas cómodas, pero con argumentos claros: presión al quarterback, jugadas explosivas y ejecución sin errores marcarán al campeón de la NFL.

→ Super Bowl LX: 10 datos del Patriots vs Seahawks para presumir en la carnita asada: Nueva Inglaterra va por su séptimo título y Seattle busca repetir la gloria, en el primer Super Bowl desde 1970 con ambos equipos Top 4 en ofensiva y defensiva.

→ Jon Bon Jovi y Chris Pratt presentarán a los equipos en el Super Bowl LX: La NFL confirmó que ambos anunciarán la salida al campo de los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, respectivamente, en la ceremonia previa.

→ Latinos en el Super Bowl LX: jugadores con raíces latinoamericanas que brillarán en Patriots vs Seahawks: El SB reunirá a varias figuras de origen latino en Nueva Inglaterra y Seattle, reflejo del crecimiento y la consolidación del talento latino dentro de la NFL.