¿Existió Laurita Garza?... Esta es la verdadera identidad de ‘la maestra de la escuela’, corrido escrito por Lalo Mora (videos)

• A pesar de su tono trágico, muchos oyentes no conocen que la historia tiene una base real, anclada en un caso de crimen pasional.

Según testigos, el hecho se conoció rápidamente. “Había mucha gente, todos se dieron cuenta”, relata el primo. Aunque no presenció el hallazgo del cuerpo, recuerda claramente el impacto que causó en la comunidad.

UN AMOR NO CORRESPONDIDO QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

EL CORRIDO DE LAURITA GARZA

A orillas del Río Bravo

En una hacienda escondidaLaurita mató a su novio

Porque el ya no la queríaY con otra iba a casarse

Nomás porque las podía.

Hallaron dos cuerpos muertos

Al fondo de una parcela

Uno era el de Emilio Guerra

El prometido de Estela

El otro de Laura Garza

La maestra de la escuela.

La última vez que se vieron

Ella lo mando llamar

Cariño del alma mía

Tu no te puedes casar

No decías que me amabas

Que era cuestión de esperar.

Tu no puedes hacerme esto

Que pensara mi familia

No puedes abandonarme

Después que te di mi vida

No digas que no me quieres

Como antes si me querías.

Solo vino a despedirme

Emilio le contestó

Tengo a mi novia pedida

Por ti mi amor se acabó

Que te sirva de experiencia

Lo que esta vez te pasó.

No sabía que estaba armada

Y su muerte muy cerquita

De la bolsa de su abrigo

Sacó una escuadra cortita

Con ella le dio seis tiros

Luego se mató Laurita.