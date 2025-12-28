Protección Civil alerta por Frente Frío: Conoce AQUÍ el pronóstico de Conagua en las próximas 72 horas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), alertó que durante las próximas 72 horas se mantendrán condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones en todo México. De acuerdo con los pronósticos que se han compartido, éstas tendrán un marcado descenso de temperaturas, lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de nieve, por lo que se reiteró el llamado a reforzar medidas preventivas. TE PUEDE INTERESAR: Frente Frío 25 ingresará con Masa de Aire Ártico; pone a Coahuila en alerta por lluvia engelante y heladas CONAGUA ALERTA POR FRENTE FRÍO 24 EN MÉXICO El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que aunque el Frente Frío número 24 se disipará este mismo 28 de diciembre sobre el norte del país, se aproximará un nuevo frente frío, acompañado por una masa de aire ártico en la frontera norte y noreste de México. En interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con un río atmosférico, este sistema ocasionará un descenso significativo de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes y lluvias con chubascos en dichas regiones.

ESTE ES EL PRONÓSTICO DEL CLIMA EN MÉXICO * Lluvias en el sureste, oriente y Península de Yucatán: Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, ubicada sobre el sureste del territorio nacional, en combinación con un canal de baja presión y condiciones de divergencia, generará lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste del país, incluida la Península de Yucatán. Se pronostican lluvias fuertes en zonas del centro y este de Chiapas, así como en el centro y sur de Quintana Roo. * Precipitaciones en el occidente y centro del país El ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en entidades del occidente y centro de la República, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas.