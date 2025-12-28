Protección Civil alerta por Frente Frío: Conoce AQUÍ el pronóstico de Conagua en las próximas 72 horas
Pese a que el Frente Frío 24 se disipará este día, se aproximará un nuevo fenómeno en las próximas horas
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), alertó que durante las próximas 72 horas se mantendrán condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones en todo México.
De acuerdo con los pronósticos que se han compartido, éstas tendrán un marcado descenso de temperaturas, lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de nieve, por lo que se reiteró el llamado a reforzar medidas preventivas.
CONAGUA ALERTA POR FRENTE FRÍO 24 EN MÉXICO
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que aunque el Frente Frío número 24 se disipará este mismo 28 de diciembre sobre el norte del país, se aproximará un nuevo frente frío, acompañado por una masa de aire ártico en la frontera norte y noreste de México.
En interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con un río atmosférico, este sistema ocasionará un descenso significativo de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes y lluvias con chubascos en dichas regiones.
ESTE ES EL PRONÓSTICO DEL CLIMA EN MÉXICO
* Lluvias en el sureste, oriente y Península de Yucatán:
Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, ubicada sobre el sureste del territorio nacional, en combinación con un canal de baja presión y condiciones de divergencia, generará lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste del país, incluida la Península de Yucatán. Se pronostican lluvias fuertes en zonas del centro y este de Chiapas, así como en el centro y sur de Quintana Roo.
* Precipitaciones en el occidente y centro del país
El ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en entidades del occidente y centro de la República, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas.
CONOCE EL PRONÓSTICO EXTENDIDO: ESTE SERÁ EL CLIMA PARA EL 29 Y 30 DE DICIEMBRE
* Lunes 29 de diciembre:
Para este día se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Asimismo, se prevén temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius, con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
* Martes 30 de diciembre:
El martes se prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en Veracruz, principalmente en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, así como en Tabasco.
Continuarán las temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius, con heladas en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
LLAMADO DE PRECAUCIÓN ANTE CONDICIONES CLIMÁTICAS
Ante este escenario, la CNPC exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, extremar precauciones por lluvias, vientos fuertes y bajas temperaturas, y seguir las recomendaciones de Protección Civil de su localidad.
El Gobierno de México informó que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y que continuará informando oportunamente a la población.