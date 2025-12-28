INAH aclara incidente con Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que le llamó la atención a Bad Bunny por el incidente relacionado con el contacto físico con una pieza del acervo en el Museo Nacional de Antropología (MNA). De acuerdo con el comunicado del INAH, la visita del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio se realizó el miércoles 17 de diciembre y durante todo el recorrido se contó con la presencia de personal de custodia del museo. TE PUEDE INTERESAR: ¿Fuiste a verlo? Así se despide Bad Bunny de México tras su maratónica racha de conciertos en la CDMX

"Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró", esa fue la respuesta del INAH a la controversia que lleva tres días circulando en redes sociales. "Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido", añadió el Instituto, acerca de los hechos en el museo reconocido con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

BAD BUNNY SUBE FOTO En la fotografía que subió el propio puertorriqueño a sus historias de Instagram, se puede ver que se trata de una estela sin protección de alguna vitrina. En una de las imágenes compartida en sus stories de Instagram, se puede ver al cantante tocar una estela maya exhibida en el museo, lo que generó un debate en redes sociales sobre la protección de las piezas del patrimonio cultural.