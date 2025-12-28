INAH aclara incidente con Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología

Show
/ 28 diciembre 2025
    INAH aclara incidente con Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología
    El INAH informó que le llamó la atención a Bad Bunny por el incidente relacionado con el contacto físico con una pieza del acervo en el Museo Nacional de Antropología. CUARTOSCURO
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Cantantes
museos

Localizaciones


México

Personajes


Bad Bunny

Organizaciones


INAH

“Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar”

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que le llamó la atención a Bad Bunny por el incidente relacionado con el contacto físico con una pieza del acervo en el Museo Nacional de Antropología (MNA).

De acuerdo con el comunicado del INAH, la visita del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio se realizó el miércoles 17 de diciembre y durante todo el recorrido se contó con la presencia de personal de custodia del museo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Fuiste a verlo? Así se despide Bad Bunny de México tras su maratónica racha de conciertos en la CDMX

“Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró”, esa fue la respuesta del INAH a la controversia que lleva tres días circulando en redes sociales.

“Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”, añadió el Instituto, acerca de los hechos en el museo reconocido con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

TE PUEDE INTERESAR: La realeza musical de 2025: reinan Bad Bunny, Taylor Swift y The Weeknd en el top del streaming

BAD BUNNY SUBE FOTO

En la fotografía que subió el propio puertorriqueño a sus historias de Instagram, se puede ver que se trata de una estela sin protección de alguna vitrina.

En una de las imágenes compartida en sus stories de Instagram, se puede ver al cantante tocar una estela maya exhibida en el museo, lo que generó un debate en redes sociales sobre la protección de las piezas del patrimonio cultural.

TE PUEDE INTERESAR: Bad Bunny y J Balvin tienen emotivo reencuentro durante concierto en México

$!En una de las imágenes compartida en sus stories de Instagram, se puede ver al cantante Bad Bunny tocar una estela maya.
En una de las imágenes compartida en sus stories de Instagram, se puede ver al cantante Bad Bunny tocar una estela maya. ESPECIAL

El caso de Bad Bunny recordó a otro que igual ocurrió este año: el youtuber MrBeast filmó dentro de Calakmul, una zona que no está abierta al público.

Bad Bunny cerró en México su tour “Debí tirar más fotos”. El cantante de “Baile inolvidable” compartió en su cuenta de Instagram que durante su estancia visitó la lucha libre y también la Casa Azul, donde vivió la artista Frida Kahlo.

(Con información de El Universal)

Temas


Cantantes
museos

Localizaciones


México

Personajes


Bad Bunny

Organizaciones


INAH

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El senador insistió en que el campo requiere medidas concretas y reiteró su llamado a atender el problema.

‘Crisis silenciosa’ en el campo: PRI advierte golpe millonario por cierre de exportación de ganado
Si bien las exportaciones mexicanas han aumentado en este año, el sector automotriz es uno de los que más han resentido los aranceles con una baja.

México, el gran ‘ganón’ con los aranceles impuestos de Donald Trump: WSJ
Raúl Meza Abonce, el joven detenido y torturado el pasado 2 de noviembre durante una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo en Morelia, Michoacán, fue liberado este sábado.

Raúl Meza, detenido durante protestas por Carlos Manzo en Morelia, es liberado
Angela Halili, de 29 años, a la derecha y presentadora del podcast cristiano “Girls Gone Bible” reza con una seguidora durante una presentación en vivo de su programa el 14 de noviembre de 2025, en Atlanta.

Influencers enseñan cristianismo en línea, y los jóvenes los escuchan

El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Estas son las doce noticias más importantes del año 2025 en el mundo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de la UE en Bruselas, el viernes 19 de diciembre de 2025.

Este es el mapa de riesgos en la UE para 2026 entre sabotajes, paz favorable a Rusia y ruptura con EU
El espacio también contará con una casa club, que estará ubicada donde actualmente funciona la Biblioteca Pública del Estado de Coahuila.

Campo de Golf en la Alameda, ruta gratuita llega de Saltillo a NL y mundial gratis para saltillenses
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro