Reforma sobre resguardo de identidad de juzgadores busca protegerlos, afirma Monreal

Noticias
/ 28 diciembre 2025
    Reforma sobre resguardo de identidad de juzgadores busca protegerlos, afirma Monreal
    Señala que es con el fin de atender prácticas que caracterizan al sistema de justicia. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


política

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Senado De la República

El coordinador de Morena en San Lázaro explicó que la propuesta enviada al Senado incorpora medidas de protección para personas juzgadoras

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que las reformas que contemplan la figura de “jueces sin rostro” permitirán dotar a las personas juzgadoras de un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos mediante el resguardo de su identidad, con el fin de atender prácticas que, dijo, caracterizan al sistema de justicia.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal detalló que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada buscan establecer medidas de protección para preservar la seguridad de jueces y juezas.

TE PUEDE INTERESAR: Semar confirma 13 muertos y 98 lesionados en descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca

Explicó que se adiciona el Capítulo VIII “De la protección de las personas”, con una remisión al Código Nacional de Procedimientos Penales sobre medidas para garantizar la seguridad mediante el resguardo de la identidad, las cuales podrá solicitar el naciente Órgano de Administración Judicial (OAJ), a efecto de dar certeza a las partes procesales.

Monreal informó que otro cambio previsto es que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a unidades administrativas distintas a la especializada en delincuencia organizada, puedan investigar y perseguir delitos en esa materia con el consentimiento de dicha unidad.

TE PUEDE INTERESAR: PAN anuncia ‘nueva etapa’ tras 2025 y promete candidaturas abiertas y reglas claras

Agregó que se establece que, en procedimientos penales tanto del sistema inquisitivo mixto como del sistema acusatorio adversarial, se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada cuando exista una sentencia judicial irrevocable, emitida por cualquier tribunal nacional o extranjero, que tenga por acreditada su existencia, ya sea por la vía ordinaria o por terminación anticipada.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que la iniciativa busca fortalecer cambios en la impartición de justicia al centrarse en el derecho a una administración de justicia “pronta, expedita y completa”, al contemplar la delimitación de plazos en actuaciones procedimentales en artículos donde, dijo, no había referencia expresa a temporalidad.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta por ‘hongo mortal’ del plátano: México revisa cientos de miles de plantas en 2025

Añadió que se introduce la regla de obtención de elementos probatorios, a fin de que cualquier hecho sea probado siempre que el medio sea lícito y su obtención ocurra en un marco de respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Monreal recordó que el 25 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió al Senado la iniciativa para reformar, adicionar y derogar disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Indicó que actualmente el proyecto se encuentra turnado para su estudio en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, y se prevé que forme parte de la agenda legislativa 2026 en San Lázaro. Con información de El Universal

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Senado De la República

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En la más reciente actualización de la Secretaría de Marina (Semar) sobre el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Nizanda, Oaxaca, se confirmó la presencia de 13 personas sin vida y 98 lesionadas.

Semar confirma 13 muertos y 98 lesionados en descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca
El hogar se mantiene como una zona de alto riesgo para las mujeres en el estado.

Mujeres las más afectadas por violencia intrafamiliar: llegan al hospital 505 víctimas en el año, en Coahuila

Aseveran que el incremento se relaciona con lesiones derivadas de quemaduras, accidentes viales y caídas.

Fiestas decembrinas elevan urgencias: en el IMSS suben hasta 35% por lesiones y caídas
El INAH informó que le llamó la atención a Bad Bunny por el incidente relacionado con el contacto físico con una pieza del acervo en el Museo Nacional de Antropología.

INAH aclara incidente con Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología

Debido al cese de apoyos internacionales, la Casa del Migrante de Saltillo está en riesgo de cierre.

Cesa el flujo migratorio por Coahuila y los traficantes de personas cambian de actividad criminal
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), alertó que durante las próximas 72 horas se mantendrán condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones en todo México.

Protección Civil alerta por Frente Frío: Conoce AQUÍ el pronóstico de Conagua en las próximas 72 horas
En Coahuila, el Instituto canalizó más de 365 millones de pesos en créditos, atendiendo a 200 trabajadores diarios.

Otorga Fonacot Coahuila créditos por 365 mdp a trabajadores
Señala que es con el fin de atender prácticas que caracterizan al sistema de justicia.

Reforma sobre resguardo de identidad de juzgadores busca protegerlos, afirma Monreal