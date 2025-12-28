Reforma sobre resguardo de identidad de juzgadores busca protegerlos, afirma Monreal

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que las reformas que contemplan la figura de “jueces sin rostro” permitirán dotar a las personas juzgadoras de un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos mediante el resguardo de su identidad, con el fin de atender prácticas que, dijo, caracterizan al sistema de justicia.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal detalló que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada buscan establecer medidas de protección para preservar la seguridad de jueces y juezas.

Explicó que se adiciona el Capítulo VIII “De la protección de las personas”, con una remisión al Código Nacional de Procedimientos Penales sobre medidas para garantizar la seguridad mediante el resguardo de la identidad, las cuales podrá solicitar el naciente Órgano de Administración Judicial (OAJ), a efecto de dar certeza a las partes procesales.

Monreal informó que otro cambio previsto es que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a unidades administrativas distintas a la especializada en delincuencia organizada, puedan investigar y perseguir delitos en esa materia con el consentimiento de dicha unidad.

Agregó que se establece que, en procedimientos penales tanto del sistema inquisitivo mixto como del sistema acusatorio adversarial, se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada cuando exista una sentencia judicial irrevocable, emitida por cualquier tribunal nacional o extranjero, que tenga por acreditada su existencia, ya sea por la vía ordinaria o por terminación anticipada.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que la iniciativa busca fortalecer cambios en la impartición de justicia al centrarse en el derecho a una administración de justicia “pronta, expedita y completa”, al contemplar la delimitación de plazos en actuaciones procedimentales en artículos donde, dijo, no había referencia expresa a temporalidad.

Añadió que se introduce la regla de obtención de elementos probatorios, a fin de que cualquier hecho sea probado siempre que el medio sea lícito y su obtención ocurra en un marco de respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Monreal recordó que el 25 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió al Senado la iniciativa para reformar, adicionar y derogar disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Indicó que actualmente el proyecto se encuentra turnado para su estudio en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, y se prevé que forme parte de la agenda legislativa 2026 en San Lázaro. Con información de El Universal