$!FIFA ofrece mensajes personalizados en partidos y ‘Paseo de los Aficionados’ durante Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA puso a disposición de los aficionados nuevas experiencias interactivas que permitirán a los seguidores formar parte del torneo más allá de asistir a los partidos desde las tribunas. Entre las iniciativas disponibles se encuentra el servicio denominado “Super Shoutout”, mediante el cual los aficionados pueden enviar mensajes personalizados que serán proyectados durante distintos encuentros del certamen.

ASÍ FUNCIONA EL ‘SUPER SHOUTOUT’: TU NOMBRE EN LA PANTALLA DE LA FIFA De acuerdo con la información difundida por la FIFA, cualquier aficionado interesado puede seleccionar un partido de la lista disponible y solicitar la aparición de un mensaje personalizado durante el evento. Cada usuario tiene la posibilidad de registrar hasta cuatro mensajes para diferentes encuentros del Mundial 2026. Durante el proceso de compra se solicita el nombre que aparecerá en la proyección, con el objetivo de personalizar la experiencia. El costo regular del servicio es de 99 dólares por mensaje, equivalente a aproximadamente mil 721 pesos mexicanos. Actualmente, la plataforma ofrece una promoción temporal de 79 dólares por mensaje, alrededor de mil 373 pesos mexicanos. La FIFA informó que el registro debe completarse como máximo tres días antes de la celebración del partido seleccionado.

‘SUPER SHOUTOUT’ TENDRÁ DISPONIBILIDAD LIMITADA POR PARTIDO La demanda del servicio ya provocó el cierre de ventas para algunos encuentros de la fase inicial del torneo. Entre los partidos que ya no cuentan con disponibilidad para esta experiencia se encuentran México contra Sudáfrica, República de Corea frente a Chequia, Canadá ante Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos contra Paraguay y Catar frente a Suiza. Por otra parte, continúan disponibles encuentros como Haití contra Escocia, Australia frente a Turquía, Brasil ante Marruecos, Costa de Marfil contra Ecuador, Alemania frente a Curazao, además de otros partidos programados para el torneo.

AFICIONADO PODRÁN COLOCAR SUS NOMBRES EN LA FINAL DEL MUNDIAL Además del servicio de mensajes personalizados, la FIFA lanzó una experiencia denominada “Paseo de los Aficionados”, diseñada exclusivamente para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La iniciativa permitirá que los nombres de aficionados de distintas partes del mundo sean impresos sobre la alfombra oficial por la que ingresarán los jugadores al terreno de juego antes del partido definitivo del campeonato. Según la organización, cuando los futbolistas abandonen los vestidores y se dirijan al campo para disputar la final, caminarán sobre una superficie que incluirá los nombres de los participantes registrados en esta actividad. PARTICIPANTES RECIBIRÁN FRAGMENTO DE ALFOMBRA Como parte de la experiencia, quienes adquieran el servicio recibirán posteriormente un fragmento de la alfombra donde aparece su nombre. La FIFA informó que dicho recorte será entregado en una edición limitada enmarcada como recuerdo conmemorativo de la final. El envío está previsto entre seis y ocho semanas después de la celebración del encuentro decisivo del Mundial 2026.

COSTOS Y PROMOCIÓN VIGENTE El “Paseo de los Aficionados” tiene un costo regular de 179.90 dólares. Sin embargo, actualmente se encuentra disponible con un precio promocional de 159.90 dólares. La experiencia estará limitada exclusivamente a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y forma parte de las nuevas actividades que la organización implementará durante la edición que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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