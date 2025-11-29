Frente frío 16 y sistema generan fuertes vientos y posibles torbellinos en Coahuila; lluvias en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este sábado 29 de noviembre se esperan rachas fuertes de viento en el noreste del país, con condiciones que podrían favorecer la formación de torbellinos en el norte de Coahuila. De acuerdo con el organismo, la masa de aire polar que impulsó al frente frío número 16 continuará modificando gradualmente sus características; sin embargo, mantendrá un ambiente muy frío a gélido durante la mañana, con posibles heladas en zonas altas de las regiones norte y centro del país. TE PUEDE INTERESAR: Ajustan rutas del ‘Aquí Vamos Gratis’ por peregrinación y encendido de Villamagia en Saltillo

VIENTOS EN EL ISTMO Y GOLFO DE TEHUANTEPEC El SMN detalló que se prevé viento de componente norte de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Estas condiciones se espera que disminuyan al finalizar el día. Asimismo, se pronostican rachas fuertes de viento en el noreste del territorio nacional como consecuencia de la aproximación del nuevo frente frío número 17, cuya interacción con una línea seca y la corriente en chorro subtropical provocará condiciones atmosféricas inestables en sectores de Coahuila y Nuevo León. En particular, el SMN señala que en el norte de Coahuila existe la probabilidad de desarrollo de torbellinos durante la tarde.

LLUVIAS EN DIVERSAS REGIONES EN MÉXICO Bajo la influencia de canales de baja presión que se extienden sobre el centro y sureste del país, además del ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, se prevén lluvias y chubascos en regiones del occidente, centro y sureste, incluida la Península de Yucatán. Las lluvias más intensas podrían registrarse en: - Quintana Roo, donde se esperan precipitaciones puntuales fuertes. - Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se pronostican intervalos de chubascos. Lluvias aisladas podrían presentarse en: - Coahuila - Nuevo León - San Luis Potosí - Querétaro - Hidalgo - Puebla - Estado de México - Tamaulipas - Veracruz (regiones del norte y zona montañosa)

TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO Pese al ambiente frío matutino, varias entidades del país mantendrán temperaturas cálidas a calurosas durante la tarde. Las temperaturas máximas de 35 a 40 °C se prevén en:

- Sinaloa - Nayarit - Jalisco - Colima - Michoacán - Guerrero - Oaxaca - Chiapas (Istmo y costa) Temperaturas de 30 a 35 °C se esperan en: - Baja California Sur - Durango (oeste) - Nuevo León - San Luis Potosí - Puebla (suroeste) - Morelos (sur) - Tamaulipas - Tabasco - Campeche - Yucatán

TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO Durante la mañana, la masa de aire polar favorecerá temperaturas mínimas extremas en zonas elevadas del norte y centro del país. Se prevén: - Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. - Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas en áreas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. - Temperaturas de 0 a 5 °C con posibles heladas en zonas serranas de Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.