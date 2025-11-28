Ajustan rutas del ‘Aquí Vamos Gratis’ por peregrinación y encendido de Villamagia en Saltillo

Saltillo
/ 28 noviembre 2025
    Ajustan rutas del ‘Aquí Vamos Gratis’ por peregrinación y encendido de Villamagia en Saltillo
    El ajuste busca coordinar mejor el transporte gratuito con los eventos religiosos y el encendido navideño. FOTO: CORTESÍA

El objetivo es minimizar afectaciones en las distintas vialidades de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este domingo 30 de noviembre se realizarán ajustes en las rutas Norte–Sur y Sur–Norte del programa “Aquí Vamos Gratis”.

Los cambios se deben a la peregrinación que concluirá en el Santuario de Guadalupe y al cierre de calles previsto por el encendido de Villamagia Coahuila en la Plaza de Armas.

TE PUEDE INTERESAR: Municipio de Saltillo analiza implementar ocho camiones de transporte eléctricos

Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), señaló que en esta ocasión la Ruta Recreativa concluirá a las 11:00 de la mañana, con el fin de permitir que la ruta Norte–Sur circule por el bulevar Venustiano Carranza y así reducir las afectaciones en el bulevar Isidro López Zertuche.

El funcionario pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los cambios viales que puedan presentarse.

Respecto al cierre de la calle Hidalgo, la ruta Sur–Norte operará con el siguiente desvío: descenderá por Hidalgo y, al llegar a De la Fuente, girará a la derecha; posteriormente, doblará a la izquierda en Abasolo para incorporarse al bulevar Francisco Coss en dirección izquierda.

AJUSTE TEMPORAL

Adicionalmente, el municipio informó que este domingo la Ruta Recreativa operará en un horario especial de 7:00 a 11:00 de la mañana.

El ajuste busca mejorar la coordinación con las rutas Norte–Sur y Sur–Norte del programa “Aquí Vamos Gratis”, así como con los cierres viales programados por la peregrinación y el encendido de Villamagia Coahuila.

Se exhorta a las y los saltillenses a tomar precauciones, anticipar tiempos de traslado y considerar este horario extraordinario para una mejor movilidad durante la jornada.

Temas


Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

