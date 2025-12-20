Frente frío 22 generará lluvias fuertes, rachas de viento y temperaturas extremas en varias regiones del país

/ 20 diciembre 2025
    Frente frío 22 generará lluvias fuertes, rachas de viento y temperaturas extremas en varias regiones del país
    El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre lluvias fuertes, vientos del norte y contrastes de temperatura en el país este sábado 20 de diciembre, con heladas en regiones montañosas y calor intenso en zonas costeras. ARCHIVO

El SMN prevé para este sábado 20 de diciembre lluvias puntuales fuertes en el sureste, rachas de viento del norte, ambiente muy frío con heladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió un aviso sobre las condiciones meteorológicas previstas para este sábado 20 de diciembre de 2025, en el que se advierten lluvias puntuales fuertes, rachas de viento de componente norte, temperaturas máximas elevadas en zonas costeras y ambiente muy frío con heladas en regiones serranas del país.

De acuerdo con el SMN, el frente frío número 22 se desplazará hacia el oriente del golfo de México y dejará de afectar directamente al territorio nacional. No obstante, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, en combinación con un canal de baja presión, mantendrá condiciones de inestabilidad en el sureste del país.

Este sistema favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en diversas entidades, mientras que un anticiclón en niveles medios se posicionará sobre el noroeste mexicano, generando tiempo estable y sin lluvias en el norte, noroeste y occidente del país, además de un aumento en las temperaturas máximas.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA EL SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

El organismo detalló que las precipitaciones se concentrarán principalmente en el sureste, con distintos niveles de intensidad:

- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sur y sureste).

- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco, Campeche y Yucatán.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN LA REPÚBLICA MEXICANA

Para el istmo y golfo de Tehuantepec, se prevé viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h, condiciones que disminuirán gradualmente durante la tarde en los estados de Oaxaca y Chiapas.

En otras regiones del país, se esperan las siguientes condiciones:

- Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h: Tamaulipas.

- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las rachas fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles, postes y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En cuanto a las condiciones marítimas, se pronostica oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, el cual disminuirá gradualmente por la tarde.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA EL SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

El SMN informó que el ambiente será muy caluroso en diversas regiones del país, principalmente en zonas costeras:

- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (costa), Nayarit (costa), Jalisco (costa), Colima (costa), Michoacán (costa), Guerrero (costa), Oaxaca (costa) y Chiapas (istmo).

- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMA PARA EL SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

Durante la mañana del sábado, persistirá un ambiente muy frío en regiones montañosas del país:

- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Finalmente, el SMN señaló que durante la mañana del sábado existen condiciones para la formación de nieblas en los municipios de San Quintín y Mexicali, así como en Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, en Baja California.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO

Tras un amanecer fresco en Saltillo, con una temperatura mínima que rondó los 9 °C, se espera que el dominio del sol sobre la región sureste del estado propicie una tarde cálida, con temperaturas por encima del promedio para esta temporada invernal.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico, el cielo se mantendrá completamente despejado durante todo el día, con una probabilidad de precipitaciones nula (0%). Este escenario permitirá que el termómetro ascienda de forma constante hasta alcanzar una máxima de 26 °C entre las 15:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá baja, situándose cerca del 20%, lo que generará un ambiente seco. Los vientos soplarán de forma ligera a moderada desde el norte, con rachas de hasta 15 km/h que no representarán mayor inconveniente para las actividades al aire libre.

Debido a la radiación solar directa, el índice UV se ubicará en un nivel 4 (Moderado), por lo que las autoridades recomiendan el uso de bloqueador solar y mantenerse hidratado. Sin embargo, se advierte a la población no confiarse, ya que al ocultarse el sol la temperatura descenderá rápidamente, regresando a los 11 °C durante la noche.

La Conagua recomendó a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado.

